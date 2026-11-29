Một khoảnh khắc trong giờ luyện tập của cán bộ, chiến sĩ cùng những chú chó nghiệp vụ tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 10/12 đến 13/12/2026, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội) sắp tới, Trường Trung cấp 24 Biên phòng được giao nhiệm vụ tham gia, phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tại Triển lãm. Cùng với đó, đơn vị tổ chức biểu diễn, giới thiệu tính năng, tác dụng của chó nghiệp vụ để phục vụ đại biểu, các đoàn khách trong nước, quốc tế và nhân dân tham quan khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự, trong các ngày diễn ra Triển lãm.

Những chú chó nghiệp vụ ưu tú sẽ có mặt tại Triển lãm quốc phòng.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cho biết: "Ngay khi nhận nhiệm vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai huấn luyện bài bản. Cho đến ngày 28/11/2026, chúng tôi đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, sẵn sàng bảo đảm thành công an ninh an toàn cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng và trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm".

Theo kịch bản, điểm nhấn của chương trình biểu diễn chó nghiệp vụ Biên phòng bao gồm 4 chương: "Những người bạn trung thành", "Những người bạn tài năng", "Những người bạn dũng cảm" và "Những người bạn thân thiện".

"Những hoạt động trong chương trình Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2026 của đơn vị chúng tôi không đơn thuần chỉ là biểu diễn của chó nghiệp vụ mà đó còn là hình ảnh thu nhỏ của thao trường và thực tiễn huấn luyện chiến đấu của các chiến sĩ sử dụng chó nghiệp vụ và "người bạn trung thành của mình". Đồng thời cũng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh hiệp đồng và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của một lực lượng đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam" - Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuyên khẳng định.

Những màn trình diễn thể hiện sự khéo léo, linh hoạt và sự phối hợp ăn ý giữa các đồng chí huấn luyện viên cùng những chú chó nghiệp vụ.

Theo Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuyên, so với 2 kỳ triển lãm Quốc phòng trước đây (năm 2022 và 2024), năm nay, ngoài nhiệm vụ tham gia, phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tại Triển lãm, Trường Trung cấp 24 Biên phòng mang đến Triển lãm Quốc phòng nhiều nội dung mới, được chuẩn bị công phu, bài bản nhất từ trước đến nay.

Theo đó, trong khuôn khổ của không gian trò chơi quân sự, cùng nhiều lực lượng, có phần trình diễn của lực lượng quân khuyển của Bộ đội Biên phòng. Các đại biểu, người dân và khách tham quan sẽ được chứng kiến những năng lực vợt trội của những chú chó nghiệp vụ Biên phòng với khứu giác, thính giác và thị giác tinh nhạy; thể lực và tốc độ cao; hệ thần kinh vững vàng; sự trung thành và kỷ luật cao; tính cảnh giác và quyết đoán cao... Thông qua các chương mục huấn luyện, nhằm phục vụ đắc lực cho mọi nhiệm vụ, công tác biên phòng.

Đặc biệt, người dân được trải nghiệm không gian ảo, đeo kính 3D điều khiển chó nghiệp vụ theo hiệu lệnh. Tại đây, còn tái hiện các hiện trường cứu nạn lũ quét (tại không gian làng Nủ, tỉnh Lào Cai); tái hiện lại hiện trường nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn quốc tế về hiện trường động đất ở nước bạn; tái hiện lại chuyên án điển hình để tổ chức chó nghiệp vụ, phục kích đánh bắt tội phạm ma túy ở biên giới...

Những chú chó nghiệp vụ sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn tại Triển lãm Quốc phòng lần này.

Đến với trải nghiệm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần này, người dân và du khách sẽ được gặp trực tiếp 6 cặp huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đã từng tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước và quốc tế đã đạt nhiều chiến công hiển hách. Những màn trình diễn thể hiện sự khéo léo, linh hoạt và sự phối hợp ăn ý giữa các đồng chí huấn luyện viên cùng những chú chó nghiệp vụ... chắc chắn sẽ mang đến cho đại biểu, người dân và khách tham quan triển lãm những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.