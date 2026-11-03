Trải nghiệm đáng nhớ của sinh viên quốc tế ở Đà Nẵng

Ba sinh viên Đại học Côte d’Azur (Pháp) đang học tại Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Đ.V

Sau 3 tháng học tập tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Paloma Didier, Claire Teppaz và Ange Bellaigue, 3 sinh viên Đại học Côte d’Azur (Pháp) dần quen với nhịp sống, môi trường học tập và văn hóa Việt Nam.

Với Paloma Didier, chuyến đi đến Việt Nam là cơ hội để trải nghiệm môi trường sống khác biệt và thử thách bản thân. Còn Claire Teppaz lựa chọn trường sau khi tìm hiểu về chất lượng đào tạo, sự đa dạng của các học phần và môi trường dành cho sinh viên quốc tế.

Ange Bellaigue từng cân nhắc giữa Kuala Lumpur (Malaysia) và Đà Nẵng. Những phản hồi tích cực từ các sinh viên Pháp từng học tại trường đã giúp Ange Bellaigue quyết định chọn Đà Nẵng.

Sinh viên Trường Đại học Sahmyook (Hàn Quốc) trải nghiệm Trường hè 2026 tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Đ.V

Chính sự khác biệt trong phương pháp học tập đã để lại ấn tượng với họ. Đó là cách sinh viên Việt Nam đưa các câu đố tương tác, trò chơi đồng đội vào bài thuyết trình; thời lượng mỗi buổi học tại trường cho đến sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên.

Việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh ban đầu cũng là thử thách với Ange. Bạn từng lo lắng về khả năng nghe hiểu, nhất là khi phải làm quen với cách phát âm tiếng Anh của giảng viên và sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ của thầy cô, sau khoảng hai tuần, Ange đã tự tin hơn trong giao tiếp.

Không chỉ có những giờ học trên giảng đường, sự kết nối với sinh viên Việt Nam cũng giúp sinh viên quốc tế hiểu hơn về cuộc sống tại Đà Nẵng. Qua các hoạt động nhóm, họ có cơ hội trao đổi kiến thức, chia sẻ góc nhìn và tìm hiểu văn hóa của nhau. Bạn bè Việt Nam còn giới thiệu những quán ăn địa phương, giúp sinh viên quốc tế khám phá ẩm thực và thích nghi với sinh hoạt hằng ngày.

Sinh viên quốc tế Trường Đại học Kinh tế trong một hoạt động ngoài giờ học. Ảnh: Đ.V

Trong khi câu chuyện của nhóm sinh viên Pháp gắn với những trải nghiệm học thuật và tình bạn, Bunyisa Phubuntad, sinh viên Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat (Thái Lan) đang tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) có nhiều kỷ niệm đáng nhớ qua các hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Bunyisa cho biết, sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam, đặc biệt là thầy cô và sinh viên nhà trường khiến em ấn tượng. Những ngày đầu, dù còn gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Việt, Bunyisa luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và sự giúp đỡ của bạn bè. Bunyisa còn được trải nghiệm tham gia các hoạt động làm nón lá, viết thư pháp, gói bánh chưng và khám phá những địa điểm văn hóa tại Đà Nẵng, Hội An.

Để những trải nghiệm ấy trở thành một phần thiết thực trong hành trình học tập, Trường Đại học Sư phạm chú trọng kết hợp đào tạo với hoạt động thực tế văn hóa, ngôn ngữ. Hằng năm, sinh viên quốc tế được tham gia các chuyến tìm hiểu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và làng nghề truyền thống như phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, chùa Linh Ứng, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn...

Sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Đ.V

Các chương trình “Trải nghiệm Tết Việt”, “Hành trình văn hóa Việt”, Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế và Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài toàn quốc - Đà Nẵng 2026 cũng tạo cơ hội để người học thực hành tiếng Việt, tìm hiểu phong tục, tập quán và tiếp xúc trực tiếp với đời sống địa phương. Nhà trường còn triển khai chương trình “Làm bạn với sinh viên quốc tế” để kết nối, hỗ trợ người học nước ngoài trong học tập và hòa nhập...

PGS-TS. Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho biết, các hoạt động trải nghiệm giúp người học nâng cao tiếng Việt, vận dụng kiến thức vào thực tế và hiểu sâu hơn về văn hóa, đời sống địa phương.

Qua các chương trình kết nối, sinh viên quốc tế có thêm tình bạn, sự gắn bó với cộng đồng. Đây cũng là dịp để sinh viên Việt Nam tìm hiểu ngôn ngữ, phong tục các nước, tạo môi trường giao lưu, học hỏi đa văn hóa.

Tính từ đầu năm 2026, Trường Đại học Sư phạm đón 704 người học quốc tế đến từ 32 quốc gia, tăng khoảng 23,1% so với năm 2025. Người học tham gia nhiều chương trình ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, cùng các khóa dự bị tiếng Việt, tiếng Việt giao tiếp, trao đổi học thuật và thực tập quốc tế.

Nhà trường kỳ vọng mỗi sinh viên sẽ là cầu nối văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng thông qua những trải nghiệm và mối quan hệ được hình thành trong thời gian học tập tại thành phố.

Hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế tại các trường đại học trên địa bàn thành phố ngày càng mở rộng, thu hút người học đến từ nhiều quốc gia. Năm 2026, riêng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đón 148 sinh viên quốc tế đến từ Pháp, Ý, Đức, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Lào... tham gia các chương trình học tập dài hạn, trao đổi ngắn hạn và giao lưu văn hóa.