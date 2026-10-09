Trải nghiệm hàng trăm món ngon vùng miền tại Công viên Hội An

Từ ngày 8 đến ngày 11/10, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề "Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa".

Các đại biểu dự lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề "Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa" vào tối ngày 8/10. Ảnh: Ngọc Hưng.

Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng đến từ các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa và 20 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Đắk Lắk, Đồng Tháp...

Tại đây, người dân và du khách có thể thưởng thức hơn 600 món ăn, đồ uống cùng nhiều loại đặc sản OCOP nổi tiếng. Nổi bật có thể kể đến xôi ngũ sắc, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, thịt khô Lào, chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, cháo lươn Nghệ An hay bánh lọc Huế...

Tại các gian hàng, người dân và du khách có dịp khám phá nhiều đặc sản tiêu biểu của các vùng miền. Ảnh: Ngọc Hưng.

Không chỉ là nơi ăn uống, liên hoan còn mang đến không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mường, Thái với những hoạt động sinh hoạt cộng đồng, diễn xướng dân gian và trò chơi truyền thống.

Những sản phẩm đặc sắc của các địa phương tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đặc biệt, sự kiện năm nay có thêm khu vực ẩm thực và văn hóa Lào, giúp tạo thêm điểm nhấn mới cho du khách tham quan.

Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng đến từ các địa phương. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bên cạnh các hoạt động ăn uống và mua sắm mở cửa liên tục hằng ngày, sự kiện còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, quảng diễn chế biến món ăn và pha chế vào mỗi tối.

Các đặc sản, sản vật, ẩm thực truyền thống của các địa phương. Ảnh: Ngọc Hưng.

Một điểm mới của kỳ liên hoan này là việc đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số. Các hoạt động tại sự kiện sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội với sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung (KOL, KOC), giúp du khách ở xa vừa có thể xem vừa đặt mua các sản phẩm đặc sản ngay trên mạng.

Video Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026. Video: Ngọc Hưng.