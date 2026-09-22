Trải nghiệm đầu tiên về 'iPhone Duo'

Ấn tượng đầu tiên về chiếc iPhone Duo là nó mang lại cảm giác rất giống một chiếc iPhone thông thường. Việc soạn tin nhắn và thao tác với các ứng dụng trên màn hình ngoài 5,4 inch không đòi hỏi người dùng phải thay đổi thói quen đáng kể nào.

Tuy nhiên, cảm nhận đó đã thay đổi ngay khi mở máy ra. Việc để lộ màn hình trong kích thước lớn 7,6 inch với lớp phủ nhám đã biến nó thành một thiết bị hoàn toàn khác biệt. Nó mang lại ấn tượng về một dòng iPhone mới, kết hợp trải nghiệm màn hình lớn với khả năng sử dụng quen thuộc cùng vẻ đẹp đặc trưng của các mẫu iPhone hiện hành.

Khả năng di động điều khiến nhiều người lo ngại nhất, lại tốt hơn mong đợi. Dù nặng 254g, máy không tạo cảm giác quá nặng nề khi cầm trên tay. Nó nằm gọn gàng trong túi quần tây hoặc quần jeans thông thường. Tuy nhiên, với độ dày 11,3 inch khi gập lại, máy chắc chắn sẽ cộm hơn trong túi so với điện thoại dạng mảnh truyền thống. Hình dáng thiết bị có thể lộ rõ ​​qua lớp vải, một sự đánh đổi mà người dùng cần chấp nhận.

iPhone Duo thực sự 'tỏa sáng' khi được mở ra. Nội dung đang xem trên màn hình ngoài được chuyển tiếp mượt mà sang màn hình trong 7,6 inch. Quá trình phát video hay âm thanh không hề bị gián đoạn khi gập máy lại hoặc thay đổi hướng màn hình. Trải nghiệm này không giống như việc chuyển đổi giữa hai màn hình riêng biệt, mà giống như một màn hình duy nhất đang tự nhiên mở rộng kích thước. Đây chính là khoảnh khắc thể hiện rõ nhất 'sức hút' cũng như lý do thuyết phục để sử dụng thiết bị ở trạng thái mở rộng.

Màn hình bên trong có bề mặt nhám hơn so với màn hình bên ngoài. Khi chạm vào, nó mang lại cảm giác như đang sử dụng một màn hình được dán lớp phủ chống bám vân tay, kết quả của công nghệ xử lý bề mặt nano. Mặc dù khả năng phản chiếu ánh sáng chắc chắn đã được giảm thiểu, nhưng ý kiến ​​người dùng có thể sẽ trái chiều, bởi một số người có thể cảm thấy thiếu đi độ sắc nét và trong trẻo đặc trưng của màn hình kính thông thường.

Nếp gấp ở giữa màn hình, vốn thường được xem là điểm yếu cố hữu của điện thoại gập, không gây quá nhiều phiền toái. Nó không dễ nhận thấy khi nhìn trực diện và hiếm khi làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, khu vực bản lề lại lộ rõ ​​hơn trên một số thiết bị trưng bày. Liệu màn hình có duy trì được tình trạng này sau nhiều lần gập và mở hay không thì chỉ có thể được kiểm chứng qua quá trình sử dụng lâu dài.

Netflix đã phát triển và triển khai một giao diện người dùng mới được thiết kế cho tỷ lệ khung hình lớn của iPhone Duo.

Sức hấp dẫn của chiếc iPhone Duo thể hiện rõ nét nhất ở phần mềm. Khi phát video trên Netflix và gập nhẹ thiết bị, nội dung vẫn hiển thị trên màn hình phía trên, trong khi các nút điều khiển phát và chức năng điều hướng xuất hiện ở màn hình phía dưới. Các hiệu ứng hình ảnh được thiết kế riêng cho Duo cũng được tích hợp, chẳng hạn như những giọt nước trên màn hình di chuyển theo hướng nghiêng của thiết bị. Cách giao diện người dùng (UI) tự động điều chỉnh một cách tự nhiên theo kích thước màn hình và góc gập cũng rất ấn tượng.

Chiếc máy ảnh của iPhone này còn sở hữu các tính năng tận dụng tối đa thiết kế gập độc đáo. Chế độ "Duo Preview" cho phép chủ thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình theo thời gian thực trên màn hình ngoài. Tính năng "Smart Capture" tự động chụp ảnh bằng cách nhận diện tư thế của chủ thể. Người dùng có thể dựng máy lên và tạo nhiều dáng khác nhau để chụp liên tục mà không cần phải nhấn nút chụp thủ công. Đối với việc chụp ảnh trẻ em, tính năng "Kids Cue" sẽ hiển thị các hình ảnh động, chẳng hạn như nhân vật Snoopy trên màn hình ngoài. Thật ấn tượng khi thấy màn hình ngoài không chỉ đóng vai trò là khung hình xem trước đơn thuần, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình chụp ảnh.

Tất nhiên, rào cản lớn nhất chính là mức giá. Giá bán "iPhone Duo" khởi điểm từ khoảng hơn 62 triệu đồng cho phiên bản 256GB, trong khi phiên bản 2TB lên tới khoảng gần 112 triệu đồng. Đây không phải là mức giá mà người ta có thể dễ dàng khuyên bất kỳ ai cũng nên mua. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với những người dùng muốn sử dụng một chiếc iPhone quen thuộc khi gập lại, nhưng lại có thể mở ra để tận dụng màn hình lớn và khả năng đa nhiệm khi cần thiết. Thiết bị này tỏ ra đặc biệt hữu ích cho những người dùng Apple hiện đang sử dụng cả iPhone lẫn iPad, hoặc những người thường xuyên tiêu thụ nội dung và làm việc đa nhiệm. Bất chấp rào cản về giá cao, dường như vẫn có nhu cầu đáng kể từ những người đã và đang chờ đợi chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.