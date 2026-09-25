Trải nghiệm workshop làm socola ở Nha Trang

Từ tháng 8-2025, chị Tô Lan Phương (31 tuổi) bắt đầu mở workshop làm socola tại nhà riêng ở số 59/42 đường Hoàng Diệu, phường Nam Nha Trang. Đây là mô hình workshop làm socola đầu tiên tại Nha Trang, được tổ chức hằng ngày, tạo cơ hội để trẻ em trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu về cacao và các sản phẩm từ nông sản Việt Nam.

Từ tình yêu nông sản đến workshop socola

Sau thời gian tổ chức nhiều lớp workshop tại Hà Nội và Đà Lạt, từng tham gia các lớp học về sơ chế, rang cà phê và tìm hiểu về nông sản, chị Phương quyết định đến Nha Trang mở workshop làm socola. Với tình yêu dành cho nông sản Việt và phố biển, chị lựa chọn cacao để xây dựng hoạt động trải nghiệm, tạo không gian để trẻ em trực tiếp tìm hiểu và thực hành.

Anh Trường cùng con trai tham gia workshop làm cacao.

Chia sẻ về lý do mở workshop làm socola tại Nha Trang, chị Phương cho biết: “Tôi mong muốn tạo một không gian thực tế để các em có thêm hoạt động ngoài các thiết bị điện tử và màn hình điện thoại. Khi trực tiếp làm, các em có thể sử dụng nhiều giác quan, rèn luyện sự tập trung và tính kiên nhẫn”.

Tại workshop, các em tự tay bóc lớp vỏ, lấy hạt, sau đó giã, nghiền cho đến khi cacao.

Mỗi buổi workshop kéo dài khoảng 60 phút, các em được tìm hiểu về trái cacao, vùng trồng và quá trình tạo nên hạt cacao. Từ những hạt cacao đã rang, các em tự tay bóc lớp vỏ, lấy hạt, sau đó giã, nghiền cho đến khi cacao chuyển thành dạng mịn, sẵn sàng cho các công đoạn tiếp theo để tạo nên socola. Em Vũ Thuỵ Anh (học sinh lớp 8/3, Trường THCS Nha Trang, Phân hiệu Bùi Thị Xuân) chia sẻ: “Em thích nhất là lúc cô giới thiệu về những trái cacao và hướng dẫn cách lấy hạt. Em được tự tay làm, thử hạt cacao đã rang nên thấy rất thú vị. Bình thường em chỉ biết socola bán ở siêu thị. Sau buổi workshop, em biết thêm về vùng trồng cacao và cách làm ra socola”.

Hạt cacao sau khi rang.

Mô hình hiện thu hút trẻ em từ 6 đến 15 tuổi cùng phụ huynh tham gia. Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, workshop còn hướng đến việc giúp các em hiểu hơn về nguồn gốc và giá trị của nông sản Việt Nam. “Tôi muốn các em biết sản phẩm mình sử dụng được làm từ đâu, hiểu thêm về cacao và trân trọng hơn những sản phẩm từ nông sản Việt Nam”, chị Phương chia sẻ.

Cùng con trải nghiệm cuối tuần

Không chỉ có trẻ em, phụ huynh cũng tham gia các hoạt động tại workshop. Việc cùng con tìm hiểu về cacao và trực tiếp thực hiện các công đoạn tạo thêm thời gian để cha mẹ tương tác với con trong một hoạt động chung. Đồng hành cùng con trai ở buổi trải nghiệm, anh Nguyễn Tấn Trường (phường Bắc Nha Trang) cho biết: “Lý do mình đưa bé đến workshop là vì muốn bé có thêm một hoạt động để trải nghiệm, thay vì tuần nào mình cũng phải tự nghĩ ra trò chơi cho bé. Ở đây, bé được làm từng công đoạn, phải kiên trì thì mới hoàn thành được sản phẩm. Mình nghĩ cứ cho bé tham gia đều đặn, kiên trì thì dần dần bé sẽ quen hơn và mình sẽ thấy kết quả đến từ từ”.

Các em tự tay đổ cacao vào khuôn.

Một công đoạn tạo hình, trang trí socola tại workshop.

Không chỉ tạo thêm hoạt động trải nghiệm cho trẻ, workshop còn giúp phụ huynh có thêm cơ hội quan sát con trong quá trình tự tay thực hiện từng công đoạn. Chị Đào Thị Hồng Nhung (phường Nha Trang) cho con tham gia workshop chia sẻ: “Trước đây, khi còn ở TP. Hồ Chí Minh, con tôi thường tham gia nhiều workshop như làm mặt nạ thủ công, làm vòng tay, làm nến... Nhưng khi về Nha Trang, tôi chưa thấy con có nhiều cơ hội tiếp cận những mô hình trải nghiệm như vậy. Việc cho trẻ tham gia các workshop nói chung sẽ giúp các con rèn khả năng quan sát, đồng thời qua những hoạt động bằng tay, các giác quan cũng trở nên linh hoạt và khéo léo hơn. Riêng với workshop làm cacao, tôi nghĩ đây là chủ đề mà các bé sẽ rất hứng thú vì hầu như bé nào cũng thích socola. Đặc biệt, sau khi tự tay làm và được thưởng thức thành quả của mình thì các con sẽ càng thích hơn”.

Mô hình hiện thu hút trẻ em từ 6 đến 15 tuổi.

Việc có thêm những địa điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm như workshop làm cacao giúp phụ huynh có thêm lựa chọn cho con vào dịp cuối tuần. Những hoạt động này không chỉ tạo thêm sân chơi cho trẻ mà còn giúp các em rèn luyện sự tập trung, tính kiên trì và kỹ năng thực hành thông qua trải nghiệm thực tế. Trong mùa Trung thu, workshop cũng là một trong những địa điểm để các gia đình đưa trẻ đến vui chơi, trải nghiệm và cùng nhau tham gia các hoạt động.