Vì vậy, khi các nghệ nhân Làng nghề đúc đồng truyền thống Phước Kiều (phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) mang các công đoạn đúc chiêng lên trình diễn tại Bảo tàng Pleiku, nhiều khách tham quan tỏ ra rất thích thú.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 20 đến 22-11.

Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh (1934-2024) từng nhận định: Xưa nay, người Tây Nguyên không tự chế tác mà mua cồng chiêng của người Kinh từ các vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi hoặc từ Lào, Campuchia rồi về chỉnh âm để có được âm thanh như mong muốn. Làng nào cũng có người chuyên lên chiêng (hay còn gọi là người chỉnh chiêng).

Nghệ nhân hun nóng khuôn đất sét trước khi đổ đồng đúc chiêng. Ảnh: P.D

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa khác cũng ghi lại lời kể của các gia đình, cộng đồng còn lưu giữ chiêng quý; theo đó nguồn gốc các bộ chiêng này gồm chiêng Kur (mua từ Campuchia), chiêng Lào (mua từ Lào) và chiêng Yoăn (do người Kinh đúc).

Theo TS. Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, khi những đường mòn xuyên qua dãy An Khê nối vùng Đông Gia Lai ngày nay với khu vực Bắc Tây Nguyên, giao thương 2 vùng mở ra.

Đến khoảng đầu thế kỷ XX, hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa đã rất sôi động với hệ thống các chợ phiên ở 2 đầu cao nguyên An Khê (phía Tây) và Vĩnh Thạnh (phía Đông).

Một phôi chiêng vừa được lấy ra khỏi khuôn đúc. Ảnh: P.D

Trong số hàng hóa lên xuống, cồng chiêng là món hàng quý. Đầu tiên, đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Tây Nguyên mang trâu bò hoặc các sản vật như trầm, quế, ngà voi, gạc nai... xuống đổi cồng chiêng mang về. Sau đó các đầu nậu bắt đầu mua chiêng mang lên bán, đổi.

Theo các tư liệu lịch sử, Phước Kiều là một trong những làng nghề đúc đồng cung cấp cồng chiêng cho vùng Tây Nguyên từ rất sớm. Đây là làng nghề truyền thống với hơn 400 năm tuổi, có lịch sử hình thành từ khi Dinh trấn Quảng Nam (dưới thời Chúa Nguyễn Hoàng) đặt tại đất Thanh Chiêm (tỉnh Quảng Nam cũ) vào đầu thế kỷ XVII.

Tại chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa”, Nghệ nhân Ưu tú Dương Ngọc Tiển - người kỳ cựu trong nghề đúc cồng chiêng làng Phước Kiều cùng các nghệ nhân trong làng đã trực tiếp trình diễn 4 công đoạn công phu, tỉ mỉ để ra mắt 1 chiếc chiêng, đó là nấu chảy hợp kim đồng đổ vào khuôn đúc, gia công nguội, chỉnh âm thanh và tạo dáng cho sản phẩm.

Chỉnh âm thanh được xem là công đoạn khó nhất, như “dạy tiếng nói” cho chiêng. Ảnh: P.D

Trong đó, công đoạn thứ 3 được xem là khó nhất vì người chỉnh âm thanh phải có năng lực thẩm âm và hiểu rõ “tiếng lòng” của từng dân tộc.

“Đúc những sản phẩm khác thì xong là xong. Còn đúc cồng chiêng thì như đẻ ra đứa con, phải dạy cho nó biết nói. Quan trọng là tạo ra âm thanh như thế nào để cộng đồng dân tộc đó công nhận” - nghệ nhân Dương Ngọc Tiển ví von.

Chứng kiến từ đầu đến cuối các công đoạn trên, nghệ nhân Ayó (66 tuổi, đội cồng chiêng làng Piơm, xã Đak Đoa) gật gù: “Mình muốn xem thử đúc cồng chiêng là như thế nào. Hồi trước giờ chỉ biết mua chiêng, đánh chiêng thôi, nay mới thấy làm ra chiếc chiêng rất công phu”.

Em Siu Wan Ne Yu (học sinh lớp 11C, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai) cũng chăm chú dùng điện thoại quay lại từng khâu.

“Đây là hoạt động em thấy ấn tượng nhất tại chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm nay, lần đầu tiên em được biết cách làm ra một chiếc chiêng” - em Siu Wan Ne Yu chia sẻ.