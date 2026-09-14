Trải nghiệm tắm đồng, đua xuồng, bắt vịt ở miền Tây mùa nước nổi

Ngày 13/9, tại khu phố Bình Hòa, phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian mùa nước nổi với nhiều hoạt động trải nghiệm như chạy võ lãi trên đồng nước, đua xuồng, bắt vịt, thưởng thức ẩm thực dân dã và tham quan phiên chợ nổi vùng biên.

Những chiếc xuồng đưa du khách tham quan trải nghiệm giữa không gian mùa nước nổi miền Tây.

Từ sáng sớm, người dân rủ nhau đi xuồng đến điểm tổ chức. Trên cánh đồng mênh mông nước, những chiếc xuồng đưa du khách dạo quanh, ngắm cảnh mùa lũ. Ông Lê Văn Phước, người dân sống gần khu vực này, tranh thủ chạy xuồng ra góp vui, đồng thời chở khách trải nghiệm với giá 20.000 đồng/người, mỗi chuyến khoảng 4-5 người.

Người dân, du khách cùng vui chơi, nô đùa giữa đồng nước.

Khoảng 9h, giải đua xuồng cự ly 150 m diễn ra với sự tham gia của các đội đại diện 15 khu phố, UBND phường và các đoàn thể. Gần trưa, hoạt động bắt vịt, lượm trứng được tổ chức trên đồng nước, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Giải đua xuồng giữa đồng nước mênh mông

Du khách thích mê với trải nghiệm bắt vịt giữa đồng ở miền Tây mùa nước nổi.

Trẻ con vừa được nghịch nước vừa có trải nghiệm lượm trứng đầy thú vị.

Tại phiên chợ nổi vùng biên, các xuồng được trang trí bằng lá dừa, cây chuối và ngư cụ quen thuộc. Các gian hàng bày bán nhiều món dân dã như cua, ốc, bánh làm từ bột, chè cùng các sản vật địa phương.

Những món quê dân dã góp thêm hương vị cho mùa nước nổi.

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn tham gia biểu diễn đờn ca tài tử trên xuồng, hội thi Duyên quê mùa nước nổi và các hoạt động vui chơi giữa đồng nước. Nhiều người tranh thủ xuống nước tắm, nô đùa, tận hưởng không khí mùa lũ.

Phiên chợ nổi vùng biên tái hiện nét sinh hoạt dân dã miền sông nước

Theo UBND phường Hồng Ngự, đây là năm thứ hai hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi được tổ chức, nhằm tái hiện nét văn hóa, đời sống và ẩm thực mùa nước nổi, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bền vững.

Chị Huỳnh Thị Lắm, giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, cùng đồng nghiệp mang sen và các loại bánh đến bán tại phiên chợ. Chị cho biết dù sáng có mưa nhẹ, người dân và du khách vẫn đến rất đông.

Mùa nước nổi trở thành không gian trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Với nhiều người, mùa nước nổi không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn gắn với ký ức, đời sống và bản sắc của vùng đất Hồng Ngự. Qua những chiếc xuồng, món ăn dân dã, câu hò, tiếng đàn và các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm năm 2026 góp phần đưa những giá trị văn hóa ấy đến gần hơn với người dân và du khách.

Chương trình cũng hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống, sản xuất và ẩm thực mùa nước nổi; tạo sân chơi, tăng cường giao lưu cộng đồng và từng bước hình thành các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, góp phần phát triển du lịch xanh, bền vững tại địa phương.