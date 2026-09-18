Trải nghiệm giá trị thực tại Nam Long Experience 2026

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng kiểm chứng sản phẩm qua quy hoạch, pháp lý, tiến độ, tiện ích và đời sống sau bàn giao. Trên nền tảng 34 năm phát triển, Nam Long tiếp tục theo đuổi định hướng “bất động sản giá trị thực”, tập trung vào những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, nâng cấp không gian sống và tích sản dài hạn.

Với mục tiêu này, trong 3 ngày 18-20/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Nam Long tổ chức Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực với quy mô hơn 4.000 m2. Sự kiện quy tụ danh mục sản phẩm thuộc nhiều phân khúc, gồm nhà ở xã hội EHomeS (Đồng Nai), nhà ở vừa túi tiền EHome đến condominium Flora, nhà phố, biệt thự Valora và dòng sản phẩm cao cấp Legacy Collection, đến từ Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City, Elyse Island, Nam Long II Central Lake cùng nhiều dự án khác.

Triển lãm được thiết kế như không gian giới thiệu tổng thể về hệ sinh thái Nam Long, giúp người tham dự tiếp cận quy hoạch, sản phẩm, tiện ích và định hướng phát triển của từng khu đô thị qua sa bàn, công nghệ mô phỏng và các khu trưng bày. Những điểm chạm trực quan này cung cấp thêm cơ sở để khách hàng và nhà đầu tư đánh giá mức độ phù hợp của từng sản phẩm với nhu cầu an cư, nâng cấp không gian sống hoặc tích sản dài hạn.

Khách mời có mặt tại sự kiện từ sớm

Từ khoảng 13h, khu vực check-in tại sảnh B2, SECC bắt đầu đón Ban lãnh đạo Nam Long, khách hàng, đại diện báo chí cùng các đối tác trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế và xây dựng. Sự kiện có sự tham dự của Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và Tokyu Corporation, những đối tác Nhật Bản đã đồng hành cùng Nam Long trong quá trình phát triển các khu đô thị và sản phẩm nhà ở.

Cùng với 3 đối tác chiến lược trên, Nam Long Experience 2026 còn có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), Hệ thống Y khoa FDcare, Nippon Paint Việt Nam, Dulux Professional, Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp Cửa kính nhôm C.N.D, Công ty Cổ phần Prowtech International Vina và Công ty TNHH Quảng cáo Ánh sáng Xanh (Greenlight).

Sau khi hoàn tất thủ tục, các đại biểu, đối tác và khách hàng VIP được hướng dẫn vào khán phòng, đồng thời tham quan một số khu vực trưng bày trước khi chương trình sân khấu bắt đầu. Qua sa bàn, hình ảnh quy hoạch, công nghệ VR360 và màn hình tương tác, khách mời có thể bước đầu tiếp cận hệ sinh thái dự án cùng định hướng phát triển các khu đô thị của Nam Long.

Trước giờ khai mạc, Ban lãnh đạo Nam Long có dịp gặp gỡ đại diện các đối tác chiến lược quốc tế, ngân hàng, đơn vị đồng hành và khách hàng VIP. Các cuộc trao đổi tập trung vào quy hoạch, tiến độ phát triển, danh mục sản phẩm, hệ tiện ích và tiềm năng hợp tác tại từng dự án.

Ba trụ cột định hình bất động sản giá trị thực

Chương trình bắt đầu với phần phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long. Theo bà, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn trưởng thành và sàng lọc rõ nét hơn, khi pháp lý, hạ tầng, năng lực triển khai của chủ đầu tư và giá trị sử dụng thực tế ngày càng ảnh hưởng đến sức hút của sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, người mua nhà và nhà đầu tư cần xem xét tính minh bạch của pháp lý, khả năng đưa dự án về đích, chất lượng môi trường sống và tiềm năng duy trì giá trị theo thời gian. Nam Long Experience 2026 được tổ chức nhằm đưa hệ sinh thái sản phẩm, quy hoạch và tiện ích của các khu đô thị đến gần hơn với khách hàng trước quyết định an cư hoặc đầu tư.

