Trải nghiệm 'đắm mình' trong các môn thể thao tại hồ Hoàn Kiếm

Người dân tham gia hoạt động tại khu vực cờ vua

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức.

Nhằm truyền tải thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, chuỗi hoạt động biểu diễn, hướng dẫn và trải nghiệm được thiết kế trực quan, sinh động nhằm khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Không gian mở quanh bờ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ở mọi lứa tuổi đến theo dõi, hào hứng thử sức.

Hoạt động biểu diễn võ Judo

Đến với không gian thể thao mở này, người dân có cơ hội trực tiếp thử sức ở nhiều bộ môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller và đi bộ thể thao.

Bên cạnh đó, công chúng còn được theo dõi và trải nghiệm các môn võ vovinam, judo, wushu, taekwondo, võ cổ truyền.

Trực tiếp tham gia giao lưu cờ vua ngay trên phố đi bộ, bạn Nguyễn Thiên Ngân, vận động viên cờ vua, kiện tướng quốc tế chia sẻ: “Các bàn cờ được bày trên phố đi bộ, tất cả mọi người đều có thể ghé vào và giao lưu. Mình đã từng thi đấu rất nhiều nhưng vẫn hào hứng trước phong cách chơi mới hơn của các bạn thí sinh tự do”.

Chân dung bạn Nguyễn Thị Ngân (bên phải)

Điểm nhấn thu hút đông đảo khán giả là khu vực biểu diễn và hướng dẫn các môn võ thuật vovinam, judo, wushu, taekwondo, võ cổ truyền được bố trí trước trụ sở Sở VHTTDL Hà Nội. Các võ sinh mang đến những màn quyền pháp, đối luyện khỏe khoắn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Đại diện đoàn biểu diễn vovinam, ông Vũ Thế Điệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT cho biết: “Đoàn muốn quảng bá, giới thiệu vovinam tới đông đảo công chúng. Thông qua buổi hôm nay, đoàn mong muốn góp phần khuyến khích mỗi người dân chọn được môn thể thao phù hợp để tham gia”.

Ông Vũ Thế Điệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT

Đáng chú ý, Ban Tổ chức cũng bố trí khu đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên, khu tư vấn và kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng và điều kiện của từng người dân.

Đây cũng là cách để thông điệp của Lễ phát động không chỉ dừng lại trong một buổi sáng, mà còn tiếp tục được duy trì bằng những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Người dân đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên

Mỗi khu vực trải nghiệm đều bố trí lực lượng chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật tận tình, giúp thể thao thành tích cao trở nên gần gũi và tiếp thêm cảm hứng rèn luyện thân thể cho cộng đồng.

Khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản; hướng dẫn phương pháp tập luyện

Các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn và trải nghiệm môn thể thao đầy màu sắc này sẽ tiếp tục phục vụ người dân đến hết sáng ngày 11.10.