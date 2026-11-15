Trải nghiệm sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La

Biểu diễn xòe trích đoạn lễ hội của đồng bào Dao. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Dao trên địa bàn tỉnh Sơn La; tạo không gian giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về đời sống vật chất, tinh thần và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ nhân dân tộc Dao trực tiếp trình diễn, hướng dẫn người tham gia tìm hiểu nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu hoa văn và dệt thắt lưng truyền thống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là những công đoạn thủ công đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, thể hiện tri thức dân gian và nét sáng tạo độc đáo trong văn hóa trang phục của đồng bào Dao với nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong.

Bên cạnh đó, người tham dự còn được thưởng thức điệu múa chuông truyền thống, tìm hiểu các làn điệu dân ca Páo dung và trải nghiệm chế biến, thưởng thức những món ăn, thức uống đặc trưng như bánh giao duyên, xôi sắn, thịt lợn muối chua (Ò sui), rượu Hoẵng (Tíu bầu).

Chương trình thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các hoạt động tại “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La” góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào Dao, đặc biệt là cộng đồng người Dao ở Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Biểu diễn bài hát bảo tồn bản sắc văn hóa dao tại không gian “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Chị Phan Thúy Anh, đến từ Hà Nội chia sẻ: "Thật may mắn khi lên Sơn La đúng sự kiện này. Cùng với trải nghiệm các hoạt động thực hành, chúng tôi còn được tìm hiểu văn hóa đồng bào Dao qua Triển lãm ảnh 'Sắc màu văn hóa dân tộc Dao tỉnh Sơn La' với hình ảnh về đời sống sinh hoạt, trang phục, nhạc cụ, tín ngưỡng, nghi lễ, nghề thủ công truyền thống và hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của người Dao Đỏ, Dao Tiền trên địa bàn Sơn La.

Không gian “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La” được tổ chức tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Điểm nổi bật của chương trình là việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp, có sự hướng dẫn của nghệ nhân và người thực hành văn hóa.

Các nghệ nhân đồng bào dân tộc Dao biểu diễn hát giao duyên tại không gian “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là dịp để người tham gia không chỉ được quan sát, tìm hiểu mà còn có cơ hội thực hành, cảm nhận sự công phu trong từng sản phẩm thủ công, nét độc đáo trong nghệ thuật diễn xướng và những kinh nghiệm được tích lũy trong đời sống của đồng bào Dao.

Phụ nữ dân tộc Dao làm món xôi sắn truyền thống ngay tại không gian “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ông Lê Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La cho biết: Chương trình nhằm hướng tới đa dạng hóa các hình thức giáo dục di sản, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên.

Thêu hoa văn, in sáp ong trên vải của người Dao Tiền ở Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hoạt động trải nghiệm còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo tồn di sản. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của nghệ nhân, cộng đồng chủ thể di sản trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ, nghệ nhân và du khách. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La còn góp phần hình thành không gian giao lưu, học tập và hưởng thụ văn hóa gắn với di tích lịch sử; tăng cường kết nối giữa giáo dục di sản với hoạt động tham quan, du lịch.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tìm hiểu văn hóa đồng bào Dao qua Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao tỉnh Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây cũng là dịp để tỉnh Sơn La tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất, con người tại các xã, bản, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.