Bà Nguyễn Thanh Hương cho biết triết lý “Bất động sản Giá trị thực” được Nam Long cụ thể hóa qua ba trụ cột. Sản phẩm thực là dải sản phẩm được phát triển trên nền tảng quy hoạch và pháp lý rõ ràng, với mức giá từ 1,5 tỷ đến hơn 20 tỷ đồng. Giá trị thực được tạo nên từ mô hình đô thị tích hợp đáp ứng năm nhu cầu gồm sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm. Cam kết thực thể hiện qua tiến độ dự án, hệ tiện ích quy mô đô thị, giải pháp tài chính dễ tiếp cận và khả năng hình thành cộng đồng cư dân.

“Tại Nam Long, cam kết thực được đo bằng việc quyết tâm đưa bản vẽ thành những khu đô thị sáng đèn, có những cộng đồng ở thực và phát triển bền vững theo thời gian”, bà Nguyễn Thanh Hương nhấn mạnh.

Theo bà, mục tiêu cuối cùng là hình thành những khu đô thị duy trì sức sống sau bàn giao, nơi sản phẩm nhà ở gắn với thiên nhiên, sức khỏe, tiện ích và kết nối cộng đồng. “Một đô thị giá trị thực là một đô thị có sức sống mỗi ngày”, bà chia sẻ.

Giá trị được kiến tạo cùng hệ sinh thái đối tác

Nhìn lại 34 năm phát triển với 11 khu đô thị tích hợp và hơn 33.000 tổ ấm đã trao gửi, bà Nguyễn Thanh Hương khẳng định những kết quả này được tạo nên từ sự đồng hành của khách hàng, cư dân và hệ sinh thái đối tác.

“Nam Long không thể và không bao giờ thực hiện hành trình này một mình”, bà Nguyễn Thanh Hương chia sẻ.

Trong đó, Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và Tokyu Corporation là những đối tác Nhật Bản đồng hành cùng Nam Long trong quá trình phát triển các khu đô thị và sản phẩm nhà ở. Bên cạnh nguồn lực dài hạn, các đối tác góp phần bổ sung kinh nghiệm về kỷ luật phát triển, tính chính trực và chuẩn mực quản trị đô thị quốc tế.

Nam Long cũng ghi nhận sự đồng hành của các định chế tài chính, ngân hàng, đơn vị tư vấn, thiết kế, xây dựng, công nghệ, y tế, giáo dục, bán lẻ, hệ thống đại lý và cơ quan truyền thông. Theo bà Nguyễn Thanh Hương, Nam Long Experience 2026 là nơi giới thiệu các sản phẩm đã và sắp triển khai, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác giữa Nam Long với các đơn vị tham gia kiến tạo hệ sinh thái đô thị.

Câu chuyện đô thị được kể thông qua nghệ thuật

Sau phần chào mừng và giới thiệu đại biểu, lễ khai mạc mở đầu bằng tiết mục “Nơi đáng sống - A place to live”. Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo, giọng đọc và hình ảnh trên màn hình LED, tái hiện quá trình một vùng đất được quy hoạch, phát triển thành không gian sống và bồi đắp giá trị qua nhiều thế hệ cư dân.

Hành trình Giá trị thực gồm 3 chương, trong đó chương đầu mở ra bằng hình ảnh dòng sông và những chuyển động của thiên nhiên, đại diện cho nền móng của các khu đô thị Nam Long. Chương tiếp theo tái hiện những lát cắt đời sống gồm vui chơi, học tập, làm việc, mua sắm và sinh hoạt cộng đồng, tương ứng với năm nhu cầu thiết yếu mà hệ sinh thái đô thị hướng đến.

Ở chương cuối, dàn đồng ca thiếu nhi, đồng ca người lớn cùng xuất hiện trong tiết mục “Nơi đáng sống bắt đầu”. Hình ảnh các thế hệ đứng chung trên sân khấu nhấn mạnh ý niệm về một khu đô thị có khả năng đồng hành cùng sự trưởng thành của mỗi gia đình, từ căn nhà đầu tiên đến không gian sống lâu dài.

