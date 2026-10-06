Trải nghiệm nhanh iCaur V27 - kỳ vọng gì ở SUV tiền tỷ Trung Quốc?

Ôtô Trung Quốc ra mắt với giá tiền tỷ không còn là chuyện hiếm trên thị trường Việt Nam, nhưng giá tiền tỷ kèm theo hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (REEV) thì đến lúc này vẫn chưa thật sự quá phổ biến.

Khi thương hiệu xe điện iCaur của tập đoàn Chery rục rịch ra mắt thị trường Việt Nam, iCaur V27 là một trong những cái tên được lựa chọn để "chào sân" khách hàng. Sở hữu ngoại hình dạng hộp đặc trưng trên các dòng SUV địa hình, iCaur V27 còn có thêm điểm gì thú vị?

Một chiếc SUV boxy điển hình

Khoảng năm 2024, thiết kế dạng hộp boxy từng nổi lên như một trào lưu thịnh hành trong ngành công nghiệp ôtô từ Tây sang Đông. Xu hướng này sau đó có phần thoái trào, nhưng boxy vẫn là đặc trưng điển hình trong thiết kế của những mẫu SUV địa hình, gai góc.

iCaur V27 là một chiếc SUV boxy điển hình như vậy. Tổng thể ngoại hình xe vuông vức, mặt ca-lăng dựng đứng, các đường nét góc cạnh cùng lốp dự phòng treo sau tạo ra ấn tượng về một mẫu xe off-road mạnh mẽ.

Các kích thước dài x rộng x cao của iCaur V27 lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm, khoảng sáng gầm đạt 224 mm. So với nhóm SUV cỡ E phổ thông tại Việt Nam như Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont Pro, SUV địa hình iCaur V27 sở hữu kích thước gần như tương đương.

Hãng xe Trung Quốc cho biết iCaur V27 sở hữu các góc tới và góc thoát lần lượt 24 độ và 23 độ. Mẫu SUV địa hình cũng được cho có thể lội nước sâu 600 mm. Đây là những thông số phản ánh khả năng off-road của iCaur V27, tạo nên điểm khác biệt so với nhóm SUV cùng cỡ ở phân khúc phổ thông tại Việt Nam.

Những điểm nhấn ngoại hình đáng chú ý của iCaur V27 bao gồm cản trước, sau dày dặn sơn đen, cụm đèn chiếu sáng tạo hình tròn, mâm xe 21 inch trang bị sẵn ốp khí động học hay lốp dự phòng treo sau.

Trong số này, trang bị lốp dự phòng trên cửa hậu mở ngang là thiết kế thuộc dạng "giới hạn" trên thị trường xe toàn cầu, lúc này gần như chỉ xuất hiện ở những dòng SUV địa hình mà iCaur V27 hay Toyota Land Cruiser FJ là đại diện.

Trái ngược với vẻ ngoài có phần gai góc, khoang lái iCaur V27 mềm mại hơn, trang bị hiện đại và hướng đến sự tiện nghi.

Bước vào khoang lái, trần kính chia đôi Starry Sky Island ngay lập tức thu hút điểm nhìn của tôi.

Thay vì trần kính toàn cảnh chiếm trọn khu vực trần xe hay cửa sổ trời đôi tách biệt cho hàng trước và khu vực phía sau, iCaur V27 bố trí 2 mảng trần kính chạy dọc chiều dài thân xe, ngăn cách bởi một dải đèn LED trang trí. Thiết kế này tạo ra sự khác biệt thú vị cho iCaur V27, tuy nhiên không mang lại sự liền mạch như cách trần kính toàn cảnh mang lại.

Bù lại, khoang nội thất iCaur V27 sở hữu khá đầy đủ những công nghệ, trang bị hiện đại rất "xe Trung Quốc". Điểm nhấn khoang lái là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 15,4 inch, trong khi phía sau vô lăng tròn 3 chấu là bảng đồng hồ với thiết kế ẩn vào táp-lô.

Cần số điện tử được mang ra sau vô lăng giúp khu vực yên ngựa trở nên thoáng đãng hơn đáng kể. Tại đây, người dùng được trang bị núm xoay chọn chế độ lái, phanh tay điện tử cùng một đế sạc không dây.

