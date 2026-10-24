Trải nghiệm thú vị tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26-10 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), quy tụ 45 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu các giải pháp về mạng 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và nhiều ứng dụng số thiết thực.

Bên cạnh các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, người dân được trực tiếp trải nghiệm nhiều tiện ích công dân số như: Kích hoạt chữ ký số cá nhân miễn phí; nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tích hợp giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; thanh toán không dùng tiền mặt.

Không gian AI và du lịch số giới thiệu trợ lý ảo về văn hóa, lịch sử Khánh Hòa, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và mô hình số hóa 3D. Các hoạt động hướng dẫn an toàn thông tin giúp người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân. Chương trình livestream bán hàng trực tiếp tại quảng trường góp phần quảng bá sản phẩm, thúc đẩy thương mại số.

Là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ngày hội tạo không gian mở để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan cùng trải nghiệm, kết nối, chia sẻ và tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số thiết thực.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026:

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan khu vực robot thông minh của Công ty HKT tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan khu vực lắp ráp robot và trải nghiệm giáo dục STEM.

Các trẻ em tham gia trò chơi tại khu vực lắp ráp robot và trải nghiệm giáo dục STEM.

Du khách trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Du khách trải nghiệm tại khu trưng bày của Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa.

Người dân và du khách thích thú với robot thông minh của Công ty HKT tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Trải nghiệm tại khu trưng bày của VNPT Khánh Hòa.

Trải nghiệm thiết bị nông nghiệp thông minh.

Du khách trải nghiệm xem các khu di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tìm hiểu máy bay không người lái thông minh.