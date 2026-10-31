Trải nghiệm nghề truyền thống tại 10 không gian di sản Hà Nội

Hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, phường Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại các di tích, trung tâm giao lưu và không gian giới thiệu di sản.

Các chương trình khai thác đặc trưng “Thị - Phố - Nghề” của khu vực phố cổ, kể câu chuyện nghề thủ công từ làng quê hội tụ về Thăng Long - Kẻ Chợ. Công chúng có thể tìm hiểu sản phẩm, kỹ thuật chế tác, gặp gỡ người giữ nghề và tham gia thực hành.

Khu vực phố cổ diễn ra nhiều hoạt động phát huy không gian “Thị - Phố - Nghề”, kết nối nghề truyền thống với đời sống và sáng tạo đương đại. Nguồn: BTC

Theo dấu làng nghề, chạm tay vào di sản

Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, chương trình “Tinh hoa hội tụ” mang thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, giới thiệu hành trình nghề thủ công từ làng quê đến đô thị.

Điểm nhấn là sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá. Các tầng trưng bày lần lượt giới thiệu nghề mây tre đan Phú Vinh, nghệ thuật thêu của nghệ nhân Vũ Giỏi và Vũ Đình Thi, gốm Bát Tràng qua sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh. Tầng thượng dành cho trải nghiệm tạo hình gốm, thưởng trà và giao lưu văn hóa.

Nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức cùng cộng sự tham gia thiết kế bối cảnh. Không gian còn kết hợp phần âm thanh “Âm vang tinh hoa: Một ngày từ làng nghề đến Kẻ Chợ”, trình diễn nghề và gặp gỡ nghệ nhân. Bên cạnh hình thức tham quan tự do, chương trình dự kiến có tour trải nghiệm khoảng 90 phút, quy mô 15 - 20 khách mỗi đoàn.

Câu chuyện hội tụ nghề thủ công tiếp tục được giới thiệu tại đình Kim Ngân, số 42 - 44 Hàng Bạc. Không gian kể chuyện mùa 2, chủ đề “Dòng chảy bách nghệ”, lựa chọn các nghề đúc đồng Đại Bái, chế tác sừng Đô Hai và gốm Bát Tràng để giới thiệu sự giao thoa giữa các làng nghề với Thăng Long - Kẻ Chợ.

Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, trưng bày về làng nghề Sơn Đồng giới thiệu nghệ thuật tạc tượng, điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng cùng những ứng dụng đương đại.

Trong khi đó, đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm, giới thiệu nghệ thuật sơn mài Đường Lâm qua sáng tạo của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát. Hoạt động thực hành kỹ thuật gắn vỏ trứng tạo cơ hội để người tham dự tiếp cận một công đoạn chế tác, hiểu thêm sự tỉ mỉ của nghề.

Công chúng có cơ hội xem biểu diễn trích đoạn, tham gia các hoạt động tương tác, thực hành sáng tạo và giao lưu với nghệ sĩ Tuồng

Mở lối tiếp cận nghệ thuật truyền thống

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay - Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” giới thiệu lịch sử nghệ thuật tuồng qua phục trang, đạo cụ, hóa trang, âm nhạc và diễn xuất.

Cùng với xem biểu diễn trích đoạn, công chúng có thể tham gia hoạt động tương tác, thực hành và giao lưu với nghệ sĩ. Theo lịch dự kiến, chuyên đề “Chuyện Tuồng xưa - Hành trình của một nghệ thuật truyền thống” diễn ra ngày 13/11; chương trình “Nhạc Ta Nhà Phố” của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc ngày 14/11; hoạt động “Tập làm nghệ sĩ Tuồng - Từ động tác đến nhân vật” ngày 11/12.

Các không gian khác mở thêm những hướng khám phá văn hóa trong đời sống phố cổ. Ngôi nhà Di sản, số 87 Mã Mây, tổ chức trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị”, giới thiệu thú chơi thanh nhã của người Hà Nội xưa. Di tích 40 Lãn Ông có trải nghiệm “Dược trà”, đưa người tham dự tìm hiểu nguyên liệu và thực hành pha trà từ thảo dược, thảo mộc truyền thống.

Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ, số 28 Hàng Buồm, giới thiệu sản phẩm trầm với chủ đề “Nốt hương di sản”. Đình Yên Thái, số 8 Tạm Thương, giới thiệu nghề dệt lụa; đình Tú Thị, số 2 Yên Thái, trưng bày sản phẩm thêu của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng.

Từ nghề thủ công đến nghệ thuật biểu diễn, chuỗi hoạt động lựa chọn nhiều cách tiếp cận để kết nối công chúng với di sản. Việc kết hợp trưng bày, trình diễn và trực tiếp thực hành hướng tới giúp người tham dự hiểu hơn tri thức, kỹ năng phía sau mỗi sản phẩm, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu giữa nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng.