Trải nghiệm một đêm đặc biệt tại ngôi chùa cùng những chú mèo

Trải nghiệm này nhận được sự quan tâm nhờ mang đến cơ hội tương tác với những chú mèo, đồng thời khám phá văn hóa Phật giáo trong bầu không khí tĩnh lặng tại một ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi.

Myojeoksa mang ý nghĩa là "tĩnh lặng và sâu lắng", là một ngôi chùa Phật giáo cổ kính và thanh bình nằm ẩn mình trong thung lũng dưới chân núi Myojeoksan, thuộc thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Gần đây, nơi đây đã thu hút sự chú ý như một điểm đến độc đáo, một phần vì tên gọi của chùa gợi liên tưởng đến chữ Hán 'myo' (猫), nghĩa là "mèo" và cũng bởi ngôi chùa này hiện là nơi sinh sống của những chú mèo thật.

Việc những chú mèo sống tại chùa bắt đầu từ tháng Tư năm ngoái. Khi ngày càng có nhiều mèo tìm đến, số lượng mèo tại chùa đã tăng lên khoảng 16 cá thể. Mỗi chú mèo đều có tên riêng và chúng tự do đi lại khắp khuôn viên chùa, đôi khi còn ra chào đón khách ghé thăm.

Những chú mèo đã hòa nhập hoàn toàn vào đời sống chốn thiền môn. Người ta có thể bắt gặp chúng cuộn mình trên những chiếc đệm dùng cho các buổi tụng kinh sáng sớm, hoặc thong dong dạo quanh khu vực bàn thờ. Vào mùa Hè, chúng còn thường xuyên nô đùa ở thung lũng gần đó. Ngôi chùa đã thu hút sự quan tâm lớn từ những du khách muốn dành thời gian bên các chú mèo, cũng như từ những người yêu mèo khác.

Tính đến ngày 26/10, tài khoản mạng xã hội chính thức của chương trình "Temple Stay" (trải nghiệm lưu trú tại chùa) ở Myojeoksa đã vượt mốc 6.000 người theo dõi. Sức hút của ngôi chùa nằm ở cơ hội được trải nghiệm cả bầu không khí tĩnh lặng, đậm chất thiền định lẫn cuộc sống thường nhật của những "cư dân" mèo đáng yêu tại đây.

Mỗi đợt trải nghiệm "Lưu trú tại chùa cùng mèo" (Temple Stay with Cats) có thể đón tối đa 25 người tham gia. Khách lưu trú sẽ dành một đêm tại chùa, nơi họ có thể tương tác với những chú mèo đang sống tại đây và trải nghiệm văn hóa Phật giáo. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho mèo cũng như sự an toàn của du khách, chương trình áp dụng một số quy định cụ thể.

Du khách không được phép mang mèo vào phòng riêng. Ngoài ra, để ngăn ngừa sự lây lan của các loại bệnh, chẳng hạn như virus herpes ở mèo (thường được gọi là "cảm cúm ở mèo"), du khách cũng không được cho mèo ăn các loại thức ăn ướt (như bánh thưởng dạng súp "Churu", dòng súp thưởng (puree) dạng kem, nặn trực tiếp từ tuýp cho mèo do thương hiệu INABA sản xuất). Những người bị dị ứng với mèo nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký tham gia.

Chương trình "Nyang-ple Stay" (tên gọi kết hợp giữa từ "mèo" và "Temple Stay"), nơi hòa quyện bầu không khí tĩnh lặng của ngôi chùa nghìn năm tuổi cùng nhịp sống tự do, phóng khoáng của những chú mèo cư ngụ tại đây đã thu hút sự quan tâm lớn như một cách trải nghiệm văn hoá chùa chiền vô cùng độc đáo và đầy thú vị.