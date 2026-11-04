Trải nghiệm nghề chài lưới tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cảnh quan không gian văn hóa Làng Chài. (Ảnh: CTV)

Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tại khu Làng Chài, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động giới thiệu nghề chài lưới truyền thống, giúp du khách tìm hiểu văn hóa ngư nghiệp và trải nghiệm những nét sinh hoạt dân gian đặc sắc của cư dân vùng sông nước.

Làng Chài-Điểm hẹn trải nghiệm văn hóa sông nước giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: CTV)

Được xây dựng trên diện tích gần 30.000m², khu Làng Chài gồm nhà trung tâm, 4 nhà làng chài, miếu thờ, chòi nghỉ và các công trình cảnh quan đặc trưng vùng Nam Bộ.

Nét dung dị làng quê Nam Bộ. (Ảnh: CTV)

Mái nhà mộc mạc ven hồ, con thuyền buồm trên mặt nước và hàng dừa xanh gợi nét bình dị của làng quê Nam Bộ.

Chòi lá, vó bè tái hiện không gian đậm chất Nam Bộ. (Ảnh: CTV)

Điểm dừng chân đầu tiên là nhà trung tâm, du khách tìm hiểu văn hóa nghề chài lưới Việt Nam qua hệ thống hình ảnh, câu chuyện, hiện vật và các ngư cụ truyền thống.

Góc trưng bày, giới thiệu tư liệu nghề chài lưới. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh không gian trưng bày, 4 nhà làng chài được bố trí thành các khu trải nghiệm riêng giúp du khách khám phá, tìm hiểu đời sống và sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân sinh sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy sản.

Tái hiện không gian nghề chài lưới. (Ảnh: CTV)

Điểm nhấn trong 2 ngày 14 và 15/11, du khách sẽ tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu nghề chài lưới truyền thống qua hệ thống hình ảnh, hiện vật, ngư cụ và những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt, đánh bắt, khai thác thủy hải sản của cộng đồng cư dân miền sông nước.

Nhà trung tâm trong khu Làng Chài. (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, hoạt động trình diễn trên mặt hồ sẽ tái hiện những lát cắt trong đời sống lao động của người dân vùng sông nước, mang đến những hình ảnh trực quan, sinh động về văn hóa ngư nghiệp.

Tại 4 nhà làng chài, các hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành những điểm khám phá riêng:

Nhà Làng Chài 1-Góc sáng tạo dành cho hoạt động tô, vẽ mô hình và làm vòng tay thủ công. Du khách tự tay thực hiện sản phẩm với các chi tiết trang trí hình cá, sao biển và những hạt màu đa sắc.

Nhà Làng Chài 2 và 3 trưng bày, giới thiệu các ngư cụ đánh bắt cá, giúp khách tham quan tìm hiểu công cụ và phương thức lao động truyền thống.

Nhà Làng Chài 4-Góc quà Làng Chài là không gian du khách dừng chân, thưởng thức nước uống và lựa chọn một số sản vật, món quà dân dã của địa phương.

Thuyền buồm neo đậu bên bến nước. (Ảnh: CTV)

Không gian trải nghiệm sẽ mang đến những phút giây vui vẻ, gần gũi với các trò chơi dân gian quen thuộc. Du khách có thể thử sức với trò chơi “Bắt chạch trong chum”, trải nghiệm chụp ảnh với trang phục áo bà ba, nón lá, khăn rằn qua hoạt động “Một thoáng Làng Chài”, lưu lại những khoảnh khắc mang phong vị miền sông nước.

Trải nghiệm trò chơi dân gian. (Ảnh: CTV)

Với các đoàn khách dịch vụ, hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo nhu cầu, góp phần đa dạng hóa hình thức tham quan tại điểm đến.

Nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại khu Làng Chài. (Ảnh: CTV)

Qua cảnh quan và các hoạt động trải nghiệm, những giá trị văn hóa dân gian được giới thiệu sinh động đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng nhất là thế hệ trẻ về ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Tọa độ "check-in" mới trong lòng Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Khu Làng Chài cũng bổ sung 1 điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, đưa du khách đến gần hơn với những nét sinh hoạt, nghề nghiệp đặc trưng của cư dân vùng Nam Bộ.