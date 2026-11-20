Trong không gian truyền thống của Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, người tham dự quây quần trên ghế tre mộc mạc để trải nghiệm liệu pháp âm thanh từ bộ chuông đồng trầm bổng do hai chuyên viên thực hiện. Sự kiện thuộc chương trình “Hành trình khám phá tinh hoa Di sản Y Dược Việt” tổ chức ngày 20/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại Không gian Y thuật, đội ngũ bác sĩ tận tình bắt mạch, thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ thầy thuốc, người tham dự có cơ hội tìm hiểu về thể trạng bản thân cũng như tiếp cận trực quan với các phương pháp chăm sóc sức khỏe đặc trưng của y học cổ truyền.

Tại khu vực trị liệu, đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện xoa bóp, bấm huyệt vùng cổ vai gáy miễn phí cho người dân. Trên dãy ghế trị liệu chuyên dụng, nhiều khách tham dự, đặc biệt là người lớn tuổi, được chăm sóc tận tình nhằm giải tỏa căng thẳng và giảm đau nhức cơ xương khớp.

Người dân thư giãn với liệu pháp ngâm chân thảo dược miễn phí, giúp lưu thông khí huyết, giảm nhức mỏi và mang lại cảm giác thoải mái cho khách tham dự, đặc biệt là người lớn tuổi.

Tại Không gian Dược cổ truyền và cây thuốc Nam, đa dạng các loại dược liệu, vị thuốc thông dụng cùng nhiều cây thuốc tươi được trưng bày trực quan, sinh động. Người dân có thể trực tiếp quan sát, nhận diện từng loại thảo dược và tìm hiểu công dụng của chúng trong việc phòng, trị bệnh theo y học cổ truyền.

Đông đảo người dân và sinh viên tập trung trước sảnh chính Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM để tham dự và đăng ký trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội. Không khí sự kiện diễn ra nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ đến tìm hiểu và khám phá những giá trị tinh hoa của nền y dược học cổ truyền.

Nữ bác sĩ y học cổ truyền tỉ mỉ châm kim vào các huyệt đạo trên mu bàn tay cho một bạn trẻ. Dưới thao tác chuẩn xác và nhẹ nhàng của thầy thuốc, người trẻ có dịp cảm nhận trực tiếp hiệu quả điều hòa khí huyết của phương pháp trị liệu truyền thống lâu đời này.

Tại Không gian Thực dưỡng - Bếp Việt dưỡng sinh, các đầu bếp trực tiếp chế biến và trao tận tay những phần ăn thanh lành cho nhân viên bệnh viện cùng khách tham dự. Nữ nhân viên hào hứng đón nhận món ăn được trình bày tinh tế, cảm nhận sự giao hòa giữa nghệ thuật ẩm thực Việt và triết lý dinh dưỡng cân bằng.

Cận cảnh các món ăn tại Không gian Thực dưỡng - Bếp Việt dưỡng sinh được chế biến công phu, kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu tự nhiên và dược liệu như hạt sen, kỷ tử, nếp cẩm cùng rau củ tươi. Từng món ăn không chỉ đảm bảo giá trị dinh dưỡng cân bằng mà còn được trình bày tinh tế, giàu tính nghệ thuật.

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, cho biết di sản y học dân tộc chỉ thực sự sống khi được trao truyền, nghiên cứu và ứng dụng thiết thực cho sức khỏe nhân dân. Tinh thần “Đông Y tinh hoa - Khoa học dẫn lối” tiếp tục là kim chỉ nam được Viện kiên trì theo đuổi.

Quy trình sắc thuốc thang truyền thống bằng siêu đất và bếp than được tái hiện sinh động. Người tham dự có cơ hội quan sát tận mắt cách cân đong dược liệu, điều chỉnh ngọn lửa và tìm hiểu những nguyên tắc giữ trọn dược tính trong từng thang thuốc y học cổ truyền.

Khách tham dự hào hứng giao lưu và nhận bức thư pháp tặng chữ từ nghệ nhân trong trang phục truyền thống. Bên cạnh các tác phẩm hội họa, thi ca mang đậm bản sắc Việt, hoạt động viết thư pháp góp phần kết nối vẻ đẹp nghệ thuật với đời sống tinh thần và văn hóa chăm sóc sức khỏe.

Tại Không gian Dưỡng sinh, các hướng dẫn viên thực hành và thị phạm bài tập vận động kết hợp gậy gỗ, điều hòa hơi thở dưới khuôn viên thoáng đãng. Hoạt động giúp người tham dự nắm vững các động tác rèn luyện thể chất phù hợp nhằm nuôi dưỡng sức khỏe và cân bằng thân - tâm.