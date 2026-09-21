Trải nghiệm Honda SH Mode 2027 giá 60,7 triệu đồng nâng cấp thiết kế, màn hình TFT, động cơ đạt chuẩn khí thải EURO 4: Màu nào đắt nhất?

Honda SH Mode 2027 nâng cấp thiết kế, màn hình TFT, động cơ đạt chuẩn khí thải EURO 4

Phiên bản Đặc biệt của SH mode 2027. Ảnh: Honda Việt Nam

Honda Việt Nam đã giới thiệu Honda SH mode 2027 với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ thống xử lý khí thải. Mẫu xe mới dự kiến được bán từ ngày 2/10/2026.

Ở phiên bản 2027, SH mode tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ eSP, đồng thời được Honda cải tiến hệ thống phun xăng điện tử và xử lý khí thải trên ống xả. Theo Honda Việt Nam, những nâng cấp này giúp mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 và giảm khoảng 40% lượng khí thải so với phiên bản trước.

Khác biết ở phần đầu xe Honda SH Mode 2027

Hãng cho biết hệ thống phun xăng điện tử được điều chỉnh nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, trong khi hệ thống xử lý khí thải được nâng cấp để kiểm soát tốt hơn các chất phát thải như CO, HC và NOx.

Bên cạnh động cơ, SH mode 2027 vẫn sử dụng khung dập hàn eSAF. Honda cho biết kết cấu này có trọng lượng nhẹ và độ bền cao, góp phần tạo cảm giác vận hành ổn định.

SH mode 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng SH mode với những đường nét mềm mại và phần đầu xe được thiết kế lại. Hệ thống đèn phía trước sử dụng công nghệ LED, kết hợp các chi tiết mạ chrome.

Bánh sau Honda SH Mode 2027

Mẫu xe được bổ sung các phối màu mới tùy từng phiên bản. Đáng chú ý, phiên bản Đặc biệt sử dụng màu xanh đen kết hợp logo SH mode màu vàng kim, trong khi phiên bản Thể thao và Tiêu chuẩn có màu trắng đen.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở mặt đồng hồ. SH mode 2027 được trang bị màn hình TFT kích thước 4,2 inch, thay cho thiết kế đồng hồ trước đây. Màn hình mới hiển thị thông tin với màu sắc và độ phân giải cao hơn.

Về trang bị an toàn, SH mode 2027 tiếp tục có hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước. Trang bị này hỗ trợ hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh, đặc biệt trên mặt đường trơn hoặc trong tình huống phanh gấp.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key được bổ sung chức năng cảnh báo khi người dùng quên tắt khóa điện. Hộc để đồ phía trước có cổng sạc USB Type-C, trong khi cốp dưới yên có dung tích 18,5 lít.

Giá xe Honda SH Mode 2027

Thông tin từ Tạp chí Người quan sát, sự phân cấp thực sự của dòng xe này bắt đầu bộc lộ khi chuyển từ bản Tiêu chuẩn lên bản Cao cấp. Mức giá nhảy vọt từ 60,79 triệu lên 65,89 triệu đồng, tương đương một khoản chênh lệch 5,1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được quy đổi thành một trang bị duy nhất là hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước.

Trong điều kiện giao thông đô thị đặc thù tại Việt Nam, hệ thống ABS đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh trong các tình huống khẩn cấp. Công nghệ này can thiệp trực tiếp vào quá trình hãm tốc, giúp bánh xe không bị trượt dài khi người lái bóp phanh đột ngột trên những đoạn đường ướt mưa hoặc dính cát sỏi. Đối với những người đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, mức phí 5,1 triệu đồng là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại, nếu chỉ có nhu cầu di chuyển tốc độ chậm trong các khu dân cư, hệ thống phanh liên kết CBS trên bản Tiêu chuẩn vẫn đủ khả năng đáp ứng với một mức giá dễ thở hơn rất nhiều.

Khi đã chấp nhận chi trả cho hệ thống phanh ABS, người tiêu dùng tiếp tục phải đối mặt với một tầng lựa chọn khác mang nặng tính cảm xúc. Từ bản Cao cấp, khách hàng có thể bỏ thêm 1,2 triệu đồng để lên bản Đặc biệt hoặc chi thêm 1,7 triệu đồng để chạm nóc bản Thể thao. Về mặt cơ khí và công nghệ, ba phiên bản này hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Số tiền chênh lệch lúc này thuần túy dành cho đặc quyền lựa chọn màu sơn và các chi tiết trang trí ngoại thất.

Ví dụ điển hình nhất là bản Đặc biệt với mức giá 67,09 triệu đồng. Phiên bản này cung cấp tông màu Xanh Đen hoàn toàn mới đi kèm logo dập nổi màu vàng kim, tạo ra một hiệu ứng thị giác sang trọng hơn hẳn so với tông màu Đỏ Đen đơn điệu của bản Cao cấp. Đối với tệp khách hàng mục tiêu của dòng xe này là nữ giới đô thị, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một món phụ kiện thời trang thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Do đó, việc chi thêm hơn một triệu đồng để sở hữu một màu sơn ưng ý, dễ phối đồ hoàn toàn không phải là một quyết định lãng phí.

Thị trường xe tay ga cao cấp hiện nay không còn là cuộc đua nhồi nhét công nghệ, mà là cách nhà sản xuất cá nhân hóa nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Việc định giá dàn trải từ 60,79 đến 67,59 triệu đồng giúp người tiêu dùng có quyền tự quyết định giá trị thặng dư mà họ muốn nhận lại. Lời khuyên tốt nhất trước khi xuống tiền là tự trả lời câu hỏi cốt lõi sau.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.