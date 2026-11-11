Trải nghiệm sống xanh thu hút du khách khi đến Đà Nẵng

Hoạt động đổi rác lấy quà tại Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng (phường An Hải). Ảnh: XUÂN SƠN

Sống xanh từ những trải nghiệm

Tình cờ có mặt tại lễ ra mắt Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng (phường An Hải) vào cuối tháng 10/2026, gia đình chị Hà Thị My My, du khách từ Hà Nội, có dịp trải nghiệm hoạt động “Đổi rác lấy quà”.

Dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức, chị My cùng các con mang những vỏ chai nhựa vừa uống xong đến điểm phân loại rác và nhận về phần quà quy đổi là những cuốn truyện tranh thiếu nhi.

“Tại đây, chúng tôi được khuyến khích mang vỏ chai nhựa, lon nhôm, giấy hoặc bìa carton đã qua sử dụng đến để đổi quà. Đây là một cách làm hay, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh tới cộng đồng”, chị My chia sẻ.

“Đổi rác lấy quà” là hoạt động nổi bật tại Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng, thuộc dự án “Thúc đẩy giảm nhựa dùng một lần trên địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng” do UBND phường An Hải phối hợp Tổ chức Pacific Environment and Resource Center (PE) Việt Nam triển khai.

Các em nhỏ đổi rác lấy những phần quà ý nghĩa. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải, đường Hà Bổng tập trung nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và các dịch vụ phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến các sản phẩm nhựa dùng một lần cùng tình trạng rác chưa được phân loại hoặc bỏ không đúng nơi quy định đang đặt ra thách thức đối với công tác thu gom, giữ gìn cảnh quan và chất lượng môi trường trên tuyến phố.

Xây dựng Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng là Mục tiêu 1 của dự án, hướng tới hoàn thiện mô hình vào cuối năm 2027 với khẩu hiệu “Hà Bổng - nói không với nhựa dùng một lần - Ha Bong says no to SUP”.

Theo đó, sự cam kết của người dân tại đây được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đạt ít nhất 80% cam kết từ các cơ sở kinh doanh và hộ dân thuộc phạm vi dự án trong việc thực hành giảm nhựa dùng một lần. Quy mô dự kiến gồm 37 cơ sở lưu trú, 16 cơ sở giặt ủi, 15 nhà hàng, 7 quán cà phê và giải khát, 29 spa, 15 cơ sở bán lẻ, 3 nhà thuốc, 5 văn phòng cùng 50 hộ dân.

Do đó, việc hình thành một không gian xanh sẽ mở đầu cho quá trình đưa đường Hà Bổng trở thành tuyến phố du lịch điển hình về giảm nhựa dùng một lần, với sự tham gia của chính quyền, các cơ sở kinh doanh, người dân và du khách.

Người dân và du khách cùng cam kết chung tay giảm nhựa dùng một lần tại Tuyến phố Du lịch Xanh Hà Bổng. Ảnh: XUÂN SƠN

Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng tạo không gian để người dân, cơ sở kinh doanh và du khách trực tiếp trải nghiệm những giải pháp tiêu dùng bền vững, từng bước đưa các thực hành xanh vào đời sống hằng ngày. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng để chuyển những thông điệp bảo vệ môi trường thành hành động cụ thể, hướng tới xây dựng tuyến phố du lịch xanh với sự tham gia và đồng hành lâu dài của cộng đồng địa phương". Bà Quách Thị Xuân, Trưởng đại diện PE Việt Nam

Không riêng phường An Hải, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm xanh nhằm bảo vệ môi trường cho du khách.

Có thể kể đến mô hình “Chợ cộng đồng giảm rác” do Hoi An Eco Hub tổ chức tại Kim Bồng (phường Hội An) hay “Trạm Xanh” do cộng đồng Green Đà Nẵng thực hiện tại phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, các hoạt động đổi rác lấy quà, tái chế rác thải được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách và cơ sở kinh doanh tham gia.

Sản phẩm xanh từ giá trị nguyên bản

Trên nền tảng sản vật địa phương phong phú, các đơn vị trong và ngoài thành phố đang tích cực đưa những sản phẩm từ dược liệu vào các hoạt động du lịch.

Đưa các sản phẩm chăm sóc cá nhân và nước tẩy rửa gia dụng sinh học làm từ khế chua đến quảng bá tại Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng, chị Nguyễn Thị Trà My, người sáng lập thương hiệu Myy Nature (Huế) chia sẻ: “Đây là những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, gắn liền với đời sống người dân địa phương từ lâu. Chúng tôi phổ biến các sản phẩm này vào hoạt động du lịch, giới thiệu tới du khách để họ hiểu hơn về câu chuyện dược liệu an lành khi đến Huế, Đà Nẵng cũng như Việt Nam”.

Những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên được nhiều du khách quan tâm tại các sự kiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại xã Gò Nổi, vườn dược liệu của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi đã trở thành điểm đến du lịch xanh, an lành cho du khách thời gian qua.

Bên dòng Thu Bồn, du khách có thể cảm nhận hương thảo dược bản địa từ tràm trà, sả, bạc hà...; tự tay cắt lá, trải nghiệm quy trình cất tinh dầu kỳ công; ngâm chân thư giãn, thưởng thức ly trà thơm và mua sắm các sản phẩm dược liệu.

Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi cho biết, các loại dược liệu tại vườn đều được trồng theo phương pháp hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học, hoàn toàn thân thiện với người dùng và môi trường.

Trong không gian xanh của vùng đất Gò Nổi, mô hình du lịch kết hợp tham quan vườn dược liệu không chỉ kể câu chuyện đời sống bản địa mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh đến du khách.

Du khách quốc tế tham quan vườn dược liệu tại Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi. Ảnh: LÂM VIÊN

Tham gia Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng (phường An Hải) mới đây, gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi với dòng sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ sả, bạc hà, tràm... cũng thu hút sự chú ý của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Theo chị Kiều Anh, từ thông điệp “Chạm về nguyên bản” của ngành du lịch Đà Nẵng, những hoạt động như Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng nói riêng và các mô hình du lịch xanh nói chung cần được tổ chức thường xuyên để người dân, du khách tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm xanh.

Những sản phẩm thân thiện với môi trường, có nguồn gốc từ thiên nhiên được nhiều du khách quan tâm tại các sự kiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Những sản phẩm thân thiện với môi trường, có nguồn gốc từ thiên nhiên được nhiều du khách quan tâm tại các sự kiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Sự nguyên bản của xứ Quảng, của miền Trung nắng gió luôn có nét rất riêng. Với chúng tôi, những loài cây dược liệu, gia vị là một đặc trưng của vùng đất này. Du khách chạm, ngửi, cảm nhận và mang những sản vật xanh từ Đà Nẵng đi muôn nơi là cách để lan tỏa tinh thần sống xanh" Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi

[VIDEO] - Các đơn vị chia sẻ hướng phát triển du lịch xanh từ sản phẩm dược liệu: