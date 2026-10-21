Trải nghiệm thực cảnh đầy cảm xúc trong 'Tiết học GenZ' tại Cơ sở cai nghiện ma túy

"Trạm kết nối" đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ cách thức giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy độc đáo, trực quan và chạm tới cảm xúc

Điểm cầu "Trạm kết nối" có sự tham dự và đồng hành của Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện Lãnh đạo UBND xã Yên Bài, Ban Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, cùng hơn 600 học sinh, phụ huynh, giáo viên và các nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Bách, Hải Yến Idol, Lưu Huyền Trang... cùng nhiều học viên đang cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu tham dự tại chương trình

Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho các học sinh tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về ma túy

Sân khấu kịch thực cảnh ở Cơ sở cai nghiện

Các bạn học sinh và phụ huynh đã trực tiếp theo dõi sân khấu kịch thực cảnh do các nghệ sĩ, diễn viên phối hợp thực hiện

Thay vì những bài giảng lý thuyết hay khẩu hiệu khô khan, "Trạm kết nối" tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tạo nên một bước đột phá trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho lứa tuổi học đường bằng những mô hình trải nghiệm sáng tạo. Ngay từ sớm, các bạn học sinh và phụ huynh đã trực tiếp theo dõi sân khấu kịch thực cảnh do các nghệ sĩ, diễn viên phối hợp thực hiện.

Những hình ảnh trực diện này đã giúp các em học sinh cảnh tỉnh và nhìn nhận rõ ràng hiểm họa ma túy

Điểm cầu mang tên "Trạm kết nối" tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài, TP Hà Nội) đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ cách thức giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trực quan

Thay vì những bài giảng lý thuyết hay khẩu hiệu khô khan, "Trạm kết nối" tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 đã tạo nên một bước đột phá trong công tác tuyên truyền

Từng tình huống dụ dỗ, lôi kéo sử dụng chất ma túy núp bóng thực phẩm cho đến hình ảnh hậu quả thảm khốc của ma túy và quy trình cắt cơn, điều trị nghiện khốc liệt được tái hiện chân thực. Những hình ảnh trực diện này đã giúp các em học sinh cảnh tỉnh và nhìn nhận rõ ràng hiểm họa ma túy.

Việc giấu mặt giúp các học viên cởi mở trút bỏ gánh nặng tâm lý, chia sẻ về những giây phút bốc đồng, sa ngã vì bạn bè rủ rê và những nỗi niềm ân hận tột cùng

Một điểm nhấn ấn tượng khác tại sân khấu chính là mô hình xe bus 2 tầng mang tên "Chuyến xe hành trình". MC Hoàng Linh đã cùng 3 học viên đang cai nghiện đối thoại trực tiếp trên xe buýt, việc giấu mặt giúp các học viên cởi mở, chia sẻ về những giây phút bốc đồng, sa ngã vì bạn bè rủ rê và những nỗi niềm ân hận tột cùng.

Tham dự chương trình có những cô giáo, phụ huynh học sinh

Chương trình tạo ra diễn đàn đối thoại 3 bên giữa phụ huynh, học sinh và các nghệ sĩ khách mời. Những câu hỏi xoáy vào tâm lý lứa tuổi GenZ đã giúp các bậc cha mẹ nhận ra khoảng cách với con cái, từ đó thấu hiểu tầm quan trọng của việc đồng hành, lắng nghe con trong đời sống hằng ngày.

Góc nhìn từ những người làm cha, làm mẹ và nghệ sĩ đồng hành

Sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi không chỉ mang lại không khí nghệ thuật thăng hoa mà còn gửi gắm những góc nhìn sâu sắc của những người làm cha, làm mẹ trong việc đồng hành cùng con cái.

