Trải nghiệm làm đồ da, nhận hàng nghìn phần quà tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Từ những món quà nhỏ đến trải nghiệm nghề thủ công giữa lòng Hà Nội

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” (từ ngày 13 đến 29/11), thương hiệu đồ da Ladoda tổ chức không gian trưng bày và trải nghiệm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong hai ngày 14-15/11.

Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, gian hàng được bố trí theo mô hình một xưởng thủ công thu nhỏ, nơi người tham quan có thể quan sát các công đoạn chế tác đồ da và trực tiếp tham gia một số hoạt động thực hành.

Không gian trưng bày sử dụng những mảng da nhiều màu sắc, kết hợp các họa tiết gợi nhắc đến kiến trúc và văn hóa Hà Nội. Bên cạnh khu giới thiệu ba lô, túi xách, đơn vị tổ chức bố trí khu vực trình diễn may, ghép và hoàn thiện sản phẩm ngay tại gian hàng.

Một trong những hoạt động dành cho khách tham quan là chương trình tặng quà với 1.000 móc khóa hình ba lô cùng hàng trăm chiếc ví da mini.

Những mẫu túi xách, cặp da được Ladoda trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Các móc khóa được thiết kế mô phỏng những chiếc ba lô thu nhỏ, sử dụng nhiều gam màu như xanh, đỏ và vàng. Trong khi đó, ví da mini có các hình trang trí như trái dâu, bánh ngọt, tách cà phê hay cây kem, hướng đến nhóm khách tham quan trẻ tuổi và các gia đình có trẻ nhỏ.

Theo thể lệ chương trình, để nhận móc khóa miễn phí, khách tham quan cần tìm kiếm thương hiệu Ladoda trên Google, chia sẻ đánh giá và bình luận công khai về trải nghiệm thực tế của mình, sau đó nhận quà tại gian hàng.

Như vậy, việc nhận quà được gắn với hoạt động tương tác, không phải hình thức phát quà tự do cho tất cả khách đến tham quan. Đối với những người quan tâm, việc tìm hiểu thể lệ và số lượng quà còn lại tại thời điểm tham gia là cần thiết.

Bên cạnh chương trình tặng quà, khách tham quan còn có thể tìm hiểu quy trình làm ra một sản phẩm đồ da, từ lựa chọn nguyên liệu, cắt ghép các chi tiết đến may ráp và hoàn thiện.

Hoạt động chế tác và trang trí phụ kiện da tại gian hàng Ladoda, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu và trải nghiệm nghề thủ công.

Việc đưa các công đoạn sản xuất vào không gian trải nghiệm công cộng cũng giúp người xem có cái nhìn cụ thể hơn về công việc của những người thợ, thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm đã được bày bán.

Tự tay làm phụ kiện, tận dụng da vụn để sáng tạo sản phẩm mới

Hoạt động trải nghiệm nghề thủ công là một trong những nội dung được Ladoda triển khai tại lễ hội năm nay. Tại gian hàng, máy may da và các dụng cụ chế tác được bố trí để khách tham quan quan sát trực tiếp quá trình làm việc của thợ thủ công. Người tham gia cũng có thể thực hành một số công đoạn đơn giản dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Theo kế hoạch, ngày 14/11 sẽ diễn ra các hoạt động làm kẹp tóc, phụ kiện trang trí điện thoại và thiệp thủ công. Sang ngày 15/11, chương trình tiếp tục với các workshop làm bờm tóc, trang trí nón lá mini và chế tác móc khóa.

Hoạt động trình diễn may và chế tác đồ da tại gian hàng Ladoda trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Xuyên suốt hai ngày còn có các hoạt động làm phụ kiện từ da, gồm móc khóa, dây đeo và sáng tạo sản phẩm theo sở thích cá nhân. Một nội dung khác được đưa vào chương trình là workshop tái chế da vụn. Những mảnh da nhỏ còn lại sau quá trình sản xuất sẽ được tận dụng để làm phụ kiện trang trí mang hình bánh mì, cốc cà phê hoặc các hình thù ngộ nghĩnh.

Thông qua hoạt động này, người tham gia có thể tìm hiểu cách tận dụng nguyên liệu thừa, đồng thời thử sức với việc thiết kế và hoàn thiện một sản phẩm thủ công từ những vật liệu có sẵn. Đây cũng là cách tiếp cận gần gũi đối với chủ đề sử dụng nguyên liệu tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

Tại lễ hội lần này, Ladoda cũng giới thiệu bộ sưu tập ba lô học sinh mang chủ đề “Hà Nội tôi yêu”. Các sản phẩm sử dụng hình ảnh gắn với Thủ đô như Tháp Rùa, Khuê Văn Các, cầu Long Biên cùng những biểu tượng văn hóa quen thuộc.

Bộ sưu tập ba lô mang chủ đề “Hà Nội tôi yêu” của Ladoda, với những họa tiết gắn liền với các địa danh và nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Việc đưa các hình ảnh di sản lên sản phẩm tiêu dùng cho thấy một hướng kết hợp giữa thiết kế hiện đại và chất liệu văn hóa địa phương. Những biểu tượng vốn quen thuộc trong kiến trúc, cảnh quan đô thị được chuyển tải lên các vật dụng sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt của không gian trải nghiệm không chỉ nằm ở những sản phẩm trưng bày, mà còn ở cơ hội để khách tham quan trực tiếp quan sát và thử thực hiện công việc của người thợ.

Với các sản phẩm đồ da, những công đoạn như cắt, ghép, may hay hoàn thiện đường viền thường đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ. Khi được trải nghiệm thực tế, người tham gia có thể hiểu rõ hơn thời gian và công sức cần thiết để tạo ra một món phụ kiện tưởng chừng đơn giản.

Thông qua những hoạt động này, không gian của Ladoda góp thêm một cách tiếp cận cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, khi người dân và du khách không chỉ tham quan, tìm hiểu sản phẩm mà còn được trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, đưa nghề thủ công đến gần hơn với đời sống.