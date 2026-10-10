Trải nghiệm xe máy điện giá 13,9 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, động cơ tối đa 1.000W, đi 70 km/lần sạc

Xe máy điện thiết kế phong cách nhỏ xinh, động cơ tối đa 1.000W, đi 60 km/lần sạc

YADEA iCANDY

YADEA iCANDY là mẫu xe điện hướng rõ đến nhóm người dùng trẻ, đặc biệt là học sinh cần một phương tiện nhỏ gọn để đi học và di chuyển hằng ngày. Thay vì tạo hình giống xe tay ga, iCANDY giữ đặc trưng của dòng xe điện có bàn đạp nhưng được làm mới bằng phong cách thời trang và nhiều chi tiết hiện đại.

Theo Tap chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, ấn tượng đầu tiên khi tiếp cận YADEA iCANDY là ngoại hình khá "dễ thương". Thân xe thon gọn, các đường nét chủ yếu được bo tròn thay vì sử dụng nhiều mảng góc cạnh. Cách tạo hình này giúp chiếc xe trông nhẹ nhàng, đồng thời thuận tiện khi xoay trở trong bãi gửi xe trường học hoặc những con phố đông đúc.

Màu sắc cũng là một trong những điểm nhấn của iCANDY. Những tông pastel tạo cảm giác trẻ trung, mang hơi hướng phong cách Hàn Quốc và dễ thu hút nhóm khách hàng Gen Z. Với người trẻ, đây có thể là lợi thế bởi một chiếc xe sử dụng mỗi ngày không chỉ cần tiện dụng mà ngoại hình cũng phải đủ cá tính.

Bàn đạp được bố trí hai bên là chi tiết dễ nhận biết. Sàn để chân khá thoáng, tạo tư thế ngồi tự nhiên và vẫn có thể tận dụng để mang theo một số vật dụng nhỏ.

Phần yên được thiết kế theo hướng ưu tiên sự thoải mái, trong khi trọng lượng xe tương đối nhẹ giúp việc dắt, quay đầu hoặc dựng xe không mất nhiều sức. Đây là điểm đáng chú ý đối với học sinh hoặc những người lần đầu làm quen với phương tiện chạy điện.

Cụm đèn phía trước có kích thước nhỏ, kết hợp cùng hệ thống LED. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng phù hợp với tổng thể tối giản của iCANDY.

Khả năng vận hành của YADEA iCANDY đến từ động cơ có công suất danh định 240W, trong khi công suất tối đa được công bố có thể đạt 1.000W.

Thông số này giúp mẫu xe hướng đến khả năng vận hành linh hoạt hơn trong môi trường đô thị. Khi sử dụng để đi học, đi chợ hoặc di chuyển những quãng đường ngắn, ưu thế của động cơ điện nằm ở khả năng phản hồi tương đối nhanh, không phải sang số và gần như không tạo tiếng động đáng kể.

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ ắc quy 48V - 22Ah

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ ắc quy 48V - 22Ah, kết hợp công nghệ thu hồi năng lượng. Theo thông tin sản phẩm, YADEA iCANDY có thể đạt phạm vi di chuyển khoảng 60 km sau mỗi lần sạc.

Nếu quãng đường từ nhà tới trường khoảng 5-7 km một chiều, phạm vi lý thuyết này đủ đáp ứng vài ngày sử dụng trước khi phải sạc lại. Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, tốc độ, địa hình, tình trạng ắc quy và thói quen sử dụng.

Động cơ còn được giới thiệu đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Đây là trang bị hữu ích với điều kiện sử dụng tại Việt Nam, nơi xe điện có thể thường xuyên gặp trời mưa hoặc đường đọng nước. Dù vậy, người dùng vẫn nên tránh chủ động chạy xe qua khu vực ngập sâu để bảo vệ các linh kiện điện tử khác.

Ngồi ở vị trí người lái, một trong những chi tiết nổi bật trên YADEA iCANDY là cụm đồng hồ LED kích thước 6,3 inch. Màn hình có thiết kế vuông vắn, hiển thị những thông số cần thiết để người lái theo dõi tình trạng xe trong quá trình sử dụng.

Hệ thống chiếu sáng LED cũng là trang bị đáng chú ý. Ngoài việc góp phần tạo ngoại hình hiện đại, ánh sáng LED hỗ trợ khả năng quan sát khi đi học về muộn hoặc di chuyển vào buổi tối.

YADEA lựa chọn hệ thống phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau. Cấu hình này thiên về sự đơn giản, phù hợp với đặc tính vận hành của một mẫu xe điện nhỏ gọn thay vì nhấn mạnh khả năng vận hành tốc độ cao.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và lò xo trụ giảm chấn phía sau. Khi đi qua những đoạn đường không bằng phẳng hoặc gờ giảm tốc, hệ thống này giúp hạn chế rung động truyền trực tiếp lên người lái.

Bánh xe sử dụng vành đúc kết hợp lốp không săm. So với lốp có săm truyền thống, cấu hình này mang tính thực dụng cao hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi lốp vô tình cán phải vật nhọn.

Một trang bị đáng quan tâm với học sinh là hệ thống khóa điện tử tích hợp chống trộm thông minh. Khi kích hoạt, hệ thống có thể khóa bánh sau và phát âm thanh cảnh báo nếu phát hiện tác động bất thường. Với môi trường thường xuyên phải gửi xe ở trường học, trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, tính năng này giúp tăng thêm một lớp bảo vệ cho phương tiện.

Sau khi đặt thiết kế, khả năng vận hành và trang bị cạnh nhau, YADEA iCANDY cho thấy định hướng khá rõ: đây không phải mẫu xe chạy theo hiệu suất cao mà tập trung vào sự nhỏ gọn, dễ điều khiển và tiện dụng cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Ngoại hình trẻ trung, màu pastel, bàn đạp, động cơ tối đa 1.000W, quãng đường công bố 60 km cùng màn hình LED, lốp không săm và chống trộm thông minh là những điểm giúp iCANDY tạo dấu ấn trong nhóm xe điện dành cho người dùng trẻ.

Giá xe máy điện YADEA iCANDY

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mức giá khoảng 14 triệu đồng giúp mẫu xe này dễ tiếp cận với nhiều gia đình. Trong khi đó, phạm vi di chuyển tới 70 km mỗi lần sạc đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi chơi hoặc di chuyển ngắn trong đô thị.

Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện điện ngày càng phổ biến, những mẫu xe như Yadea iCandy được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút người dùng trẻ nhờ sự tiện lợi, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.