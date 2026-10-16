Văn hóaDu lịch

Trải nghiệm thực tế cầu cạn bên Hồ Gươm

Cầu cạn “Dải lụa ký ức” cùng khung gương nghệ thuật bên cạnh Hồ Gươm mang đến một lựa chọn trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách tham quan Hà Nội.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
50 liên quanGốc

Phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống trải nghiệm cầu cạn Hồ Gươm. Video: Thùy Trang

Thùy Trang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/video-trai-nghiem-thuc-te-cau-can-ben-ho-guom-169261015231815713.htm