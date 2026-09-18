Trải nghiệm văn hóa Trung Quốc qua không gian Tết Trung thu tại Hà Nội

Mới đây, Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa Trung Quốc nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc cùng giảng viên, sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội như Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại sự kiện.

Tìm hiểu phong tục Tết Trung thu Trung Quốc

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn cho biết Tết Trung thu tại Trung Quốc gắn với nhiều phong tục truyền thống như tế nguyệt, thưởng trăng, thưởng thức bánh Trung thu, hội đèn lồng và uống rượu hoa quế. Những câu chuyện dân gian, trong đó có truyền thuyết Hằng Nga, cùng các tác phẩm văn học qua nhiều thế hệ góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho ngày lễ.

Từ những nét văn hóa đó, chương trình dành không gian để người tham dự tìm hiểu về phong tục, lễ hội và đời sống văn hóa gắn với Tết Trung thu của Trung Quốc.

Theo ông Trần Nhất Hoàng, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã trở thành không gian để những người quan tâm đến văn hóa hai nước gặp gỡ, giao lưu và tăng cường hiểu biết. Ông đồng thời đánh giá cao việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và bày tỏ mong muốn những chương trình tương tự tiếp tục được duy trì, mở rộng, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ.

Tại chương trình, các đại biểu cũng đề cập đến những điểm tương đồng trong cách đón Tết Trung thu của Việt Nam và Trung Quốc. Dù có phong tục và hình thức thể hiện khác nhau, ngày lễ tại hai quốc gia đều gắn với ý nghĩa đoàn viên, tình thân và những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ

Không chỉ giới thiệu thông tin, chương trình kết hợp các hoạt động trải nghiệm để người tham dự trực tiếp tiếp cận những nét văn hóa Trung thu.

Trong khuôn khổ sự kiện có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, tìm hiểu về lễ hội, phong tục truyền thống, ẩm thực và kiến thức liên quan đến Tết Trung thu Trung Quốc. Các hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

Người tham dự có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thủ công như tự làm đèn lồng, in tranh trên quạt, làm túi thơm thảo dược và bánh Trung thu. Không gian “Hành lang thơ dưới ánh trăng” cũng tạo điểm nhấn với hoạt động viết lời chúc Trung thu và tìm hiểu những giá trị văn hóa gắn với ngày lễ.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn tham gia trò chơi, giao lưu và trình diễn Hán phục. Việc kết hợp giữa giới thiệu kiến thức và trải nghiệm trực tiếp giúp các phong tục truyền thống được tiếp cận theo cách gần gũi hơn, đặc biệt với nhóm công chúng trẻ.

Từ góc độ giao lưu văn hóa, chương trình không chỉ giới thiệu những đặc trưng của Tết Trung thu Trung Quốc mà còn tạo cơ hội để người tham dự nhận diện những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa Trung thu của hai nước.

Qua các hoạt động trải nghiệm, những giá trị như tình thân, sự đoàn viên và sự gắn kết cộng đồng được đặt trong không gian giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc.