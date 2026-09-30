Trải nghiệm thực tế mô hình “Thôn số” tại thôn Sơn Hà, xã Bát Xát

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Lào Cai, Lai Châu; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bát Xát; cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn và Nhân dân các xã thuộc hai tỉnh.

Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, đại diện thôn Sơn Hà chia sẻ quá trình chuẩn bị, xây dựng và những kết quả bước đầu trong triển khai mô hình “Thôn số”.

Tổ công nghệ số thực hành ứng dụng “Thôn số”.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại cơ sở với các nội dung: Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Sơn Hà thực hành ứng dụng “Thôn số”, trình diễn và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; giới thiệu cách sử dụng một số dịch vụ số thiết yếu trong đời sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân thôn Sơn Hà trong triển khai mô hình. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời cho rằng việc đưa các tiện ích số đến gần người dân, nhất là tại khu dân cư, cần gắn với những nhu cầu thiết thực, cách làm phù hợp, đảm bảo dễ tiếp cận, dễ sử dụng.

Dịp này, “Phiên chợ số” thôn Sơn Hà được tổ chức, tạo không gian để các hộ sản xuất, kinh doanh giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, chia sẻ cách quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số và thực hành thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR.

Các đại biểu tham gia phiên chợ số.

Các gian hàng số thu hút sự quan tâm, chú ý của các đại biểu và người dân, du khách.

Thông qua phiên chợ, các đại biểu có dịp trực tiếp trao đổi với hộ sản xuất, kinh doanh và Tổ công nghệ số cộng đồng về cách làm cụ thể, thiết thực trong ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh và đời sống tại khu dân cư.

Người dân livestream bán hàng tại Phiên chợ số.

Khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại phiên chợ số.

Chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm thực tế là dịp để cán bộ cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử. Qua đó, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm phù hợp với thực tiễn cơ sở, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng và tiện ích số, hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư chủ động thích ứng với chuyển đổi số.