Trải nghiệm công nghệ, lan tỏa văn hóa đọc

Hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thư viện, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường số; qua đó góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương nhấn mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa đọc phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng thế hệ công dân có tri thức, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Đắc Mạnh/baodanang.vn

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, ngành văn hóa nói chung và lĩnh vực thư viện nói riêng đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, quản lý tài nguyên thông tin và tổ chức phục vụ bạn đọc. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời trang bị cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin an toàn, hiệu quả trong môi trường số.

Tuần lễ Sách – Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng diễn ra từ ngày 19 đến 25/10 với quy mô gần 30 gian hàng, mô hình và không gian trải nghiệm với sự tham gia của các thư viện, trường học, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Điểm nhấn của chương trình là không gian "Thư viện số – Công nghệ đọc thông minh", giới thiệu sách điện tử, sách nói, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, các nguồn tài nguyên thông tin số và giải pháp ứng dụng công nghệ trong thư viện.

Đông đảo người dân, học sinh, sinh viên đã có cơ hội trải nghiệm hệ thống tra cứu tự động, công nghệ quản lý tài liệu RFID, thiết bị trả sách 24/7 cùng các tiện ích đọc thông minh trên thiết bị di động.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ, Ban tổ chức cũng triển khai khu trưng bày sách, báo, tài liệu địa chí về Quảng Nam – Đà Nẵng, tư liệu về nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng...; tổ chức giao lưu, giới thiệu sách và trải nghiệm STEM, robot. Hội thảo "Công tác chuyển đổi số ngành Thư viện khu vực Trung bộ và Tây Nguyên" được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, giải pháp và những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Thông qua việc kết hợp giữa sách, công nghệ và các hoạt động trải nghiệm, Tuần lễ Sách – Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026 góp phần khuyến khích thói quen đọc sách, phát triển năng lực tự học, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa thư viện, nhà trường và doanh nghiệp trong xây dựng môi trường học tập hiện đại, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa và chuyển đổi số.