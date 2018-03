Trải nghiệm tuyệt vời trong khu nghỉ dưỡng sang trọng từng là 'thị trấn ma' bị lãng quên

Ở vùng núi phía tây nam Colorado, Mỹ, một khu nghỉ mát sang trọng hình thành từ thị trấn ma trong quá khứ là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách.

Từ những năm 1880, thị trấn Dunton ở Colorado là địa chỉ định cư của các thợ mỏ đào vàng và bạc. Nhưng đến năm 1919, nó hầu như bị rơi và lãng quên hoàn toàn. Bây giờ, nơi đây được tái sinh và trở thành khu Dunton Hot Springs - một khu nghỉ mát sang trọng, với những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi giúp du khách có thể thoát khỏi những áp lực của cuộc sống hiện đại.

Lịch sử khu nghỉ dưỡng

Dunton được các thợ mỏ ngày trước lựa chọn vì địa chất vô cùng đặc biệt của nó.

Christina Rossi, Giám đốc tiếp thị tại Dunton Hot Springs chia sẻ với CNN Travel: “Họ (các thợ mỏ) đã định cư tại đây vì suối nước nóng tự nhiên. Đây là một đặc điểm vô cùng tốt cho các sinh vật sống trên mặt đất”.

Trải qua nhiều thế kỷ, các suối nước nóng vẫn là một phần thiết yếu nếu trải nghiệm tại Dunton. Hiện nay, các suối nước nóng được khai thác nhằm mục đích sử dụng vào các phương pháp trị liệu spa.

100 năm trước, Dunton chỉ đơn giản là một thị trấn khai thác mỏ. Thế nhưng, nó dường như không thể trở thành một nơi giao thương tấp nập vì vị trí ở quá xa, vận chuyển một cách khó khăn.

Thị trấn Dunton từng bị cô lập.

Khi giao thông vận tải phụ thuộc với một loại hình chính là đường sắt, Dunton lại phải đối mặt với nhiều khó khăn mới. Đỉnh điểm là việc 500 người sinh sống ở đây đã bỏ lên tàu và rời đi nơi khác. Đến năm 1919, những ngôi nhà gỗ được xây dựng cạnh dòng sông West Dolores bị bỏ hoang.

Trong những năm tiếp theo, Dunton hoạt động trở lại giống như một trang trại chăn nuôi gia súc trong một thời gian. Vào những năm 70, 80, ngày càng nhiều người định cư ở đây. Cuối cùng, Dunton đã được mua lại bởi chủ sở hữu hiện tại, Christoph Henkel vào những năm 1990. Ông quyết định bảo vệ những ngôi nhà như là một nơi nghỉ ngơi - tạo ra một khu nghỉ mát sang trọng mà còn nhằm bảo vệ lịch sử lâu đời của Dunton.

Rossi cho biết: “Các ngôi nhà tại đây đều được đặt theo tên của các thợ mỏ đã xây dựng chúng hoặc những nhân vật sống trong đó, hoặc mục đích sử dụng chúng”.

Thay đổi quá khứ

Dự án cải tạo khu vực này là cả một quá trình phức tạp. Hầu hết, những tòa nhà ở đây đều đã cũ kỹ và đổ nát.

“Nhiều tòa nhà bắt buộc phải tháo rời ra rồi đánh số theo thứ tự. Sau đó, chúng sẽ được ghép lại với nhau sau khi đã được sửa chữa”, Rossi giải thích.

Lịch sử mà Dunton để lại nhắc nhở du khách rằng, họ đang sống trong một không gian ký ức đặc biệt. Khi vào Bath House, nơi có hồ bơi nước nóng, bạn có thể sẽ tìm thấy những mẩu graffiti than củi đã có từ lâu. Những mẩu than củi này là do trước đây là những du khách đến từ cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900 để lại.

Một số nhân vật nổi tiếng cũng từng xuất hiện trong lịch sử của vùng Dunton này.

“Khách hàng sẽ có cơ hội ngồi uống rượu tại một quán bar nơi Butch Cassidy từng ngồi. Butch chính là kẻ đã trốn khỏi Dunton trên đường tới nơi ẩn náu sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng đầu tiên trên núi ở Telluride“, Rossi cho hay.

Phần lớn các ngôi nhà ở đây được chuyển khỏi vị trí ban đầu để tạo ra một cộng đồng nhỏ, tạo thành khu nghỉ mát mà du khách có thể đi bộ từ nhà này sang nhà khác.

Bên ngoài các ngôi nhà còn nguyên kiến trúc cũ, nhưng bên trong lại được trang bị vô cùng đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, chúng sẽ không có phòng tắm nằm ngoài trời. “Mọi thứ đều hiện đại hóa”, Rossi chắc chắn.

Hiện tại, Dunton có 12 ngôi nhà gỗ được xây dựng trên 200ha đất. Thế nhưng, toàn bộ diện tích khu nghỉ mát với diện tích 1.600ha. Các hoạt động trong khu nghỉ mát này bao gồm đi bộ đường dài có hướng dẫn viên, câu cá bay và cưỡi ngựa.

Những trải nghiệm không thể nào quên

Giá cho thuê nhà gỗ phụ thuộc vào từng căn và tiện nghi bên trong. Khoảng 630 USD/đêm cho căn nhà Echo Cabin, khoảng 1.200 USD cho những căn nhà lớn hơn như Potter House.

Rossi nói, mục tiêu của những khu nghỉ mát tại thị trấn Dunton là tạo ra cộng đồng gắn kết bên cạnh việc là nơi du khách nghỉ dưỡng, rời xa chốn ồn ào. “Chúng tôi hy vọng du khách cảm nhận được họ đang tới thăm những người bạn tuyệt vời, cực kỳ thú vị trong một địa điểm đẹp không thể tưởng tượng được“, Rossi nói.

Tiểu Anh