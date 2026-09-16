Trải nghiệm và tìm hiểu Tết Trung thu Trung Quốc tại Hà Nội

Biểu diễn văn nghệ trong chương trình trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu Tết Trung thu của Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết: Trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên, viên mãn. Từ xa xưa, Tết Trung thu ở Trung Quốc gắn với nhiều phong tục truyền thống như tế nguyệt, thưởng trăng, thưởng thức bánh Trung thu, vui hội đèn lồng và uống rượu hoa quế. Truyền thuyết dân gian Hằng Nga bay lên cung trăng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những áng thơ văn của các bậc văn nhân mặc khách đã bồi đắp cho ngày lễ này chiều sâu văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc.

Tại Việt Nam, Tết Trung thu được gọi là “Tết trông trăng”, “Tết thiếu nhi”... Đây cũng là dịp gia đình sum họp và hướng tới những điều tốt đẹp. Các gia đình bày biện mâm quả, trẻ em rước đèn ông sao, đèn cá chép, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm. Dù cách đón Tết Trung thu 2 nước mang những nét đặc sắc và phong vị riêng nhưng ngày lễ đều đề cao sự đoàn viên, trân trọng tình thân, tôn kính thiên nhiên và biết ơn cuộc sống. Những giá trị này gắn với truyền thống kính lão, yêu thương gia đình, tương trợ lẫn nhau và chung sống hòa thuận.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn phát biểu.

Trên tinh thần đó, các hoạt động trải nghiệm kết hợp giới thiệu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu và tìm hiểu văn hóa lễ hội, phong tục truyền thống, ẩm thực, và kiến thức văn hóa tết trung thu Trung Quốc... thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Khách tham dự chương trình trải nghiệm làm đèn lồng.

Trải nghiệm in tranh trên quạt.

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự chụp ảnh tại khu vực “Hành lang thơ dưới ánh trăng”, viết lời chúc Trung thu, trải nghiệm in tranh trên quạt, tự làm đèn lồng, túi thơm thảo dược và bánh trung thu. Tại không gian trải nghiệm văn hóa, các bạn trẻ cùng tham gia các trò chơi, giao lưu, trình diễn Hán phục...