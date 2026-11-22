Chương trình trải nghiệm khoa học, công nghệ.

Màn trình diễn súng bắn vòng khí tại chương trình trải nghiệm khoa học, công nghệ.

Màn trình diễn thí nghiệm phóng điện tại chương trình.

Đến với chương trình, học sinh và người dân được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, điều khiển robot hình người, thực hành thí nghiệm khoa học, khám phá thế giới vi sinh và thử thách kỹ thuật điện. Nổi bật là trải nghiệm thẻ học tập ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và không gian khoa học lưu động Einstein Bus, mang đến nhiều kiến thức khoa học bổ ích thông qua hình thức tương tác trực quan, sinh động.

Phụ huynh và học sinh trải nghiệm lắp mạch điện tại chương trình.

Các bạn học sinh khám phá khoa học và công nghệ trên xe khoa học lưu động Einstein Bus.

Phụ huynh và học sinh trải nghiệm điều khiển robot hình người.

Robot hình người tại chương trình.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chương trình giúp học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ theo cách sinh động, dễ hiểu; góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các bạn học sinh tham quan và trải nghiệm robot tại không gian "Trưng bày và trải nghiệm với sách".

Học sinh trải nghiệm lắp mạch điện trên xe khoa học lưu động Einstein Bus.

Phụ huynh và học sinh đọc sách tại không gian trưng bày.