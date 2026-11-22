Trình diễn di sản kéo co ngồi. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Tuyên truyền, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa Việt Nam là hoạt động trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghệ nhân, người thực hành và đại diện các cộng đồng đến từ nhiều địa phương giới thiệu những di sản, loại hình văn hóa đặc sắc của quê hương, từ trồng và chế biến chè Tân Cương (Thái Nguyên), ướp trà sen Quảng An đến thưởng thức phở Hà Nội, phở Nam Định, bánh cuốn Thanh Trì, hay các trò chơi như kéo co ngồi, hội diều làng Bá Dương Nội, ném còn... Qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và thực hành, du khách và nhân dân có dịp tìm hiểu phong tục, tập quán, nghề truyền thống cùng đời sống văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.

Khu vực giới thiệu di sản phở Nam Định. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Tại không gian giới thiệu di sản “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương”, tỉnh Thái Nguyên, khách tham quan lắng nghe nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây chè, lựa chọn thời điểm hái chè, kỹ thuật sao chè và điều chỉnh nhiệt độ trong từng công đoạn chế biến. Kinh nghiệm của người làm nghề cho thấy sự tỉ mỉ, công phu trong từng công đoạn, từ chăm sóc nương chè đến chế biến thành phẩm.

Nghệ nhân trình diễn kỹ thuật sao chè. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Không khí giao lưu sôi nổi tại khu vực trình diễn nhảy sạp. Theo nhịp nhạc và tiếng gõ tre đều đặn, các đôi sạp đóng mở nhịp nhàng, người tham gia khéo léo bước chân theo nhịp, tránh những thanh tre đang chuyển động. Những bước nhảy nối tiếp nhau trong tiếng cười và sự cổ vũ của người xem. Không ít du khách hào hứng nhập cuộc, thử sức với trò chơi dân gian giàu tính cộng đồng này.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia nhảy sạp. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Tại khu vực kéo co ngồi, tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả làm không khí thêm náo nhiệt. Đội kéo co ngồi đến từ Hà Nội thu hút sự chú ý với màn trình diễn trò chơi dân gian truyền thống. Người chơi ngồi theo tư thế đặc trưng, hai tay nắm chắc dây, phối hợp sức kéo theo hiệu lệnh. Các thành viên cùng giữ nhịp, thể hiện sự khéo léo và tinh thần phối hợp.

Trình diễn di sản kéo co ngồi. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Tại không gian tranh dân gian Đông Hồ, các bạn trẻ hào hứng tìm hiểu kỹ thuật in tranh bằng ván khắc gỗ. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các bạn tự tay in tranh trên giấy điệp, trải nghiệm từng công đoạn từ in nét đến phủ màu. Hoạt động này giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử hình thành làng nghề, quy trình làm tranh và những giá trị đặc sắc của dòng tranh dân gian vùng Kinh Bắc.

Tìm hiểu kỹ thuật in tranh dân gian Đông Hồ. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Bên cạnh tranh Đông Hồ, nghệ nhân làm tò he, thợ thêu ren Ninh Hải cùng giới thiệu kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề với công chúng. Những cuộc trò chuyện trực tiếp giúp người xem hiểu thêm về nguyên liệu, cách thức chế tác và sự khéo léo của người nghệ nhân trong từng sản phẩm.

Giới thiệu nghệ thuật thư pháp. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản diễn ra trong dịp này thu hút công chúng đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là dịp để các cộng đồng đến từ nhiều địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm gìn giữ, trao truyền di sản, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của quê hương.

Giao lưu, chia sẻ những nét đẹp văn hóa. (ẢNH: NGỌC LIÊN)

Chuỗi hoạt động khẳng định vai trò của nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường kết nối di sản với đời sống đương đại, kết hợp bảo tồn với phát triển. Các hoạt động giáo dục di sản, giao lưu văn hóa cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.