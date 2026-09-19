Trải nghiệm văn hóa buôn làng Tây Nguyên tại Hà Nội

“Sắc hương đại ngàn” được tổ chức với nhiều hoạt động, xây dựng theo hướng giao lưu, trình diễn, qua đó giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa đặc sắc được đồng bào gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Mở đầu chương trình là những tiết mục của nhóm đồng bào dân tộc Tà Ôi đến từ thành phố Huế. Qua các tiết mục như “Lời ru trên nương”, “Người họ Hồ làm theo lời Bác”, “Vui hội sim”, “Tình yêu bên khung dệt, vọng ngàn mùa xuân”, “Người con gái Pa Kô”, “Tiếng đàn Ta Lư”, “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”... hình ảnh đời sống, tình yêu quê hương, tình cảm cộng đồng và những ký ức lịch sử của đồng bào miền núi miền Trung được tái hiện sinh động.

Đáng chú ý, tiết mục “Vui hội sim” giới thiệu một tập tục cổ xưa của người Tà Ôi, tương tự tục chọc sàn của một số dân tộc miền núi phía Bắc. Đây từng là dịp để trai gái tìm đến nhau, tâm tình, tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Qua một điệu múa, một phong tục truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giúp công chúng hiểu hơn về đời sống tinh thần của đồng bào.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của nhóm đồng bào dân tộc Ba Na đến từ tỉnh Gia Lai. Từ dân ca “Gặt lúa Đông Xuân” đến cồng chiêng, múa xoang, các tiết mục đưa khán giả đến gần hơn với đời sống sinh hoạt cộng đồng của cư dân Tây Nguyên.

Cùng với dân ca, cồng chiêng và múa xoang tạo nên không khí đặc trưng của đại ngàn. Cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn hiện diện trong những nghi lễ quan trọng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của con người tới thần linh và cộng đồng. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh năm 2005 và chuyển sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008.

Bên cạnh Ba Na, Gia Rai, chương trình còn có sự tham gia của đồng bào Xơ Đăng đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Hòa tấu đàn T'rưng “Buôn làng vào hội”, “Lễ hội bắc máng nước, giã gạo đêm trăng”, “Chiều lên bản thượng”, “Nhịp điệu cồng chiêng” mang đến những thanh âm giàu bản sắc.

Trong đó, tiết mục “Buôn làng vào hội” do Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, dân tộc Xơ Đăng, biểu diễn là một điểm nhấn. Tiếng đàn T'rưng gợi mở hình ảnh buôn làng, nương rẫy, núi rừng và những ký ức văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Từ tiếng cồng chiêng, tiếng đàn T'rưng, Mã la đến những làn điệu dân ca, điệu múa cộng đồng, “Sắc hương đại ngàn” không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đây còn là dịp để công chúng trực tiếp cảm nhận sức sống của văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và miền núi miền Trung; qua đó góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên chụp ảnh cùng du khách.

Trong chương trình còn giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên.

Du khách thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những giá trị văn hóa được trao truyền không nằm yên trong ký ức mà tiếp tục được thực hành, trình diễn và kết nối với công chúng.