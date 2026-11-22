Trải nghiệm khoa học, công nghệ tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026, tối 21/11, tại khu vực sân Ao cá Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc, Phòng Thư viện - Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất bản và Dữ liệu ETS (Einstein House) và Công ty Anfa Book tổ chức chương trình trải nghiệm khoa học, công nghệ, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và nhân dân tham gia.
Đến với chương trình, học sinh và người dân được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, điều khiển robot hình người, thực hành thí nghiệm khoa học, khám phá thế giới vi sinh và thử thách kỹ thuật điện. Nổi bật là trải nghiệm thẻ học tập ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và không gian khoa học lưu động Einstein Bus, mang đến nhiều kiến thức khoa học bổ ích thông qua hình thức tương tác trực quan, sinh động.
Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chương trình giúp học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ theo cách sinh động, dễ hiểu; góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/trai-nghiem-khoa-hoc-cong-nghe-tai-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-cac-dan-toc-tinh-oJWbNWRdg.html