Trải nghiệm kiệt tác 'Trăm năm cô đơn' theo cách chưa từng có

Tối 9/11, chương trình Bóng hình Macondo (Reflejos de Macondo) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm là sự kết hợp giữa độc tấu piano của María José de Bustos (Tây Ban Nha) với nghệ thuật nhiếp ảnh của nhiếp ảnh gia Óscar Perfer (Colombia).

Không gian tràn ngập âm nhạc và các tác phẩm nhiếp ảnh.

Bóng hình Macondo lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Gabriel García Márquez, người được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. Câu chuyện về gia tộc Buendía tại ngôi làng Macondo huyền thoại đã trở thành biểu tượng của văn học Mỹ Latinh, khắc họa những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, ký ức, thân phận con người và sự cô độc qua nhiều thế hệ. Kể từ khi xuất bản lần đầu vào năm 1967, tác phẩm đã được dịch ra 45 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Khởi nguồn từ ý tưởng đầy tâm huyết của chuyên gia quản lý văn hóa Sonia Ezquerrena, chương trình là một cuộc đối thoại đầy cảm xúc, nơi 3 dòng chảy nghệ thuật gồm văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh cùng hòa làm một.

Không chọn lối mòn chuyển thể hay tái hiện nguyên gốc cốt truyện, Bóng hình Macondo lắng nghe nhịp đập từ sâu thẳm tác phẩm để cất lên một tiếng nói sáng tạo mới. Ở đó, mỗi phím đàn, mỗi vệt ánh sáng đều trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn dắt người xem bước vào thế giới hiện thực huyền ảo – nơi ký ức và thân phận con người được soi chiếu qua những chiều không gian thâm trầm, sâu lắng.

Nghệ sĩ María José de Bustos.

Công chúng không chỉ thưởng thức tiếng đàn tài hoa của nghệ sĩ Tây Ban Nha María José de Bustos mà còn bị cuốn vào chiều sâu thị giác của những bức họa bằng ánh sáng. Bộ ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer thực hiện thổi hồn vào các nhân vật tiêu biểu của gia tộc Buendía. Với kỹ thuật xử lý ánh sáng mang đậm nét hội họa cổ điển, mỗi tác phẩm nhiếp ảnh là một khoảng lặng khắc họa trọn vẹn những giằng xé nội tâm, vẻ quyến rũ kỳ bí cùng sắc thái huyền ảo bất tận.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và những khoảng nét rực rỡ của nhiếp ảnh đã xóa tan ranh giới của các loại hình thưởng thức thông thường. Khán giả không chỉ được bước vào một cuộc triển lãm, được tham gia một buổi hòa nhạc mà còn được sống lại với những giai điệu văn học kinh điển.

Sự xuất hiện của Bóng hình Macondo trên sân khấu Hà Nội không chỉ mở ra một trải nghiệm thưởng thức tinh tế và mới lạ cho người yêu nghệ thuật mà còn tạo nên một nhịp cầu giao lưu văn hóa quốc tế đầy ý nghĩa.

Óscar Perfer là nghệ sĩ nhiếp ảnh chân dung với phong cách giàu tính hội họa. Ông từng giành giải Portfolio của tạp chí Enfoque Visual (2016), 2 lần đoạt giải tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia Casa Sinfin (2014, 2015), được lựa chọn tham gia Slideluck (2014, 2016) và lọt vào vòng chung kết Revela Colombia 3 năm liên tiếp (2010 - 2012). Nghệ sĩ piano María José de Bustos từng theo học tại Nhạc viện San Sebastian (Tây Ban Nha), sau đó là trường Nhạc viện quốc gia Bayonne (Pháp). Bà từng giảng dạy tại Nhạc viện Pamplona (Tây Ban Nha) và tốt nghiệp thạc sĩ piano chuyên nghiệp tại trường Công nghiệp Piano Buenos Aires (Argentina). Nghệ sĩ María José de Bustos cộng tác với Dàn nhạc Quốc gia Basque (Tây Ban Nha) trong 16 năm. Năm 2000, bà cùng với María José Barandiaran sáng lập nhóm song tấu piano BdBduo. Ban nhạc của bà từng biểu diễn với nhiều dàn nhạc giao hưởng tại các thành phố và chương trình hòa nhạc lớn ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi.

Ảnh: BTC