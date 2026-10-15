Trải nghiệm độc đáo trong mùa nước nổi miền Tây

Từ sinh hoạt dân dã của cư dân miền Tây, hoạt động này đang mở ra hướng phát triển du lịch gắn với cảnh quan và văn hóa địa phương.

Rất đông người dân và du khách tập trung về cánh đồng khu vực Cống Bùng Rền, ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu (tỉnh An Giang), trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi.

Niềm vui giữa đồng nước mênh mông

Khoảng 16 giờ hằng ngày, cánh đồng khu vực Cống Bùng Rền, ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) lại rộn ràng tiếng nói cười. Trên tuyến đê kiểm soát lũ thuộc dự án WB9, nước trải rộng khắp cánh đồng. Khi nắng chiều dịu xuống, người dân địa phương và các khu vực lân cận tìm đến tắm mát, vui chơi, chèo xuồng ngắm cảnh.

Trẻ nhỏ thích thú tập bơi, té nước cùng bạn bè; người lớn ngâm mình thư giãn hoặc ghi lại những khoảnh khắc giữa đồng nước mênh mông. Nhiều gia đình mang theo thức ăn, nước uống, áo phao để tận hưởng buổi chiều giữa thiên nhiên.

Cùng gia đình đến khu vực Cống Bùng Rền để trải nghiệm tắm đồng, chị Nguyễn Thùy Trang, ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, cảnh đồng nước mênh mông, gió mát và không khí trong lành mang lại cảm giác khác biệt so với những điểm vui chơi quen thuộc.

Các em nhỏ tung tăng bơi lội trên cánh đồng ngập nước ở khu vực Cống Bùng Rền, ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi.

“Giữa không gian bao la, tạm gác công việc, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những phút giây bình yên bên người thân, giúp ta tự “Refresh yourself”- chị Trang chia sẻ.

Còn đối với ông Nguyễn Minh Tâm (người dân xã Phú Hữu), những buổi chiều đưa cháu đến đồng nước là dịp để các em vui chơi, làm quen với môi trường sông nước. Tuy nhiên, theo ông Tâm, việc các em nhỏ tập bơi luôn phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, bởi mực nước trên đồng không đồng đều, có nơi sâu và tiềm ẩn nguy hiểm.

Ông Tâm cho biết, vào dịp cuối tuần, lượng người tìm đến khu vực Cống Bùng Rền thường đông hơn. Không chỉ người dân địa phương và các xã lân cận, nhiều gia đình, nhóm bạn từ những nơi khác cũng tìm về trải nghiệm. Một số người thuê xuồng, vỏ lãi để dạo đồng, ngắm cảnh; các hàng quán ven đường phục vụ nước giải khát, bánh kẹo, thức ăn nhanh và cho thuê áo phao... Dịch vụ chở khách tham quan bằng vỏ lãi có giá khoảng 20.000 đồng/người/lượt, tạo thêm nguồn thu cho người dân trong mùa nước nổi.

Sức hút của tắm đồng còn gắn với ký ức của những thế hệ lớn lên cùng mùa nước nổi. Trước đây, mỗi khi nước về, trẻ em trong xóm thường rủ nhau bơi lội, chèo xuồng, bắt cá, mò ốc, hái rau đồng. Những trò chơi dân dã như đua bè chuối, té nước giữa đồng,… đã trở thành một phần tuổi thơ của cư dân miền Tây.

Anh Nguyễn Hữu Phong (người dân xã Phú Hữu), vẫn nhớ cảm giác háo hức chờ nước về về sau mỗi vụ thu hoạch lúa Hè Thu. Khi ấy, vừa tan học, anh cùng bạn bè lại chạy ra đồng vui chơi đến chiều muộn. Theo anh Phong, từ khi hệ thống đê bao khép kín được xây dựng, những dịp đồng ngập nước không còn thường xuyên như trước. Vì vậy, mỗi khi nước tràn đồng, người dân lại mong chờ cơ hội trở về với những thú vui quen thuộc.

