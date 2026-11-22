Số hóa thông tin về di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền giúp du khách thuận lợi tìm hiểu, tham quan trên nền tảng số. Ảnh tư liệu: Mạnh Minh/TTXVN

Trưng bày ảnh "Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng anh hùng” gồm 80 bức ảnh được chia thành 4 chủ đề gồm: Xứ Đông - Miền đất địa linh nhân kiệt; Di sản văn hóa – Hồn cốt quê hương; Đất Cảng – Thành phố anh hùng và Hải Phòng mới – Tầm vóc và khát vọng. Triển lãm đã mở ra một hành trình khám phá về vùng đất và con người Hải Phòng hôm nay; đó là những di sản ngàn năm, những địa danh lịch sử, công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề truyền thống, lễ hội văn hóa đến những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị và đời sống xã hội.

Bên cạnh trưng bày ảnh, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho nhân dân, du khách và đặc biệt là học sinh như: Hội thi tìm hiểu di sản, “Mật thư – Giải mã di sản” - hoạt động khám phá di sản bằng hình thức trò chơi tương tác, giúp học sinh và du khách tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa thông qua giải mã câu đố, tìm kiếm thông tin và hoàn thành thử thách.

Tại Văn miếu Mao Điền, du khách và học sinh được trải nghiệm in mộc bản; làm bánh đậu xanh; trải nghiệm trà sen Kiếp Bạc và quảng diễn nghệ thuật thưởng trà; tham quan trưng bày hình ảnh khoa cử phong kiến Việt Nam, không gian làng sĩ tử. Qua hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn được truyền đi thông điệp “Di sản không chỉ là những gì cha ông để lại, mà còn là trách nhiệm của chúng ta đối với các thế hệ mai sau. Văn hóa không chỉ để tôn vinh, mà phải được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội”.

Chủ tịch UBND xã Mao Điền Trần Xuân Kiều cho biết, các hoạt động trải nghiệm sẽ là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống hiếu học và ý thức bảo vệ di sản cho thế hệ trẻ.

Theo ông Trần Xuân Kiều, Văn miếu Mao Điền là văn miếu lớn thứ 2 trong cả nước, nơi tôn vinh các bậc hiền tài và ghi danh 637 vị đại khoa của vùng đất xứ Đông. Do đó, lãnh đạo UBND xã luôn xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ quan trọng, cần gắn trách nhiệm của chính quyền với sự tham gia của cộng đồng.

Để phát huy giá trị của Văn miếu Mao Điền, trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý di tích, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung.