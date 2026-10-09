Trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo tại Phố Sách Hà Nội

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo trong chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" - Ảnh: BTC.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Phố Sách Hà Nội (phường Cửa Nam, Hà Nội) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Thông qua công nghệ VR, người tham gia có thể trải nghiệm không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng lên lễ đài, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Thay vì chỉ tiếp nhận lịch sử qua văn bản, hình ảnh hay phim tư liệu, công chúng được tiếp cận sự kiện bằng trải nghiệm không gian số.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt tại Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Sau đó, chương trình được tổ chức tại Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TP.HCM) và Đà Nẵng.

Theo BTC, việc đưa chương trình đến Phố Sách Hà Nội tiếp tục mở rộng hình thức ứng dụng công nghệ trong giới thiệu lịch sử, di sản. Không gian trải nghiệm được đặt giữa một địa điểm văn hóa quen thuộc của Thủ đô, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận sự kiện lịch sử theo cách trực quan hơn, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, giá trị của những trải nghiệm như vậy không chỉ nằm ở công nghệ tái hiện hình ảnh. Điều quan trọng là từ không gian mô phỏng, người tham gia có thêm cơ hội tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử, ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập và thời khắc mở ra một chặng đường mới của dân tộc.