Mẫu SUV địa hình ở phiên bản cao nhất được trang bị hệ thống âm thanh 15 loa Pioneer, camera 540 độ, các tính năng thuộc gói trợ lái nâng cao ADAS. Cảm biến giám sát người lái được đặt về phía cột A, giúp vô lăng iCaur V27 có phần thoáng đãng và dễ quan sát bảng đồng hồ trước mặt.

Tại cửa gió điều hòa iCaur V27 là một hốc nhỏ, nơi chủ xe có thể bổ sung nước hoa theo sở thích để tăng trải nghiệm khoang lái.

Về tổng thể, iCaur V27 mang lại cho tôi cảm giác thú vị khi lần lượt dạo quanh xe rồi đặt chân vào khoang lái. Sự chắc chắn ở vẻ ngoài nối tiếp bởi tính hiện đại và khá trực diện trong cabin, khiến tôi tin rằng mẫu SUV địa hình sẽ tiếp tục "chiêu đãi" mình bằng cảm giác lái ổn.

Chiếc xe điện phạm vi mở rộng của thương hiệu Trung Quốc đã không làm tôi thất vọng.

Sự "ồn ào" phía sau những pha tăng tốc tĩnh lặng

Thị trường Việt Nam đã dần quen với những mẫu xe trang bị đồng thời cổng sạc điện và nắp bình xăng trên những dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV). Tuy nhiên, nếu động cơ xăng và motor điện trên PHEV có thể tuần tự hoặc đồng thời dẫn động, thì những mẫu xe điện phạm vi mở rộng (REEV hoặc EREV) lại có cách hoạt động khác hẳn.

Động cơ xăng của REEV không làm nhiệm vụ dẫn động, thay vào đó hoạt động như máy phát điện để cấp nguồn cho pin hoặc trực tiếp đến motor điện.

Khi dung lượng gói pin rơi xuống một ngưỡng nhất định là lúc động cơ xăng bắt đầu công việc của mình, đốt nhiên liệu hóa thạch để sinh điện năng giúp REEV có thể kéo dài phạm vi hoạt động, trong nhiều trường hợp lên đến tối đa hơn 1.000 km.

Ở iCaur V27, "nhân vật phụ" nhưng không kém quan trọng ấy là động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sở hữu công suất khiêm tốn 154 mã lực. Tuy nhiên như đã nói ở trên, động cơ xăng này không truyền động, sức mạnh xe do vậy phụ thuộc hoàn toàn vào motor điện.

Chiếc iCaur V27 mà tôi được dịp trải nghiệm là phiên bản iWD dẫn động 4 bánh, sở hữu thiết lập motor kép với công suất đầu ra tối đa 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại 505 Nm. Những thông số này mang lại cho chiếc SUV địa hình khả năng vận hành mạnh mẽ, tĩnh lặng nhưng vẫn "ồn ào" theo cách riêng.

Buổi chạy thử của tôi diễn ra trong điều kiện đường sá giao thông đô thị, do vậy những chế độ đặc trưng địa hình như All-Terrain, Slippery, Mud, Loose và Uneven chưa được kích hoạt.

Tôi vặn núm xoay ở yên ngựa để chuyển sang chế độ Sport, chiếc SUV nặng hơn 2,3 tấn dễ dàng tăng tốc chỉ với lực đạp vừa phải lên chân ga. Chiếc xe điện không tạo ra âm thanh khi vận hành, nhưng mang lại cảm giác "ồn ào" của một chiếc SUV địa hình hầm hố sẵn sàng lao về phía trước với gia tốc lớn.

Vô lăng iCaur V27 mang lại cho tôi cảm giác chắc chắn, linh hoạt khi xoay. Chiếc SUV địa hình chuyển hướng tức thì và chính xác theo từng cú đánh lái, giúp tôi dễ dàng quay đầu xe dù sở hữu chiều dài tổng thể hơn 5 mét.

Hãng xe Trung Quốc cho biết iCaur V27 được trang bị treo trước Macpherson, treo sau là hệ thống đa điểm liên kết tay đòn chữ H bằng nhôm.

Trong thời gian buổi chạy thử, chiếc SUV địa hình khiến tôi cảm thấy khá hài lòng khi di chuyển êm ái qua các gờ giảm tốc và những lúc leo lề. Hệ thống treo mang lại sự ổn định đáng khen cho V27, đủ sự chắc chắn đồng thời không có những nhịp lắc lư khi tăng giảm tốc hay chuyển làn.

