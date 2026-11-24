Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức chương trình “Mạch nguồn văn hóa quân sự Việt Nam”, kết hợp biểu diễn võ thuật đặc công với nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Chương trình “Mạch nguồn văn hóa quân sự Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Màn biểu diễn võ thuật đặc công mang đến cho khán giả những trải nghiệm trực quan về quá trình rèn luyện của bộ đội đặc công.

Chương trình nhằm khẳng định vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa giáo dục di sản, nghệ thuật biểu diễn, võ thuật đặc công và ứng dụng công nghệ thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm. Qua đó, bảo tàng từng bước đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, đưa di sản văn hóa quân sự đến gần hơn với công chúng, lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống.

Lực lượng đặc công biểu diễn, thể hiện tính kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Đặc biệt, những màn biểu diễn võ thuật đặc công mang đến cho khán giả góc nhìn trực quan về quá trình rèn luyện, ý chí và bản lĩnh của người chiến sĩ. Qua từng động tác dứt khoát, thế võ mạnh mẽ, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần thép, tính kỷ luật và ý chí vượt khó được thể hiện sinh động. Đằng sau mỗi màn trình diễn không chỉ là kỹ thuật được tôi luyện mà còn là quá trình rèn giũa ý chí, bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng vượt qua thử thách.

Không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, võ thuật đặc công còn phản ánh những phẩm chất được hun đúc trong môi trường quân ngũ: Lòng dũng cảm, sự bình tĩnh, khả năng làm chủ bản thân và tinh thần đồng đội. Những phẩm chất ấy là một phần quan trọng của văn hóa quân sự Việt Nam, được hình thành qua lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Những động tác võ thuật dứt khoát thể hiện sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng làm chủ tình huống của bộ đội đặc công.

Hoạt động trải nghiệm góp phần kết nối giá trị truyền thống với phương thức tiếp cận hiện đại, phù hợp với công chúng nhiều lứa tuổi.

Tham dự chương trình, bà Đào Thị Hòa (72 tuổi, cựu bộ đội Trường Sơn) xúc động khi được sống lại những ký ức gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc. Bà Hòa chia sẻ, lịch sử Việt Nam là dòng chảy xuyên suốt từ Cà Mau đến Móng Cái, gắn với những hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam. Những hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam tại bảo tàng giúp bà thêm một lần nhìn lại chặng đường lịch sử mà các thế hệ đi trước luôn ghi nhớ và tiếp nối.

Trong các nội dung của chương trình, bà đặc biệt ấn tượng với hình ảnh những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh và tinh thần bất khuất. Theo bà Hòa, chính những phẩm chất ấy đã góp phần cùng dân tộc làm nên thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Sự tham gia của nhiều thế hệ công chúng góp phần tạo nên không gian kết nối ký ức lịch sử với đời sống hôm nay.

Bà Đào Thị Hòa tham dự chương trình và ôn lại những ký ức gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Nhắc về những đồng đội đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn, bà Hòa không giấu được xúc động. Những kỷ vật, dấu tích còn lại nơi chiến trường và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hôm nay gợi nhắc về sự hy sinh của những người cha, người anh, những người đã gửi lại tuổi xuân và xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là niềm mong mỏi, sự chờ đợi của những gia đình đang từng ngày hy vọng tìm được thông tin về người thân đã hy sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham quan được trải nghiệm hoạt động giáo dục di sản “Mạch nguồn văn hóa Việt Nam”, thưởng thức màn biểu diễn võ thuật đặc công kết hợp nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức tọa đàm chuyên môn, trao đổi về những điểm mới trong hoạt động bảo tàng gắn với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Khách tham quan trải nghiệm màn hình tương tác, tiếp cận thông tin lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động.

Chương trình kết nối giáo dục di sản, nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan.

Đông đảo công chúng tham dự chương trình tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công chúng cũng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động phong phú như nhảy sạp, trải nghiệm màn hình tương tác, tour tham quan 3D, robot tương tác và công nghệ thực tế ảo (VR). Những trải nghiệm này góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận di sản, kết nối giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử, truyền thống và những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Đối với thế hệ trẻ, chương trình còn mở ra cơ hội tiếp cận lịch sử bằng những hình thức trực quan, sinh động. Bạn trẻ Ngọc Yến, sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, cho biết không khí hào hùng của Ngày Văn hóa Việt Nam cùng những hoạt động tái hiện lịch sử giúp cô thêm tự hào về truyền thống dân tộc. Là sinh viên ngành hướng dẫn du lịch, Ngọc Yến cho rằng việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa quân sự cũng là hành trang cần thiết để mỗi người trẻ thực hiện vai trò kết nối, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Những màn biểu diễn võ thuật góp phần giúp công chúng hiểu hơn về quá trình huấn luyện, rèn luyện của lực lượng đặc công.

Bạn trẻ Ngọc Yến mong muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa quân sự tại bảo tàng.

Theo Ngọc Yến, lịch sử không chỉ là những câu chuyện của quá khứ mà còn là mạch nguồn gắn kết các thế hệ, giúp mỗi người hiểu hơn về hành trình dựng nước, giữ nước của cha ông. Được trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa quân sự tại bảo tàng giúp cô có thêm những cảm nhận sâu sắc về lịch sử, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc tiếp nối và lan tỏa những giá trị ấy.

Từ những câu chuyện lịch sử được lưu giữ trong bảo tàng đến những màn võ thuật giàu sức biểu cảm, từ ký ức của những người từng đi qua chiến tranh đến sự tiếp nối của thế hệ trẻ, chương trình góp phần làm rõ sức sống của văn hóa quân sự Việt Nam trong đời sống hôm nay. Đó không chỉ là ký ức về những chiến công mà còn là sự tiếp nối tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bản lĩnh và kỷ luật, những giá trị được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu, các chiến sĩ và các nghệ sĩ... chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt là một trong những điểm nhấn của màn biểu diễn võ thuật đặc công.

Mỗi động tác võ thuật là sự kết tinh của quá trình khổ luyện, tinh thần kiên trì và ý chí vượt qua thử thách.

Tuyên truyền, giáo dục qua các hoạt cảnh thu hút sự theo dõi của công chúng.

Các chiến sĩ chăm chú theo dõi chương trình.

Khách tham quan check-in tại bảo tàng, lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Bộ đội đặc công thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong từng động tác biểu diễn.

Các tiết mục ca múa nhạc truyền thống tạo điểm nhấn nghệ thuật trong chương trình “Mạch nguồn văn hóa quân sự Việt Nam".

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống góp phần tái hiện vẻ đẹp văn hóa dân tộc trong chương trình.

Sự kết hợp giữa võ thuật đặc công và nghệ thuật truyền thống tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa giàu bản sắc.

Khán giả thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, võ thuật...

Các khán giả nhí hào hứng chụp ảnh cùng các bộ đội đặc công.