Trải nghiệm iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy tại Việt Nam: Loạt nâng cấp và điểm trừ

Phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức lộ diện và thu hút sự quan tâm lớn sau khi tình trạng cháy hàng diễn ra nhanh chóng tại các cổng đặt cọc. Thông qua những trải nghiệm thực tế từ reviewer Ngô Đức Duy, mẫu flagship mới nhất từ Apple thể hiện rõ những bước tiến kỹ thuật về phần cứng, khả năng xử lý nhiệt và hiển thị, song vẫn tồn tại những hạn chế vật lý người dùng cần lưu tâm.

Ảnh: Ngô Đức Duy.

Thiết kế mặt lưng liền mạch và bài toán bám dấu vân tay

Tông màu đỏ Burgundy trên iPhone 18 Pro Max mang sắc thái trầm ấm, tạo cảm giác sang trọng hơn so với màu cam của thế hệ trước. Về mặt kết cấu, Apple đã thay đổi cách xử lý bề mặt phía sau khi loại bỏ thiết kế chia hai mảng màu với đáy nhám mờ, chuyển sang phong cách hoàn thiện liền mạch và đồng nhất trên toàn bộ mặt lưng.

Tuy nhiên, sự thay đổi trong chất liệu hoàn thiện này lại khiến bề mặt máy rất dễ bám mồ hôi và lộ rõ dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, khung viền nhôm của dòng Pro Max vẫn có nguy cơ trầy xước khi chịu tác động ngoại lực, đòi hỏi người dùng nên sử dụng thêm ốp lưng và phụ kiện bảo vệ.

Ảnh: Ngô Đức Duy.

Thu gọn Dynamic Island nhờ công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình

Bước cải tiến hiển thị đáng chú ý nhất nằm ở khu vực Dynamic Island khi kích thước đã được thu nhỏ gần một nửa so với bản tiền nhiệm. Nhờ diện tích hiển thị được tối ưu, giao diện này hiện có khả năng hiển thị và vận hành đa nhiệm đồng thời tới 3 ứng dụng thay vì giới hạn 2 ứng dụng như trước.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max nhỏ hơn gần 1 nửa so với dòng tiền nhiệm. Ảnh: Ngô Đức Duy.

Để thu hẹp phần khuyết trên màn hình, Apple đã đưa cụm camera hồng ngoại phục vụ tính năng Face ID ẩn xuống phía dưới tấm nền. Cảm biến này gần như vô hình trong điều kiện quan sát thông thường và chỉ hơi lộ diện dưới vị trí hiển thị đồng hồ khi nghiêng máy dưới các góc chiếu sáng nhất định.

Cải tiến camera khẩu độ cơ học và hiệu năng tản nhiệt

Hệ thống camera chính trên iPhone 18 Pro Max được nâng cấp với cơ chế đóng mở khẩu độ vật lý. Sự can thiệp phần cứng cơ học này hỗ trợ tạo ra hiệu ứng tia sáng chân thực khi khép khẩu, đồng thời hoạt động tối ưu cùng chế độ chụp chỉnh tay chuyên nghiệp mới tích hợp trên hệ điều hành.

Nhằm duy trì hiệu suất làm việc ổn định, thiết bị được tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi bao trọn khung viền. Cấu trúc tản nhiệt mới giúp máy duy trì hiệu năng cao tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước, hạn chế tình trạng quá nhiệt khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng hoặc xuất video trong thời gian dài.

Đánh giá nhu cầu nâng cấp thực tế

Dù lượng đặt hàng ghi nhận mức tăng gấp đôi so với iPhone 17 Pro Max, những cải tiến trên thế hệ mới vẫn mang tính chất tối ưu trải nghiệm chuyên sâu hơn là thay đổi toàn diện. Dưới đây là bảng tổng hợp các điểm thay đổi kỹ thuật chính:

Đối với người dùng đang sở hữu iPhone 17 Pro Max, việc nâng cấp chưa thực sự cấp thiết do sự chênh lệch về hiệu năng hàng ngày chưa quá rõ rệt. Ngược lại, nhóm người dùng các thế hệ trước như iPhone 14 Pro Max hoặc iPhone 15 Pro Max sẽ nhận thấy bước nhảy vọt đáng kể về chất lượng hiển thị, khả năng nhiếp ảnh và khả năng kiểm soát nhiệt độ.