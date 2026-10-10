Trải nghiệm thú vị tại Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc

Ngày 10-10, UBND xã Ninh Phước khai trương không gian triển lãm, trình diễn nghệ thuật làm gốm của người Chăm; các gian hàng trưng bày sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP, ẩm thực phục vụ người dân và du khách xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội. Dịp này, xã còn tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi và Thiếu nhi viết chữ Chăm đẹp năm 2026, thu hút 80 học sinh tiểu học trên địa bàn xã tham gia.

Với sự kết hợp giữa trưng bày, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026 mang đến nhiều không gian khám phá, tìm hiểu văn hóa Chăm, góp phần quảng bá nghệ thuật làm gốm truyền thống và các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Các hoạt động diễn ra từ ngày 10 đến 12-10, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động trong ngày đầu tiên của lễ hội:

Không gian triển lãm hình ảnh làng gốm Bàu Trúc mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Tại không gian triển lãm, người dân và du khách được trực tiếp xem các nghệ nhân thực hành, trình diễn nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc truyền thống.

Du khách trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc.

Người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, cảm nhận nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm.

Khu vực Quảng trường Ninh Phước bố trí nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.

Điểm mới của lễ hội là không gian trải nghiệm du lịch thực tế ảo (VR Tour 360), giúp người dân và du khách khám phá trực quan các di tích văn hóa và những điểm đến tiêu biểu của Ninh Phước thông qua công nghệ số.

Không gian trải nghiệm du lịch thực tế ảo thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia khám phá các điểm đến văn hóa, du lịch địa phương qua công nghệ số.

Hội thi vẽ tranh thiếu nhi và Thiếu nhi viết chữ Chăm đẹp năm 2026 với chủ đề “Em yêu gốm Bàu Trúc - Di sản quê em” tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm yêu thích, ý thức trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Ban tổ chức bố trí nhiều điểm check-in đẹp mắt, tạo không gian để người dân và du khách chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi tham gia lễ hội.