Trải nghiệm văn hoá, khám phá xứ Trà bằng tàu di sản

Thưởng trà trên tàu, ngắm đồi chè xanh mướt

Chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội, đưa du khách khám phá xứ Trà Thái Nguyên. Ngay trên toa tàu, du khách được xem trình diễn pha trà, được thưởng trà, tìm hiểu sản vật địa phương và thưởng thức nghệ thuật dân gian. Khi tàu đến ga Lưu Xá, hành trình tiếp tục với những vùng chè, làng văn hóa, di tích lịch sử và điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên.

Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên sẽ chính thức đưa vào khai thác trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Đó là ý tưởng của sản phẩm “Chuyến tàu di sản – Hành trình về với xứ Trà”, dự kiến phục vụ du khách trong dịp Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.

Theo bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, trong dịp Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026, sẽ có 6 chuyến tàu khứ hồi phục vụ du khách vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Mỗi đoàn tàu có tối thiểu 280 chỗ ngồi, trong đó bố trí toa xe cộng đồng phục vụ giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua các ga Gia Lâm, Đông Anh, Phổ Yên và kết thúc tại ga Lưu Xá, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Theo lịch trình dự kiến, tàu rời Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xá lúc 8h20; chiều về khởi hành lúc 17h20 và đến ga Hà Nội lúc 19h17.

Trong khoảng 2 giờ di chuyển, du khách có thể thưởng trà, nghe giới thiệu về vùng chè Thái Nguyên, xem trình diễn pha trà, giao lưu với người làm trà và thưởng thức hát Then, hát Văn, múa bát, độc tấu sáo Mông.

Không gian trên tàu còn giới thiệu các sản phẩm trà tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nông sản địa phương và sản phẩm chế biến từ trà như bánh, kẹo.

Các tiết mục văn nghệ trên toa cộng đồng trong chuyến chạy khảo sát sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên.

Theo bà Hường, sản phẩm được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhằm đưa văn hóa, di sản và sản vật địa phương đến gần du khách bằng những trải nghiệm trực tiếp, sinh động.

Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng tuyến đường sắt vốn quen thuộc với nhiều thế hệ sẽ được khai thác theo cách mới, trở thành không gian để du khách cảm nhận bản sắc xứ Trà trước khi đặt chân đến các điểm tham quan.

Theo lộ trình, từ ga Lưu Xá, du khách có thể tiếp tục đến vùng chè Tân Cương, tham quan đồi chè, gặp gỡ các hợp tác xã, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, chế biến chè, trải nghiệm hái chè, sao chè theo phương pháp truyền thống và nghệ thuật pha trà.

Từ ga Lưu Xá, du khách tiếp tục hành trình tham quan các khu du lịch tại Thái Nguyên.

Ông Bùi Trọng Đại, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, cho biết, hợp tác xã có khu du lịch cộng đồng khoảng 3ha, liên kết vùng nguyên liệu hơn 30ha. Du khách đến đây có thể tham quan vùng chè, trải nghiệm sản xuất, thưởng trà và sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Hợp tác xã được giao chuẩn bị đón đoàn khách trải nghiệm trong chương trình khai trương chuyến tàu, trong đó có các đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng phu nhân, phu quân.

Theo ông Đại, hoạt động du lịch tại vùng chè hiện còn nhỏ lẻ; hạ tầng, dịch vụ lưu trú và khả năng phục vụ đoàn đông vẫn hạn chế. Hợp tác xã mong được hỗ trợ quảng bá, kết nối với các chương trình du lịch chính thức và tháo gỡ vướng mắc thủ tục để phát triển dịch vụ đúng quy định.

Du khách trải nghiệm tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên.

Ông Đại kỳ vọng sản phẩm mới sẽ giúp hợp tác xã đón thêm nhiều du khách sau Festival. Du khách không chỉ ghé qua mua trà, mà dành thời gian tìm hiểu nghề truyền thống, gặp gỡ người sản xuất và trải nghiệm đời sống địa phương. Khi đó, văn hóa trà sẽ trở thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo thêm thu nhập cho các hộ dân, hợp tác xã và cơ sở dịch vụ.

Mở cơ hội phát triển du lịch

Từ ga Lưu Xá, du khách đi tàu có thể chọn nhiều điểm đến tùy theo thời gian và nhu cầu, như Di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, hồ Núi Cốc, vùng chè La Bằng hoặc Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trực tiếp tham quan, trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương.

Sự kết hợp giữa văn hóa trà, lịch sử, sinh thái và du lịch cộng đồng tạo điều kiện xây dựng các chương trình tham quan trong ngày hoặc lưu trú hai ngày một đêm.

Với khách đăng ký tour, doanh nghiệp lữ hành bố trí xe đón tại ga, hướng dẫn viên và lịch trình cụ thể. Khách đi tự túc có thể chủ động lựa chọn phương tiện, điểm đến.

Theo ông Đỗ Trọng Hiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình trọn gói, kết nối vé tàu khứ hồi với phương tiện đưa đón, hướng dẫn viên, ăn uống và tham quan. Các tour hướng tới lịch trình hợp lý, thuận tiện cho nhiều nhóm khách, trong đó có gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Với phường Tích Lương, nơi có ga Lưu Xá, chuyến tàu du lịch được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó chủ tịch UBND phường Tích Lương cho biết, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà ga chuẩn bị điều kiện đón khách, từ chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh đến bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm.

Theo ông Nam, trở thành điểm đến của tuyến tàu du lịch vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu mới trong quản lý địa bàn. Địa phương kỳ vọng hoạt động này góp phần kích cầu thương mại, dịch vụ.

Ga Lưu Xá được chỉnh trang đảm bảo an toàn đón các chuyến tàu di sản.

Theo ông Đỗ Trọng Hiệp, để hành trình thuận tiện, du khách cần được cung cấp rõ thông tin về lịch chạy tàu, cách đăng ký, giá tour, phương tiện đón tại ga và thời gian tham quan.

Nếu việc kết nối dịch vụ thiếu đồng bộ, trải nghiệm bị gián đoạn. Vì vậy, sự phối hợp giữa ngành đường sắt, cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa phương và các cơ sở dịch vụ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm.

Để chuyến tàu không chỉ thu hút khách trong những ngày lễ hội, Thái Nguyên cần duy trì chất lượng phục vụ, lịch trình ổn định, giá cả hợp lý và đa dạng hóa trải nghiệm.

Bà Vũ Thị Thu Hường cho biết, tỉnh và ngành đường sắt đang phối hợp định hướng nghiên cứu khai thác thường xuyên tuyến tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên sau Festival, dự kiến vào dịp cuối tuần với tần suất hai chuyến mỗi tuần.

"Nếu được triển khai, tuyến tàu góp phần hình thành nguồn khách ổn định, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp du lịch, hợp tác xã chè và các cơ sở dịch vụ địa phương', bà Hường nói.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà”, dành cho các doanh nghiệp lữ hành, phóng viên, nhà báo, KOLs và blogger du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Chương trình thu hút trên 220 đại biểu tham gia.