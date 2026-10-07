Trải nghiệm số và hành trình khám phá thực tế

Hệ thống du lịch ảo VR360 giới thiệu về các điểm du lịch của Đà Nẵng. Ảnh: VR360

Tuy nhiên, khi trải nghiệm ảo được thiết kế quá đầy đủ, công nghệ lại có thể làm giảm sự tò mò và động lực khám phá ngoài đời thực. Với Đà Nẵng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để VR không chỉ giúp du khách “nhìn thấy” thành phố, mà còn thôi thúc họ trực tiếp đến, trải nghiệm và quay trở lại.

Cánh cửa quảng bá điểm đến

Ngành du lịch đang ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ như bản đồ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo. Với VR360, người dùng có thể quan sát không gian từ nhiều góc độ, tìm hiểu thông tin và hình dung trước hành trình mà không cần trực tiếp có mặt tại điểm đến. Ưu thế của VR là không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian mở cửa của điểm tham quan.

Đối với du lịch Đà Nẵng, những hình ảnh về Cầu Vàng, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê hay các làng nghề truyền thống có thể được đưa lên môi trường số, giúp thành phố tiếp cận du khách ngay từ thời điểm họ bắt đầu tìm kiếm thông tin cho chuyến đi. Tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ để đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước được thể hiện qua ứng dụng sản phẩm “Một chạm đến Đà Nẵng”, ra mắt năm 2024.

Tuy nhiên, khi trải nghiệm ảo càng đầy đủ, càng có thể giảm tò mò với điểm đến. Tiếp xúc với một sản phẩm VR có hình ảnh sống động, tính tương tác cao và cảm giác hiện diện mạnh mẽ, người dùng có thể hình thành mức độ quen thuộc lớn với điểm đến.

Đối với Đà Nẵng, VR nên được xem như một cánh cửa mở đầu cho hành trình, chứ không phải nơi kết thúc trải nghiệm. Thay vì tái hiện toàn bộ một điểm tham quan, sản phẩm VR có thể tập trung vào những khoảnh khắc đặc sắc, những góc nhìn ít được biết đến hoặc những câu chuyện chưa có lời giải.

Chẳng hạn, trải nghiệm về bán đảo Sơn Trà có thể gợi mở vẻ đẹp của rừng, biển, hệ sinh thái và những câu chuyện văn hóa, nhưng không nhất thiết phải cung cấp toàn bộ hành trình. Những “khoảng trống” được giữ lại có thể trở thành động lực để du khách muốn trực tiếp đến tìm hiểu.

Với Cầu Vàng, Ngũ Hành Sơn hay các làng nghề truyền thống cũng vậy. Một trải nghiệm số hiệu quả không nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi.

Đôi khi, một câu hỏi chưa có lời giải, một hình ảnh chưa được khám phá hay một câu chuyện còn dang dở lại có sức hấp dẫn lớn hơn một sản phẩm được trình bày hoàn toàn trọn vẹn. Đó chính là cách tiếp cận “teaser” trong quảng bá du lịch, nghĩa là giới thiệu vừa đủ để thu hút sự chú ý, tạo cảm xúc và thúc đẩy hành động tiếp theo; và trong du lịch, hành động chính là… “xách ba lô lên và đi”.

Du khách trải nghiệm điểm đến du lịch Đà Nẵng trên không gian số. Ảnh: MINH LÊ

Nổi bật những giá trị không thể số hóa

VR có thể tái hiện hình ảnh và âm thanh rất sống động, nhưng khó thay thế hoàn toàn những trải nghiệm giác quan và cảm xúc trong đời thực. Mùi hương của món ăn, vị mặn của biển, cảm giác của gió, không khí của một khu chợ, sự thân thiện của người dân hay sức sống của một lễ hội là những giá trị không dễ chuyển tải qua màn hình.

Đây cũng chính là cơ hội để Đà Nẵng tạo ra sự khác biệt, thay vì chỉ tập trung vào những cảnh quan có thể mô phỏng, sản phẩm VR cần làm nổi bật những giá trị mà du khách chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi trực tiếp đến địa phương.

Một trải nghiệm VR về ẩm thực có thể giới thiệu hình ảnh món ăn, quy trình chế biến và câu chuyện văn hóa, nhưng hương vị của mỳ Quảng, độ tươi của hải sản hay sự tương tác giữa du khách và người bán vẫn phải được trải nghiệm trực tiếp.

Tương tự, việc giới thiệu làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước hay làng chài Nam Ô không nên chỉ dừng ở hình ảnh không gian, mà cần khơi gợi câu chuyện về con người, nghề nghiệp và đời sống cộng đồng. Khi được thiết kế đúng hướng, VR không làm giảm giá trị của trải nghiệm thực tế mà có thể giúp du khách hiểu rõ hơn điều gì đang chờ đợi mình, từ đó gia tăng mong muốn đến và trải nghiệm.

Bên cạnh quảng bá, VR còn có thể trở thành một công cụ hỗ trợ quản lý điểm đến. Với những khu vực có sức hút lớn như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hoặc những nơi chịu áp lực về môi trường, nền tảng số có thể cung cấp trước thông tin về tuyến tham quan, quy định bảo vệ cảnh quan và những lựa chọn trải nghiệm thay thế.

Du khách có thể tìm hiểu trước về thời điểm tham quan, đặc điểm tuyến đường, mức độ đông đúc và những yêu cầu cần tuân thủ. Dữ liệu từ các nền tảng số cũng có thể giúp nhận diện sự quan tâm của du khách đối với từng điểm đến, chủ đề và loại hình trải nghiệm.

Để VR thực sự đóng góp cho du lịch Đà Nẵng, phải tạo được sự kết nối giữa không gian trực tuyến và trải nghiệm ngoài đời thực. Sau một hành trình ảo, du khách có thể được gợi ý các tuyến tham quan, chương trình văn hóa, hoạt động ẩm thực hoặc sự kiện đang diễn ra tại thành phố.

Thực tế ảo cần được nhìn nhận như một thành phần của hệ sinh thái du lịch số, chứ không đơn thuần là một công cụ quảng cáo. Sức hấp dẫn lâu dài của Đà Nẵng vẫn nằm ở chất lượng dịch vụ, môi trường, văn hóa bản địa, sự thân thiện của con người và những trải nghiệm chân thực mà không thiết bị nào có thể thay thế hoàn toàn.

Trong hành trình chuyển đổi số, Đà Nẵng cần hướng đến sự cân bằng: sử dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao chất lượng quản lý và truyền cảm hứng khám phá, đồng thời bảo vệ những giá trị tự nhiên, văn hóa và con người.

Khi đó, thực tế ảo không chỉ giúp du khách nhìn thấy Đà Nẵng từ xa, mà quan trọng hơn, trở thành lời mời gọi để họ đến gần hơn, trải nghiệm sâu hơn và gắn bó lâu dài hơn với thành phố.