Trải nghiệm dù lượn trên vùng di sản Phong Nha-Kẻ Bàng

Du khách đến với Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ có thêm trải nghiệm độc đáo khi được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng di sản từ góc nhìn trên không bằng dù lượn. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ trên cao, du khách có cơ hội thu vào tầm mắt những dãy núi đá vôi trùng điệp, thung lũng xanh mướt, dòng sông uốn lượn giữa đại ngàn, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên ở Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN phát)

Dù lượn mở ra hành trình trải nghiệm mới, giúp du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng từ góc nhìn trên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Bay dù lượn kỳ vọng mang đến cho du khách trải nghiệm khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo, hùng vĩ của núi rừng, sông suối di sản Phong Nha-Kẻ Bàng từ góc nhìn trên không. (Ảnh: TTXVN phát)

Du khách trải nghiệm bay dù lượn. (Ảnh: TTXVN phát)

Dù lượn mở ra hành trình trải nghiệm mới, giúp du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng từ góc nhìn trên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Bay dù lượn mang đến trải nghiệm kết hợp giữa khám phá cảnh quan thiên nhiên và thể thao mạo hiểm, giúp du khách cảm nhận sự tự do, phóng khoáng khi thưởng ngoạn vẻ đẹp Phong Nha-Kẻ Bàng từ trên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Dù lượn mở ra hành trình trải nghiệm mới, giúp du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng từ góc nhìn trên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Bay dù lượn mang đến trải nghiệm kết hợp giữa khám phá cảnh quan thiên nhiên và thể thao mạo hiểm, giúp du khách cảm nhận sự tự do, phóng khoáng khi thưởng ngoạn vẻ đẹp Phong Nha-Kẻ Bàng từ trên cao. (Ảnh: TTXVN phát)