Diễn viên Lưu Huyền Trang: “Trải nghiệm để con thấu hiểu và tự xây dựng "bộ lọc" cho bản thân”

Diễn viên Lưu Huyền Trang cùng con gái giao lưu tại chương trình

Đây là trải nghiệm thực tế vô giá giúp con gái của nữ diễn viên trang bị bản lĩnh cho chính mình

Đưa con gái cùng tham dự chương trình tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, diễn viên Lưu Huyền Trang không giấu nổi sự xúc động trước hiệu quả thực tế mà “Tiết học Gen Z” mang lại:

“Là một người mẹ, tôi luôn trăn trở làm sao để bảo vệ con trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi ngoài xã hội. Việc đưa con gái đến trực tiếp Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 hôm nay là một quyết định vô cùng đúng đắn. Tận mắt chứng kiến những kịch bản thực cảnh, nghe những tâm sự rút ruột rút gan của các học viên, con không chỉ hiểu về tác hại của ma túy mà còn tự nhận thức được giá trị của sự cẩn trọng. Đây là bài học thực tế vô giá giúp con tự trang bị "bộ lọc" bản lĩnh cho chính mình”.

Ca sĩ Hải Yến Idol: “Âm nhạc là cầu nối truyền năng lượng tích cực, tiếp sức cho người trẻ vươn lên”

Hải Yến Idol chia sẻ tại chương trình

Nữ ca sĩ giao lưu cùng các học viên tại Cơ sở cai nghiện số 1

Những ca khúc đại diện cho sức trẻ, sự khát khao vươn lên là động lực vô cùng ý nghĩa

Hiện diện tại chương trình và cất cao những giai điệu đầy nhiệt huyết, Hải Yến Idol đã truyền đến không gian “Trạm kết nối” một luồng năng lượng tươi sáng, tin yêu:

“Được đồng hành cùng chương trình và hát những ca khúc đại diện cho sức trẻ, sự khát khao vươn lên là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa với Yến. Ma túy có thể làm gián đoạn những giấc mơ, nhưng sự thấu hiểu và tình yêu thương sẽ giúp các em định hướng đúng đắn trong tương lai. Yến mong rằng qua những giai điệu này, các bạn trẻ sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực, luôn tin vào bản thân và vững vàng nói không với mọi cạm bẫy”.

Ca sĩ Hoàng Bách: “Cùng con trải nghiệm để thu hẹp khoảng cách và làm bạn cùng con”

Ca sĩ Hoàng Bách cùng con trai với những ca khúc sôi động trên sân khấu

Ca sĩ Hoàng Bách giao lưu cùng các học viên cai nghiện tại “Trạm kết nối” ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội

Đưa con trai cùng tham gia trình diễn và trải nghiệm không gian chương trình, ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ về giá trị đồng hành giữa các thế hệ trong gia đình:

“Hôm nay, khi cùng con trai đứng trên sân khấu và chứng kiến những câu chuyện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, Bách nhận ra rằng khoảng cách thế hệ đôi khi chỉ được xóa bỏ khi bố mẹ chịu bước vào thế giới của con. Chuyến đi này không chỉ là một tiết học giáo dục kỹ năng cho con trai Bách, mà còn là lời nhắc nhở chính bản thân Bách: Phải luôn là một người bạn lắng nghe, đồng hành để con không bao giờ cảm thấy cô đơn hay tìm đến những lựa chọn sai lầm”.

Điểm tựa an toàn cho hành trình trưởng thành

"Tiết học GenZ" mùa 2 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 xã Yên Bài đã chứng minh rằng giáo dục pháp luật và kỹ năng sống hiệu quả nhất là khi chạm được vào cảm xúc và đánh thức sự tự giác bên trong mỗi cá nhân.

Khép lại chương trình, hình ảnh chiếc xe bus mang theo những lời hứa, những cam kết rực rỡ sắc màu đã và đang tiếp tục lăn bánh, lan tỏa thông điệp an toàn, lành mạnh tới hàng nghìn mái trường trên toàn địa bàn Thủ đô với thông điệp gia đình và nhà trường sẽ luôn là những "trạm kết nối" bình yên nhất, ôm ấp và bảo vệ thế hệ trẻ trên con đường vươn tới tương lai.