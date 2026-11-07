Trải nghiệm và thực hành phòng cháy, chữa cháy cho cộng đồng

Trung tá Hoàng Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Trung tá Hoàng Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Khi đến với Trung tâm, người dân sẽ biết được những nguyên nhân thường gây ra cháy, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố; biết được điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cách bố trí, thiết kế khi xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh; biết cách thoát nạn an toàn …

Tại Trung tâm, người dân sẽ được trải nghiệm và thực hành nhiều hoạt động như: Xem clip cảnh báo cháy nổ, biết được nguyên nhân cháy, biện pháp phòng ngừa, cách thức chữa cháy, cách thức thoát nạn, biết được các hành vi vi phạm bị xử lý; tham quan tòa nhà đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; tham quan các thiết bị cần phải có trong một gia đình, nơi làm việc, khu tập trung đông người... Người dân được học cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cá nhân; mô hình thực tế ảo về phòng cháy, chữa cháy. Người dân cũng được thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, không gian hạn chế và tự thoát nạn trên nhà cao tầng; sơ cấp cứu người bị nạn…

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giao cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xây dựng chương trình, hoạt động của Trung tâm; tổ chức các buổi trải nghiệm, tuyên truyền, huấn luyện khoa học, phù hợp với từng đối tượng.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng phát biểu.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung vào nội dung các chương trình giảng dạy, học tập kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức cho học sinh, sinh viên các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tham gia học tập, trải nghiệm, thực hành định kỳ để từng bước hình thành kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho thế hệ trẻ.

Trước đó, ngày 19/1/2025, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm hành chính phường Hưng Đạo, phía Đông Hải Phòng. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã đón gần 7.000 lượt người đến học tập, trải nghiệm về công tác phòng, cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân nhất là học sinh, sinh viên.

Em Khổng Minh Hùng, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chia sẻ: “Thường ngày, chúng em được đọc rất nhiều thông tin về các vụ cháy nhà ở, cháy chung cư nên cũng khá lo lắng khi phải thuê nhà ở tập thể, do vậy việc được học và trải nghiệm ở Trung tâm là rất cần thiết. Hằng ngày, học sinh, sinh viên chúng em chỉ được xem cách phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện truyền thông chứ chưa được tham gia các lớp học được chỉ dạy tận tình các kỹ năng và trải nghiệm. Thời gian tới, chúng em mong các cán bộ, chiến sỹ công an phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn nhiều hơn về các kỹ năng này”.

Các đại biểu tham quan các mô hình tại Trung tâm.

Thăm quan các mô hình tại Trung tâm, em Khổng Minh Hùng cho biết: “Các mô hình khá sát với thực tế nên chúng em mong muốn nhà trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên được tham gia, trải nghiệm tại Trung tâm để có thêm kiến thức, kinh nghiệm xử trí khi có tình huống không may xảy ra”.

Anh Vũ Văn Thắng (doanh nghiệp tư nhân Vũ Thắng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) cho biết: Trang thiết bị hiện đại tại Trung tâm giúp cho người dân tìm hiểu rất kỹ về những quy định về phòng cháy, chữa cháy… Anh Thắng khẳng định sẽ đưa người lao động trong doanh nghiệp của mình đến trải nghiệm tại Trung tâm để có thêm những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi có sự cố xảy ra.

Các đại biểu thăm quan các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng.

Trung tâm được thiết kế gồm 3 tòa nhà với các khu vực chức năng gồm: Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; Khu hướng dẫn tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn; Khu trưng bày và hướng dẫn sử dụng các thiết bị bảo hộ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị báo cháy thông minh; Khu mô hình lớp học hướng dẫn học sinh thực hành thoát nạn trong môi trường nhiều khói; Khu mô hình phòng hát Karaoke hướng dẫn người dân thoát nạn trong không gian hẹp, nhiều khói mà người trong đó không thể quan sát được. Ngoài ra, Trung tâm còn có khu vực thực hành ngoài trời như thực hành chữa cháy, trải nghiệm thoát nạn từ trên cao xuống bằng thang dây và dây thả chậm…