Khi điều khiển xe chạy vòng tròn, thân xe iCaur V27 tỏ ra vững vàng, nhiều khả năng nhờ gói pin đặt dưới sàn xe đã góp phần "kéo" trọng tâm thấp hơn, giảm sự ảnh hưởng từ khoảng sáng gầm đến 224 mm.

Theo công bố từ hãng xe Trung Quốc, iCaur V27 có thể vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 200 km, trong khi phạm vi kết hợp lúc có sự tham gia của động cơ xăng sẽ lên đến 1.200 km.

Đặc trưng này giúp phần nào triệt tiêu nỗi lo sạc điện, bởi thay vì phụ thuộc vào hạ tầng sạc công cộng, người dùng có thể tìm đến bất kỳ trạm xăng nào trong mạng lưới rộng lớn sẵn có ở Việt Nam để giúp REEV kéo dài hành trình.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, việc đồng thời sạc điện và đổ xăng cho REEV, thay vì chỉ một trong 2, là giải pháp giúp xe vận hành tối ưu. Như trong bài viết mà Tri Thức - Znews từng đề cập, việc phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ xăng sẽ khiến mức tiêu thụ nhiên liệu REEV tăng cao hơn so với xe xăng cùng cỡ, do các xe này còn phải "gồng gánh" thêm motor điện và gói pin.

Xe tiền tỷ, nhưng sẽ là bao nhiêu tỷ?

Tại Trung Quốc, iCaur V27 có giá 182.800-196.800 NDT, tương đương khoảng 25.680-27.650 USD hoặc xấp xỉ 665-720 triệu đồng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, giá bán này dành cho thị trường Trung Quốc, còn số tiền quy đổi chỉ mang tính tham khảo. Khi nhập khẩu về Việt Nam, xe sẽ còn chịu các khoản thuế, phí liên quan, qua đó đưa iCaur V27 lên nhóm SUV tiền tỷ khi chính thức ra mắt.

Nhìn chung, kích thước xe, độ hoàn thiện và những trang bị bên trong iCaur V27 đã ngầm ám chỉ mức giá tiền tỷ cho mẫu SUV địa hình Trung Quốc. Tuy nhiên, giá bán chính xác ở mức bao nhiêu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chinh phục mục tiêu doanh số của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam.

Ôtô Trung Quốc giai đoạn gần đây xem như đã có thể dần giảm bớt những rào cản tâm lý của khách hàng Việt Nam. Người dùng Việt đã mua xe Trung Quốc nhiều hơn, kéo theo sự hiện diện ngày càng nhiều của nhóm thương hiệu từ ngành công nghiệp xe xứ tỷ dân - mà iCaur tới đây là điển hình.

Dẫu vậy, việc chi một khoản tiền tương đương hoặc cao hơn xe Hàn, Nhật, Mỹ để sở hữu ôtô Trung Quốc vẫn sẽ là những ngần ngại không nhỏ với phần lớn khách hàng Việt Nam.

Xe Trung Quốc thiết kế đẹp, trang bị hiện đại là những quan điểm đang dần nhận được sự đồng thuận cao, nhưng câu chuyện về chất lượng lâu dài, dịch vụ hậu mãi hay mức độ gắn bó với thị trường Việt vẫn luôn là đề tài được mang ra tranh luận.

Đối chiếu với nhóm SUV cỡ E hiện tại như Hyundai Palisade (1,299-1,499 tỷ đồng), Volkswagen Teramont Pro (2,799-2,888 tỷ đồng) hay "đồng hương" Lynk & Co 09 (2,199 tỷ đồng), dễ thấy mức giá dự kiến dưới 2 tỷ đồng là lý tưởng để iCaur V27 bắt đầu hành trình tại thị trường Việt Nam.

Giá bán dưới 2 tỷ đồng không quá thấp để khiến iCaur V27 trông "rẻ tiền" so với những gì đang có, nhưng cũng đồng thời không quá cao để xác lập một lợi thế cạnh tranh trước những tên tuổi lâu đời, đã quen mặt trên thị trường xe Việt.

Tuy nhiên vẫn cần nhắc lại câu chuyện muôn thuở của hãng xe mới, đặc biệt là xe Trung Quốc - thành công đến đâu phải cần thêm thời gian kiểm chứng.