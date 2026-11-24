Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, sáng 24.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình diễu hành bằng xe đạp, với sự tham gia của đông đảo người dân, nhằm lan tỏa tình yêu di sản và quảng bá hình ảnh đô thị Huế thân thiện, giàu bản sắc. Trong ảnh, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP. Huế và lãnh đạo ngành văn hóa Huế tại chương trình. Ảnh: D.T

Chương trình có sự tham gia của 200 cán bộ, viên chức ngành văn hóa và người dân TP. Huế. Đoàn diễu hành xe đạp xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), đi qua các tuyến phố đẹp ở khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: D.T

Đoàn diễu hành xuất phát từ quảng trường Ngọ Môn rồi qua các tuyến đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Lê Duẩn, Kim Long, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân và qua Cửa Ngăn. Người tham gia diễu hành xe đạp mặc áo dài truyền thống. Ảnh: D.T

Đoàn diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 đi qua cầu Nguyễn Hoàng - một trong những cây cầu đẹp bắc qua sông Hương. Hành trình đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của TP. Huế góp phần giới thiệu vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống đô thị Huế đến người dân, du khách. Ảnh: D.T

Hoạt động cũng tạo cơ hội để cộng đồng cùng tham gia trải nghiệm văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa con người với di sản và không gian đô thị. Ảnh: D.T

Thông qua hình thức diễu hành bằng xe đạp, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về giao thông xanh, lối sống thân thiện với môi trường, đồng thời khuyến khích rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: D.T