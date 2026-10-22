Trải nghiệm học tiếng Anh và ăn trưa bán trú cùng con

Tiết học mở, giờ ăn mở nằm trong nỗ lực công khai chất lượng giáo dục được Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng triển khai nhiều năm nay và đặc biệt đẩy mạnh trong năm học này. Năm nay, hoạt động được tổ chức theo hình thức ngày hội tiếng Anh, kết hợp với các tiết dạy mở, giờ ăn bán trú mở, tạo sự thích thú cho phụ huynh cả 5 khối lớp.

Tham gia cùng con trong các hoạt động trải nghiệm tiếng Anh tại ngày hội, chị Khánh Quỳnh, phụ huynh lớp 3/3 đầy ngạc nhiên trước sự tự tin của con khi giao tiếp tiếng Anh với bạn bè, thầy cô tại những trạm trò chơi. Cứ qua mỗi trạm, hoàn thành các nhiệm vụ bằng tiếng Anh như gọi tên màu sắc, làm bài toán, nói về danh nhân lịch sử, kể lại kỳ nghỉ hè…, con lại nhận được một phần thưởng nhỏ, kích thích con thêm mạnh dạn nói.

“Chị thấy không, con rất thích khi được cùng với bạn bè tự làm món quà tặng mẹ, được thoải mái nói tiếng Anh mà không sợ sai. Mỗi năm tôi đều tham gia tiết học mở cùng con. Năm nay hoạt động có nhiều đổi mới khi không chỉ chú trọng đến việc dạy tiếng Anh qua các tiết học trên lớp mà còn đa dạng, mở rộng đến với các hoạt động trải nghiệm. Qua đó, giúp phụ huynh thêm hiểu và tin tưởng vào chất lượng dạy và học tiếng Anh của nhà trường”, chị Quỳnh hào hứng.

Theo chị Quỳnh, việc nhà trường đổi mới hoạt động dạy học tiếng Anh theo hình thức trực quan, sinh động là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh tiếng Anh đang được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Thông qua các tiết học mở tiếng Anh là hoạt động trải nghiệm, trò chơi kết hợp với toán học, khoa học, lịch sử, mỹ thuật giúp trẻ hứng thú với tiếng Anh, học tiếng Anh hiệu quả.

Phụ huynh thích thú khi cùng con tham gia giờ ăn mở

Không chỉ được học tiếng Anh cùng con, tham gia vào ngày hội Open House, phụ huynh còn được trực tiếp ăn bán trú cùng con, biết rõ về việc ăn, ngủ của con ở trường. “Tôi rất chờ mong việc được ăn trưa chung với con ở trường, để có thể đánh giá được thực chất nhất chất lượng bữa ăn bán trú của trường, biết được rằng một ngày của con ở trường ăn, ngủ là như thế nào. Khi nhà trường làm được điều này giúp phụ huynh thêm an tâm, tin tưởng, thêm đồng hành với các hoạt động giáo dục của trường”, chị Quỳnh bày tỏ.

Lần đầu tiên sắp xếp tham gia học, chơi và căn cùng với con ở trường, anh Tuấn Anh, phụ huynh lớp 2/6 vô cùng bất ngờ khi tận mắt chứng kiến trọn một buổi học của con. Từ việc con cùng bạn bè vui chơi, tự tin tham gia các hoạt động trải nghiệm, tương tác với thầy cô nước ngoài bằng tiếng Anh, đến việc con tự giác lấy đồ ăn, tự phục vụ trong giờ ăn bán trú…

“Trước khi bắt đầu bữa ăn, các cô bảo mẫu giới thiệu đến trẻ về thực đơn, về tác dụng của từng loại thực phẩm. Điều này giúp trẻ biết nay con sẽ ăn gì và giáo dục trẻ về dinh dưỡng, rất cần thiết. Ở nhà con khá kén ăn, nhiều khi ba mẹ còn phải dỗ dành mãi mới ăn, vậy mà ở lớp con lại rất tự giác, tự lấy đồ ăn, tự ngồi vào bàn ăn ngon lành. Thậm chí, thực đơn bữa trưa nay có món nấm- là món mà ở nhà rất ít khi con ăn nhưng con vẫn ăn rất ngon lành”, anh Tuấn Anh hào hứng.

Trong khi đó, tham gia vào ngày hội, chị Phương Thảo, phụ huynh lớp 1/2 lại ấn tượng với cách thức tổ chức bữa ăn bán trú của trường. Trẻ được tự lấy đồ ăn theo nhu cầu, tự giác ăn và vệ sinh sạch sẽ sau bữa ăn. Cô bảo mẫu chỉ hướng dẫn, quản lý.

Phụ huynh sắm vai học sinh trải nghiệm bữa ăn bán trú

“Khi con vào lớp 1, gia đình luôn lo rằng con sẽ nhút nhát, chưa tự phục vụ được bản thân. Nhưng qua ngày hội, được cùng ăn, cùng học với con, tôi nhận thấy chỉ sau 1 tháng học tập ở trường, con đã “lớn” hơn rất nhiều, tự giác và chủ động trong việc học, ăn, ngủ, hòa đồng vui chơi cùng bạn bè, gia đình rất mừng. Đặc biệt, bữa ăn rất vừa miệng, sạch sẽ, con ăn rất ngon miệng, thậm chí còn khen cơm trường ngon hơn cả cơm mẹ nấu. …”, chị Thảo vui mừng chia sẻ.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có hơn 1.100 học sinh, tỷ lệ ăn bán trú lên đến gần 100%. Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước những yêu cầu mới của giáo dục, công tác công khai giáo dục trở thành nội dung trọng tâm, song hành nâng cao chất lượng giáo dục. Thông qua tiết học mở, giờ ăn mở, nhà trường mong muốn phụ huynh sẽ có cái nhìn và đánh giá thực chất, toàn diện về chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ tại trường, qua đó sẽ thống nhất với nhà trường về phương pháp giáo dục, thêm đồng hành tin tưởng cùng nhà trường…

“Năm nay, tỷ lệ phụ huynh tham gia tiết học mở, giờ ăn mở cao hơn mọi năm rất nhiều, điều này cho thấy phụ huynh rất quan tâm đến việc học và ăn của con ở trường. Sau hoạt động, nhà trường sẽ gửi phiếu khảo sát để phụ huynh đánh giá, góp ý về chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục, bữa ăn bán trú, từ đó nhà trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp hoặc giải đáp những thắc mắc cần thiết cho phụ huynh”, cô Hương cho hay.