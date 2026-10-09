Trải nghiệm tinh hoa sản vật ba miền tại Hội chợ Làng nghề năm 2026

Khai mạc ngày 8/10 tại Hà Nội, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 quy tụ hơn 50 đơn vị từ 18 tỉnh, thành phố với gần 100 gian hàng. Sự kiện giới thiệu phong phú các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo như gốm sứ, lụa, thổ cẩm, mây tre đan, sơn mài, cùng nhiều sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và các sản phẩm tôn vinh tinh hoa sản vật ba miền.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện năm nay là sự kết hợp giữa giao thương và tôn vinh sáng tạo thông qua Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ quy tụ 453 tác phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa doanh nghiệp lữ hành, đơn vị phân phối với các điểm đến du lịch làng nghề địa phương.

Không chỉ là nơi mua sắm, hội chợ còn mang không gian sinh hoạt văn hóa với các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và trình diễn nghề truyền thống. Qua đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 trở thành cầu nối giúp công chúng thấu hiểu câu chuyện di sản đằng sau mỗi sản phẩm, tạo lực đẩy mở rộng thị trường và phát triển kinh tế nông thôn bền vững./.