Không gian triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”. (Ảnh: AN VINH)

Đặc sắc triển lãm ảnh nghệ thuật sắc màu văn hóa các dân tộc

Mở đầu cho chuỗi hoạt động triển lãm, giáo dục di sản và trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, sáng 18/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”.

Bước vào không gian trưng bày, 70 tác phẩm ảnh nghệ thuật như những thước phim lắng đọng, mở ra trước mắt công chúng và du khách những góc nhìn tinh tế, chân thực về đời sống văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Người dân tham quan triển lãm. (Ảnh: AN VINH)

Mỗi khung hình không chỉ là sự thăng hoa của nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là kết tinh của niềm tự hào, sự gắn bó sâu nặng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh với cội nguồn văn hóa địa phương.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, triển lãm đã chạm đến trái tim của những người yêu nghệ thuật, không những tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. (Ảnh: AN VINH)

Đơn cử tác phẩm "Tình quân dân ở Đắk Ốc, biên giới Việt-Lào xã La Dêê" của tác giả Nguyễn Thanh Lộc. Bức ảnh là lát cắt ký ức sống động của một người từng là phóng viên ảnh Báo Nhân Dân trong những ngày công tác tại vùng cao, vùng sâu biên viễn.

Qua tác phẩm của mình, tác giả không chỉ khắc họa bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, mà còn bắt trọn khoảnh khắc ấm áp tình quân dân của những người chiến sĩ bộ đội biên phòng và đồng bào dân tộc nơi vùng núi tỉnh Quảng Nam trước đây.

Tác giả Nguyễn Thanh Lộc chia sẻ: "Qua tác phẩm này, tôi muốn gửi gắm đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ rằng, để có được cuộc sống bình yên hôm nay là nhờ sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ biên phòng cùng đồng bào nơi biên ải. Họ vừa hăng say lao động sản xuất, chăm lo đời sống, vừa kề vai sát cánh với lực lượng vũ trang giữ vững an ninh trật tự địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia".

Ban tổ chức trao chứng nhận trưng bày triển lãm cho các tác giả. (Ảnh: AN VINH)

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho biết, triển lãm với 70 tác phẩm của 33 tác giả đã cho mỗi người chúng ta thưởng thức vẻ đẹp của con người và thiên nhiên, giúp mỗi người hiểu thêm về cuộc sống của đồng bào các dân tộc và suy ngẫm thêm về những giá trị văn hóa của các dân tộc mà chúng ta cần trân trọng, gìn giữ.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, chụp ảnh về văn hóa các dân tộc là một đề tài đẹp, nhưng cũng không dễ, bởi cái đẹp của văn hóa không chỉ nằm ở màu sắc trang phục, sự độc đáo của lễ hội hay vẻ hùng vĩ của núi rừng. Cái đẹp sâu xa hơn nằm trong những giá trị tinh thần, trong phong tục, tín ngưỡng, trong mối quan hệ giữa con người với cộng đồng và thiên nhiên.

Ông cho rằng, người nghệ sĩ nhiếp ảnh cần có đôi mắt tinh tường để nhận ra cái đẹp, nhưng còn cần một trái tim biết rung động, một sự hiểu biết và thái độ trân trọng đối với văn hóa mà mình đang ghi lại.

"Bởi vậy, giá trị của nhiếp ảnh tại triển lãm không chỉ là ghi lại một khoảnh khắc đẹp, mà còn là khả năng nhận ra ý nghĩa văn hóa của khoảnh khắc ấy", ông Nguyễn Nho Khiêm chia sẻ.

Du khách tham quan triển lãm. (Ảnh: AN VINH)

Hướng đến không gian văn hóa sống động

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chuỗi hoạt động triển lãm, giáo dục di sản và trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa giá trị di sản văn hóa Champa, đồng thời tạo không gian giao lưu, sáng tạo giàu tính tương tác cho công chúng, học sinh, sinh viên và du khách.

Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Lê Thị Thu Trang cho biết, suốt thời gian qua, bên cạnh sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị những kiệt tác điêu khắc và di sản văn hóa Champa, bảo tàng luôn hướng đến việc trở thành một không gian văn hóa cởi mở, nơi các giá trị văn hóa đa dạng được gặp gỡ, tôn vinh và tiếp nối.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: AN VINH)

Theo Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm, để di sản văn hóa thực sự trở thành một phần sống động trong đời sống phát triển của thành phố, việc bảo tồn văn hóa cần phải tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành văn hóa, tiếng nói dân tộc được gìn giữ, nghề truyền thống có người nối tiếp, nghệ nhân được tôn vinh, người trẻ hiểu và tự hào về cội nguồn của mình.

Trong bối cảnh đó, chuỗi hoạt động phong phú từ triển lãm ảnh nghệ thuật, trực tiếp ký họa chủ đề “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa” đến in tranh khắc gỗ Champa trên giấy dó, trải nghiệm nghề thủ công và giao lưu âm nhạc đã mang đến một diện mạo mới cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Triển lãm có nhiều tác phẩm ảnh đặc sắc. (Ảnh: AN VINH)

"Thông qua chuỗi hoạt động lần này, bảo tàng mong muốn khẳng định vai trò không chỉ là nơi lưu giữ, giới thiệu di sản, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với đời sống hôm nay và tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng", bà Lê Thị Thu Trang chia sẻ.

Diễn ra từ ngày 18-30/11, chuỗi hoạt động triển lãm, giáo dục di sản và trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng gồm: - Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng” diễn ra từ ngày 18-28/11. - Biểu diễn và giao lưu âm nhạc với nhạc cụ Handpan diễn ra từ 15 giờ-16 giờ ngày 21/11. - Tour chuyên đề “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa” diễn ra từ ngày 23-30/11. - Hoạt động Trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó diễn ra từ ngày 23-24/11. Đặc biệt, ngày 24/11, bảo tàng mở cửa miễn phí phục vụ công chúng, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại Bảo tàng.