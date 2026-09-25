Trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên đặc sắc tại di sản Mỹ Sơn

Chương trình "Mỹ Sơn xanh - Hành trình trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên" nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27-9-2026. Tham dự và chỉ đạo có bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Khám phá không gian văn hóa và thiên nhiên tại di sản Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).

Theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, năm 1999, Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Từ chỗ mỗi năm chỉ đón vài trăm lượt khách, đến nay Mỹ Sơn đã đón hơn 450.000 lượt khách tham quan mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm trong những năm gần đây. Đó là kết quả của một chặng đường dài, nhưng cũng đặt ra cho chúng tôi trách nhiệm lớn hơn: làm sao để lượng khách tăng lên không đi kèm với áp lực làm tổn hại di tích và môi trường sinh thái rừng đặc dụng bao quanh - nơi vẫn đang giữ vai trò như một tấm khiên tự nhiên che chở cho khu đền tháp.

Khi nhắc đến Mỹ Sơn, du khách thường nghĩ đến những ngôi tháp Chăm cổ kính, những giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị nổi bật của di sản văn hóa, Mỹ Sơn còn sở hữu một không gian thiên nhiên phong phú, xanh mát và giàu sức sống. Chính sự giao hòa giữa di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đã tạo nên một Mỹ Sơn rất riêng – nơi du khách không chỉ đến để tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn có thể hòa mình vào thiên nhiên, khám phá hệ sinh thái và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất này.

Các hoạt động nhằm nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27-9-2026.

Ông Nguyễn Công Khiết - Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, “Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên” là một kiểu chạm về với thiên nhiên, một trong những thông điệp ý nghĩa của du lịch thành phố. Đây là một sản phẩm du lịch góp phần kết nối giữa bảo tồn di sản – bảo vệ thiên nhiên – giáo dục cộng đồng – trải nghiệm du lịch. Thông điệp chính là “Yêu di sản, yêu thiên nhiên và cùng chung tay bảo vệ môi trường sống”.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, phát triển du lịch Mỹ Sơn cần lựa chọn những loại hình phù hợp để phát huy tiềm năng, khai thác các thế mạnh riêng biệt. Trong giai đoạn phát triển mới của du lịch thành phố, phát triển du lịch của Mỹ Sơn cần lấy văn hóa Chăm làm nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao đời sống cộng đồng và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra khu vực và quốc tế. Công tác về hạ tầng, liên kết vùng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phải được xác định theo một chiến lược bài bản, định hướng và tầm nhìn lâu dài để đưa Du lịch Di sản phát triển xứng tầm.

Chương trình nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức còn giới thiệu 3 sản phẩm trải nghiệm mới gồm “Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn”; không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống; không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm. Trong khuôn khổ chương trình, tại Khu vực Nhà Đôi (bên ngoài Khu đền tháp) còn diễn ra hoạt động khai trương “Tour tham quan trải nghiệm Vườn dược liệu và ngâm chân thảo dược”.

Khai trương các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới tại Mỹ Sơn.

Hoạt động khai trương tạo không gian giao lưu và giới thiệu sự đa dạng văn hóa gắn với hành trình trải nghiệm tại Mỹ Sơn với các chương trình “Hô hát bài chòi vùng cộng đồng” và “Múa tung tung da dá” của Khu du lịch cổng trời Đông Giang...