Anh Nguyễn Văn Dũng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ cùng bạn bè bơi theo thuyền trải nghiệm việc tự mình dỡ dớn bắt cá trên cánh đồng mùa nước nổi ở xã Phú Hữu, tỉnh An Giang.

Với những người xa quê, tắm đồng còn là dịp gặp gỡ bạn bè và tìm lại những ký ức xưa. Anh Nguyễn Văn Dũng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ, đã hơn 20 năm mới có dịp trở về quê cùng bạn bè vui chơi giữa đồng nước. Ngoài tắm mát, cả nhóm còn chèo xuồng, hái rau, mò ốc và ngắm cảnh quê nhà. Những hoạt động bình dị ấy giúp anh và mọi người có cơ hội tạm rời nhịp sống bận rộn, tận hưởng không khí trong lành và tìm lại cảm giác thân thuộc của miền quê sông nước.

Khai thác giá trị mùa nước nổi

Ngày nay, tắm đồng không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn hấp dẫn du khách từ nhiều nơi. Người xuống nước vui đùa, người chèo xuồng ngắm cảnh, chụp ảnh; người chỉ ngồi bên bờ tận hưởng gió chiều. Những trải nghiệm giản dị này góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mùa nước nổi ở vùng đầu nguồn biên giới An Giang.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Võ Văn Dừa cho biết, mùa nước nổi gắn bó mật thiết với đời sống và văn hóa của cư dân vùng đầu nguồn sông Cửu Long. Nước về mang theo phù sa, tạo nguồn lợi thủy sản và điều kiện phát triển các loại rau, hoa tự nhiên. Cá đồng, bông súng, bông điên điển cùng những hoạt động đánh bắt, thu hái theo con nước đã trở thành nét quen thuộc trong sinh hoạt và sinh kế của người dân qua nhiều thế hệ.

Từ lợi thế cảnh quan và đời sống bản địa, Phú Hữu đang tìm hướng phát triển các hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi, kết hợp tham quan bằng xuồng, tìm hiểu sinh hoạt nông thôn và thưởng thức sản vật địa phương. Nếu được tổ chức phù hợp, các hoạt động này có thể góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và tăng thu nhập cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Võ Văn Dừa, việc khai thác các hoạt động du lịch trải nghiệm mùa nước nổi cần phù hợp với điều kiện tự nhiên, bảo đảm an toàn, giữ gìn môi trường và không ảnh hưởng hoạt động đến sản xuất và đời sống của người dân. Cùng với đó, các dịch vụ cũng cần được tổ chức hợp lý để đáp ứng nhu cầu của du khách, đồng thời duy trì cảnh quan và những nét sinh hoạt đặc trưng vốn có của vùng quê Tây Nam Bộ.

Người dân trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi ở khu vực Cống Bùng Rền, ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang.

Hiện, mực nước tại một số khu vực trên địa bàn xã Phú Hữu bị ngập sâu hơn 1,3 m. Chính quyền địa phương đã bố trí biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm; đồng thời khuyến cáo người dân mặc áo phao khi xuống nước, không bơi hoặc chèo xuồng ra xa bờ và không để trẻ nhỏ tự ý vui chơi khi thiếu sự giám sát của người lớn.

Bên cạnh đó, người dân, du khách cũng cần thận trọng khi vui chơi gần khu vực cống, đập tràn, nơi có dòng chảy mạnh hoặc mực nước thay đổi nhằm hạn chế rủi ro, tai nạn đáng tiếc.

Ở miền Tây Nam Bộ, mùa nước nổi chỉ kéo dài vài tháng trong năm. Khi nước rút, đồng ruộng trở lại nhịp sản xuất thường ngày, những cuộc vui giữa đồng nước cũng tạm khép lại. Nhưng với người dân vùng đầu nguồn biên giới An Giang, tắm đồng không chỉ là thú vui theo mùa mà còn là dịp gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức về miền quê sông nước.

Từ sinh hoạt quen thuộc của cư dân miền Tây, tắm đồng đang trở thành trải nghiệm thu hút người dân và du khách mỗi mùa nước nổi, mở thêm hướng phát triển du lịch gắn với cảnh quan và văn hóa bản địa tại vùng đầu nguồn An Giang.