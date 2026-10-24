Các đại biểu công bố và trải nghiệm “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 tại Làng cổ Lộc Yên.

Chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 hướng đến tìm kiếm, lựa chọn và lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo ấn tượng, cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ đối với du khách. Điểm khác biệt của chương trình là mở rộng khái niệm điểm đến, không chỉ dừng ở địa danh hay công trình nổi tiếng, mà còn bao gồm không gian văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, hoạt động đời sống và những khoảnh khắc mang dấu ấn bản địa.

Trong Chương trình công bố và trải nghiệm “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”, hơn 30 khách mời là đại diện cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung tham gia hoạt động trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy - Sông Đầm, hai trong số các điểm đến trong Top 100 điểm chạm Đà Nẵng năm 2026. Sự kết nối giữa hai điểm đến cho thấy giá trị của Top 100 không chỉ nằm ở việc nhận diện từng trải nghiệm riêng lẻ, mà còn ở khả năng gợi mở những tuyến hành trình có chủ đề, có chiều sâu và tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng chia sẻ, thông qua chương trình, ngành du lịch Đà Nẵng hướng đến việc đưa Top 100 điểm chạm trở thành nguồn tư liệu và cảm hứng cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời gian tới. Các điểm chạm có thể được kết nối thành những hành trình theo chủ đề như khám phá di sản và làng nghề, trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng, tìm về thiên nhiên nguyên sơ hay hòa mình vào đời sống cộng đồng. Với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, Đà Nẵng mong muốn mỗi hành trình không chỉ đưa du khách đến những vùng đất mới, mà còn giúp họ hiểu hơn về văn hóa, yêu hơn con người và lưu giữ những cảm xúc riêng…

Được triển khai từ tháng 4-2026, chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” đã ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng. Sau quá trình tổng hợp, rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn. Giai đoạn bình chọn thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn, tạo cơ sở hoàn thiện danh sách “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” 2026.