Nghi thức cắt băng chính thức mở cửa triển lãm

Tiếp nối chương trình nghệ thuật, đại diện Ban lãnh đạo Nam Long và các đối tác chiến lược được mời lên sân khấu thực hiện nghi thức cắt băng. Trong tiếng đếm ngược của MC và khách mời, dải băng được cắt, đánh dấu thời điểm Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực chính thức khai mạc.

Nghi thức mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày, gồm triển lãm hệ sinh thái dự án, tư vấn sản phẩm và tài chính, tọa đàm chuyên sâu cùng CBRE Việt Nam, các chương trình giới thiệu Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City, Nam Long II Central Lake, Elyse Island cũng như hoạt động dành cho cư dân và đêm nhạc cộng đồng.

Thông qua việc đặt các dự án, dòng sản phẩm, đối tác tài chính và hoạt động cộng đồng trong cùng một không gian, Nam Long Experience 2026 giúp người tham dự tiếp cận nhiều lớp thông tin trước quyết định về nơi ở hoặc tài sản có giá trị lớn. Đây cũng là dịp Nam Long giới thiệu trực quan kết quả phát triển các khu đô thị tích hợp sau hơn ba thập kỷ.

Tri ân các đối tác đồng hành

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Nam Long tổ chức nghi thức trao hoa tri ân các đối tác chiến lược quốc tế, ngân hàng, đơn vị y tế, vật liệu, sản xuất và kỹ thuật đã đồng hành trong quá trình phát triển dự án và hoàn thiện hệ sinh thái đô thị.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, đại diện trao hoa cho ba đối tác Nhật Bản gồm ông Fukumoto Shota - Tổng giám đốc Hankyu Hanshin Properties; ông Koji Haruyama - Tổng giám đốc Nishi-Nippon Railroad Properties Việt Nam; ông Nakamura Masaki - Giám đốc Khối Kinh Doanh Quốc Tế, Tokyu Corporation & Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tokyu Development.

Các đại diện ngân hàng nhận hoa tri ân gồm ông Cao Cự Hiếu - Phó trưởng ban Khách hàng bán lẻ VCBNeo và ông Cáp Trọng Huy - Phó phòng Phát triển đối tác OCB.

Nghi thức còn có sự tham gia của ông Ee Soon Hean - Tổng giám đốc toàn quốc Nippon Paint Việt Nam; ông Trần Quốc Thắng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D; bà Dương Lê Hoàng Yến - Trưởng phòng Phát triển chiến lược Hệ thống Y khoa FDcare; ông Nguyễn Minh Thuận - Giám đốc kinh doanh miền Nam Dulux, AkzoNobel Việt Nam; bà Nguyễn Thị Mai Loan - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Prowtech International Vina và bà Nguyễn Huyền Phương - Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Sáng Xanh (Greenlight).

Sự hiện diện của các đối tác cho thấy mạng lưới hợp tác của Nam Long trải rộng từ đầu tư, tài chính đến y tế, vật liệu và hoàn thiện đô thị. Trong đó, Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và Tokyu Corporation là những doanh nghiệp Nhật Bản đã đồng hành cùng Nam Long trong quá trình phát triển các khu đô thị và sản phẩm nhà ở.

Kết nối trực tiếp với từng không gian dự án

Khép lại nghi thức tri ân, lãnh đạo, đối tác và khách mời di chuyển từ ballroom ra khu vực foyer. Tại sân khấu Iconic, tiết mục biểu diễn cờ với đội hình và chuyển động thị giác đồng bộ tạo nên khoảnh khắc unveil, chính thức mở cửa Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực.

Không gian triển lãm mở ra với Nam Long Group & Partner, thể hiện mạng lưới đối tác cùng Nam Long tham gia đầu tư, phát triển và hoàn thiện các khu đô thị. Nam Long ADC cung cấp thông tin về An Zen Residences và EHomeS Biên Hòa, phục vụ nhu cầu sở hữu căn nhà đầu tiên. Nam Long Township & Property Management làm rõ hoạt động quản lý, vận hành tiện ích, chăm sóc cảnh quan và xây dựng cộng đồng sau bàn giao.

