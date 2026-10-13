Trải nghiệm không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khách sạn cổ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Hotel Grand Saigon. (Ảnh: LINH BẢO)

Đây là hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho khách lưu trú tại Hotel Grand Saigon, một khách sạn gần 100 năm tuổi với hy vọng sẽ mở ra những hoạt động mới gắn kết sách với không gian khách sạn-trải nghiệm văn hóa của du khách thêm phần trọn vẹn khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Một trong 3 nội dung chính trong chương trình phối hợp Sách và trải nghiệm văn hóa giữa Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Hotel Grand Saigon chính là xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 4 khách sạn.

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hotel Grand Saigon. (Ảnh: LINH BẢO)

Trong không gian ấm cúng, du khách có thể tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình cùng Người trong 30 năm bôn ba ở nước ngoài để tìm con đường giải phóng dân tộc. Không gian còn có khu vực trưng bày sách về Bác Hồ để du khách có thể tìm đọc. Đặc biệt, du khách có thể tìm hiểu nhiều thông tin về Người trên Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nền tảng số mà Nhà xuất bản Tổng hợp đã trao tặng cho Hotel Grand Saigon.

Những nội dung gồm hành trình số “30 năm tìm đường cứu nước” (1911-1941); các sự kiện, câu chuyện, dấu mốc lịch sử; những câu nói của Người cùng hệ thống các tác phẩm tiêu biểu được số hóa sẽ giúp cho khách lưu trú tại khách sạn có điều kiện tra cứu, tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách dễ dàng.

Khu vực trưng bày các ấn phẩm về Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Hotel Grand Saigon. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hotel Grand Saigon, nhà xuất bản mong muốn góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khách lưu trú, bằng hình thức phù hợp với môi trường khách sạn và nhu cầu tiếp nhận thông tin của du khách.

Khu vực trưng bày các ấn phẩm về Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Hotel Grand Saigon. (Ảnh: LINH BẢO)

Ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Hotel Grand Saigon cho biết, hợp tác cùng Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh là một bước thử nghiệm để tìm ra những cách mới đưa văn hóa vào đời sống của khách sạn và vào chính hành trình của người đang lưu trú tại Hotel Grand Saigon. Trong thời gian tới, du khách đến đây có cơ hội khám phá Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những nội dung được bổ sung và phát triển theo hướng hiện đại hơn.

Đưa văn hóa Việt đến gần du khách

Trong chương trình Sách và trải nghiệm văn hóa, Ban tổ chức đã cho ra mắt bộ postcard Hotel Grand Saigon, sản phẩm do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố phối hợp thực hiện, lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử hình thành Hotel Grand Saigon tại cung đường Đồng Khởi nổi tiếng lúc bấy giờ.

Bên cạnh đó, định kỳ mỗi quý, một hoạt động lan tỏa văn hóa đọc như workshop, talkshow, giao lưu tác giả, diễn giả sẽ được tổ chức tại Hotel Grand Saigon. Hoạt động này sẽ tập trung chuỗi trò chuyện giữa tác giả và khách lưu trú khách sạn về lịch sử, văn hóa, du lịch, ẩm thực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Tổng hợp tặng sản phẩm số Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho Hotel Grand Saigon. (Ảnh: LINH BẢO)

Những người làm công tác nghiên cứu, văn hóa, các tác giả sách sẽ giới thiệu và quảng bá văn hóa sống động và sâu sắc chính từ trang sách mà Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh muốn mang đến cho du khách.

Mở đầu cho các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, tác giả Isabelle Müller (người nước ngoài gốc Việt), được mời chia sẻ thêm về “Việt Nam qua góc nhìn của hai nền văn hóa”. Đó là hành trình khám phá Việt Nam qua góc nhìn của một người sống giữa hai nền văn hóa; những trải nghiệm về con người, đời sống, văn hóa và những câu chuyện đã trở thành chất liệu trong các tác phẩm của cô.

Tác giả Isabelle Müller chia sẻ thêm về “Việt Nam qua góc nhìn của hai nền văn hóa”. (Ảnh: LINH BẢO)

Isabelle Müller là nữ doanh nhân, tác giả của các tác phẩm Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng, Con gái của chim Phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi, tiểu thuyết Chỉ cách người một nhịp đập con tim… Ở địa hạt thiếu nhi, Isabelle Müller được biết đến qua bộ truyện đầy tính nhân văn mang tên “Hip Hop” như “Hip Hop ở xứ sở của Ellsaby”, “Hip Hop và khu rừng Vàng”, “Hip Hop và Ca sĩ bậc thầy”. Bà luôn đề cao tình yêu thiên nhiên, tình yêu đồng loại và tinh thần vượt qua nghịch cảnh, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tính nhân văn được ôm trọn trong từng tác phẩm.

Sau cùng là cơ hội tìm hiểu thêm dành cho du khách tại khu vực “Take Vietnam Home - Mang Việt Nam về nhà”, nơi trưng bày giới thiệu các ấn phẩm được tuyển chọn theo ba nhóm lịch sử-văn hóa-đời sống, giới thiệu đến du khách quốc tế những góc nhìn đa dạng về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: LINH BẢO)

“Điều chúng tôi mong muốn nhất là sau khi rời Hotel Grand Saigon, mỗi vị khách có thể mang theo nhiều hơn một kỷ niệm về nơi mình đã ở. Đó có thể là một câu chuyện họ nhớ, một điều mới họ biết, một cuốn sách họ muốn đọc tiếp, hay một hình ảnh về thành phố mà họ muốn chia sẻ với người thân và bạn bè”, ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Hotel Grand Saigon chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố cho biết, với sự hợp tác này, Nhà xuất bản mong muốn góp phần để khách sạn Grand Saigon không chỉ là một địa chỉ lưu trú sang trọng, mà còn là một không gian có đời sống văn hóa riêng, nơi du khách có thể khám phá thêm về Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong thời gian lưu trú của mình.

Không gian giới thiệu các ấn phẩm tại Hotel Grand Saigon. (Ảnh: LINH BẢO)

Ngược lại, môi trường khách sạn cũng mở ra cho sách những cơ hội tiếp cận độc giả mới. Những người có thể chưa từng bước vào một nhà sách, chưa có kế hoạch tìm mua một cuốn sách về Việt Nam, nhưng trong một khoảnh khắc tình cờ, họ nhìn thấy một ấn phẩm, đọc được một câu chuyện và nảy sinh sự quan tâm. Đó có thể là điểm bắt đầu của một hành trình khám phá văn hóa.

“Chúng tôi cũng mong rằng, thông qua sự phối hợp giữa hai đơn vị, những ấn phẩm được tuyển chọn về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, con người, ẩm thực, văn học và sách ảnh sẽ trở thành những người bạn đồng hành của du khách tại đây”, ông Nguyễn Thành Lợi cho hay.

LINH BẢO VÀ CTV