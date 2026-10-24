Trải nghiệm Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, không gian triển lãm tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 còn tạo điều kiện cho người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng số trong đời sống. Từ trí tuệ nhân tạo (AI), robot đến các dịch vụ số và hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng trực tuyến, các hoạt động góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Từ sáng 24-10, các gian hàng trong khuôn khổ ngày hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm. Sau lễ khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Báo Điện tử VTC News (Đài Tiếng nói Việt Nam) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện, nhiều người dân và du khách đã xếp hàng để được trải nghiệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Người dân, du khách tham gia trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Trải nghiệm cảm giác trở về thời khắc lịch sử, hòa vào dòng người chứng kiến sự kiện trọng đại của dân tộc, anh Trần Đức Mỹ (Tổ dân phố 13, phường Tây Nha Trang) và con gái tỏ ra thích thú. Anh chia sẻ: “Công nghệ thực tế ảo quả thật rất hay. Chỉ trong ít phút, tôi đã cảm nhận được không khí sục sôi của sự kiện lịch sử, con gái tôi cũng rất thích. Cách gắn công nghệ với giáo dục lịch sử giúp chúng tôi cũng như các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử và thêm trân trọng hòa bình, độc lập của dân tộc”.

Gian hàng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu nhiều tiện ích du lịch số, trong đó có hệ thống mã QR cung cấp thông tin về các điểm đến như: Nhà hát Đó, Làng nghề Trường Sơn, Khu du lịch Trăm Trứng, chùa Long Sơn, Vinpearl Nha Trang... Khách tham quan còn có thể sử dụng kính thực tế ảo để khám phá cảnh quan, điểm đến qua hình ảnh trực quan, sinh động. Những ứng dụng này hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa, giúp du khách thuận tiện tra cứu thông tin và lựa chọn điểm tham quan phù hợp.

Người dân, du khách trải nghiệm tại gian hàng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Không gian trình diễn AI và robot cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Gian hàng của Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Công nghệ HKT (HKT Solutions) gây chú ý với các mẫu robot mô phỏng hình người và robot gấu trúc thu hút người xem.

Bạn Nguyễn Lê Ngọc Trịnh, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa cho biết: “Tôi biết đến ngày hội qua kênh thông tin của Đoàn trường. Đến đây, tôi ấn tượng với những trải nghiệm mới mẻ tại các gian hàng ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, các robot thực hiện những động tác khó và robot phục vụ nhà hàng khiến tôi rất thích thú, đồng thời có góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống”.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, các gian hàng còn nhận được sự quan tâm của du khách quốc tế. Bà Senia, du khách Nga chia sẻ: “Tôi đã trải nghiệm hầu hết các gian hàng ở đây. Ngoài các gian hàng về công nghệ số, tôi còn ấn tượng với những gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên”.

Khách tham quan xem biểu diễn công nghệ robot.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, nhiều doanh nghiệp còn giới thiệu những giải pháp công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý. Công ty Cổ phần MISA mang đến các giải pháp hỗ trợ quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực, nổi bật là nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, hỗ trợ số hóa các hoạt động từ tài chính, kế toán, nhân sự đến bán hàng và quản trị tổng thể.

Công ty HKT Solutions giới thiệu các giải pháp dành cho khách sạn thông minh, tòa nhà công sở hiện đại và hệ thống phòng họp không giấy. Đáng chú ý, hệ thống phòng họp không giấy tích hợp camera AI có khả năng nhận diện, định vị người phát biểu, hỗ trợ ghi nhận nội dung và tạo biên bản cuộc họp điện tử. Qua đó, khách tham quan có thêm cơ hội tìm hiểu những giải pháp công nghệ có thể ứng dụng trực tiếp vào hoạt động quản lý, điều hành.

Du khách nước ngoài trải nghiệm các sản phẩm công nghệ.

Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và giải pháp công nghệ tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 tiếp tục diễn ra đến ngày 26-10, tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu những ứng dụng số và tiếp cận các công nghệ mới.