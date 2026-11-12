Trải nghiệm văn hoá Việt Nam tại Cairo

Trải nghiệm ẩm thực tại sự kiện.

Sự kiện đã vinh dự đón tiếp các Đại sứ, các phu nhân, phu quân ngoại giao trong Ngoại giao đoàn tại Cairo, bạn bè Ai Cập, tạo nên không gian giao lưu văn hóa ấm cúng, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời đã bước vào hành trình trải nghiệm văn hoá thú vị, phản ánh sinh động những nét độc đáo và đa dạng của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Khách mời đặc biệt thích thú khi lắng nghe phu nhân Đại sứ Việt Nam giới thiệu và được tự tay trải nghiệm cách làm “chuồn chuồn tre” – trò chơi dân gian mộc mạc nhưng mang đậm tính sáng tạo và sự khéo léo của người dân Việt Nam.

Sự kiện minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ai Cập.

Hoạt động tương tác này đã tạo nên bầu không khí giao lưu cởi mở, đưa các nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là không gian giao lưu ẩm thực đặc sắc, nơi các đại biểu cùng thưởng thức những món ăn đậm nét ẩm thực Việt Nam như phở, nem cuốn, chè đậu xanh,... do các cán bộ, phu nhân phu quân Việt Nam tại Cairo tự tay chuẩn bị.

Hoạt động tương tác đã tạo nên bầu không khí giao lưu cởi mở, đưa các nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hương vị đậm đà và tinh tế của các món ăn mang đậm bản sắc Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi, để lại những ấn tượng sâu sắc và khó quên trong lòng các thực khách tham dự.

“Ngày văn hóa Việt Nam tại Cairo” đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hoà bình, giàu bản sắc, mang trong mình một nền văn hiến rực rỡ đến với bạn bè quốc tế tại Ai Cập, đồng thời là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ai Cập.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)