Waterpoint được giới thiệu với mô hình thành phố bên sông, sáu lớp mảng xanh, cảnh quan nhiệt đới, đường chạy bộ và sân vườn Nhật. Tại booth, khách hàng có thể tìm hiểu căn hộ Solaria Rise cùng các dòng biệt thự The Pearl, The Aqua, Park Village và Rivera, đồng thời tham gia workshop điều chế nước hoa lấy cảm hứng từ những mùa hoa của khu đô thị.

Izumi City sử dụng sa bàn liên kết vùng và công nghệ VR360 để làm rõ quy hoạch đô thị cửa ngõ phía đông cùng kết nối đến Hương lộ 2, cầu Vàm Cái Sứt, các tuyến cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành. Những điểm chạm trực quan giúp khách mời hình dung rõ hơn vị trí, quy hoạch và tiềm năng kết nối của dự án.

Elyse Island giới thiệu sắc thái sống tĩnh tại trên đảo tự nhiên Đại Phước, kết hợp tinh thần hiếu khách Omotenashi, liệu pháp chăm sóc sức khỏe Nhật Bản, trò chơi golf Hole-in-One và màn hình Panorama LED. Không gian tập trung vào dòng biệt thự đảo Legacy Collection cùng các giá trị về cảnh quan, sự riêng tư và khả năng tích sản dài hạn.

Mizuki Park tái hiện đời sống tại một khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân qua vườn Nhật, không gian immersive đa giác quan và hoạt động pha chế matcha. Hình ảnh về cảnh quan, tiện ích và sinh hoạt thường nhật cho thấy cách văn hóa Nhật Bản được đưa vào môi trường sống tại dự án.

Nam Long II Central Lake tiếp nối phần giới thiệu với mô hình khu đô thị tích hợp tại Cần Thơ, gắn không gian sống với cảnh quan mặt nước, tiện ích và hoạt động thể thao.

Khép lại phần giới thiệu là Sponsor Zone, quy tụ các đơn vị đồng hành trong lĩnh vực tài chính, y tế, vật liệu và kỹ thuật. OCB và VCBNeo mang đến giải pháp vay; FDcare giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Nippon Paint Việt Nam, Dulux - AkzoNobel Việt Nam, C.N.D, Prowtech International Vina và Greenlight đóng góp các giải pháp hoàn thiện sản phẩm và không gian đô thị.

Không gian triển lãm Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực chính thức được mở cửa

Khép lại phần giới thiệu nhanh tại cụm Iconic, chương trình khai mạc kết thúc và khu triển lãm rộng hơn 4.000 m2 chính thức đón khách. Lãnh đạo, đối tác và khách mời bắt đầu di chuyển đến từng booth để tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái dự án Nam Long.

Từ quy hoạch, kết nối vùng đến thiết kế sản phẩm, tiện ích và đời sống cư dân, mỗi khu vực mở ra một lát cắt riêng về giá trị sống. Khách mời cũng có thể trực tiếp xem sa bàn, tương tác với công nghệ mô phỏng và trao đổi về tiến độ, chính sách bán hàng cùng giải pháp tài chính.

Nam Long Experience 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 20/9 tại sảnh B2, SECC. Ngày 19/9, tâm điểm là chương trình giới thiệu tháp T3 thuộc phân khu compound Trellia Cove, Mizuki Park; lễ trao giải cuộc thi ảnh “Sức sống Nam Long” và các phân khu tại Waterpoint. Ngày 20/9 tiếp nối với những thông tin mới từ Izumi City, trước khi khép lại bằng đêm nhạc cộng đồng.

Xuyên suốt chương trình, khách tham quan có thể tìm hiểu hệ sinh thái khu đô thị, các dự án và dòng sản phẩm Nam Long phát triển, đồng thời nhận tư vấn trực tiếp về tài chính, pháp lý và chính sách bán hàng. Hoạt động môi trường cùng Nam Long Fresh, các phiên bốc thăm trúng thưởng và màn giao lưu với các sĩ Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Dương Edward góp thêm nhiều điểm hẹn cho cả gia đình.

Với hình thức mở cửa tự do, sự kiện mang đến một ngày cuối tuần để khách hàng vừa tiếp cận thông tin nhà ở, đầu tư, vừa kết nối qua các hoạt động văn hóa và cộng đồng.